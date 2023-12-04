Посол Бразилии в России Родриго де Лима Баэна Соарес в интервью РБК рассказал о влиянии санкций на торговлю, возможности перехода в расчетах на национальные валюты и саммите БРИКС под российским председательством

Родриго де Лима Баэна Соарес (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

О санкциях и их влиянии на двусторонние отношения

Западные санкции в отношении России не являются проблемой в двусторонней торговле, Бразилия придерживается лишь ограничений, введенных Советом Безопасности ООН, сообщил в интервью РБК посол Бразилии в России Родриго де Лима Баэна Соарес. По его словам, санкции создали некоторые проблемы в области платежей, логистики и страхования, но российские и бразильские компании смогли решить их, хотя и понесли дополнительные расходы.

«Как вы знаете, мы не следуем санкционному режиму, введенному некоторыми странами против России. Мы соблюдаем санкции, введенные Советом Безопасности ООН, а это не тот случай. У нас нормальные торговые отношения с Россией, мы расширяем двустороннюю торговлю. Так что для нас вопрос санкций не является проблемой, потому что мы их не соблюдаем», — пояснил Соарес. «Конечно, этот санкционный режим, введенный против России, породил ряд проблем не только для Бразилии, но и для многих стран и поставил вопрос о системах оплаты, логистики и страхования. Страховка сегодня стоит гораздо дороже, чем раньше. Соответственно, и продукция подорожает. Российским и бразильским компаниям удалось преодолеть эти трудности и эти вызовы. Самым важным примером является то, что мы увеличили двустороннюю торговлю. Я не вижу каких-либо серьезных ограничений для нашей торговли, поскольку она достигла рекордного уровня между нашими странами», — подчеркнул собеседник РБК.

В 2022 году, согласно данным бразильской статистики, предоставленным в ООН (ФТС России показатели не раскрывает), товарооборот Бразилии и России составил $10,6 млрд. Импорт Бразилии из России — более $8,6 млрд, экспорт Бразилии в Россию — почти $2 млрд. В 2021 году товарооборот составлял $7,8 млрд. По данным за 2021 год, около 70% в структуре российского экспорта в Бразилию приходилось на удобрения.

Говоря об установленном ЕС и США потолке цен $60 за баррель российской нефти, посол напомнил, что Бразилия покупает у России преимущественно дизельное топливо и лишь небольшое количество сырой нефти, поскольку сама является одним из ее крупнейших производителей, добывая 3,3 млн барр. в сутки. «Наша проблема — отсутствие нефтеперерабатывающих заводов. Поэтому нам приходится импортировать бензин и дизельное топливо из третьих стран. Россия — надежный партнер. Эту торговлю ведут частные компании в России и Бразилии. Нам удается приобрести дизель без каких-либо серьезных препятствий», — сказал дипломат.

Родриго де Лима Баэна Соарес (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Соарес также уточнил, что взаиморасчеты между странами ведутся в долларах США, включая сделки по нефти и нефтепродуктам, при том что стороны обсуждают вопрос взаиморасчетов в национальных валютах. Он напомнил, что президент Бразилии Лула да Силва выдвинул эту тему в январе 2023 года, вскоре после того как был приведен к присяге. Страна рассматривает возможность использовать такой подход в торговле со своим главным партнером в Южной Америке — Аргентиной. «Использование национальных валют в торговле, конечно, непростая задача. Она требует обширного технического диалога, это довольно сложный вопрос, но мы готовы и дальше разговаривать с российскими чиновниками, обсуждать этот вопрос и смотреть, можно ли в этом продвинуться и как мы можем осуществлять торговлю в национальных валютах», — пояснил Соарес.

О перспективах расширения товарооборота

Посол Бразилии считает, что есть все возможности для увеличения российско-бразильского товарооборота, бизнесменам следует больше обсуждать этот вопрос. «Мы можем предоставить России много оборудования и техники, которые раньше импортировались, например, из европейских стран или США. Мы могли бы повысить уровень сотрудничества между странами в этой области и не ограничиваться сельским хозяйством, хотя оно очень важно и для Бразилии, и для России. Но мы должны попытаться получить более полный и диверсифицированный товарный портфель», — сказал посол. Он добавил, что Бразилия способна увеличить экспорт промышленных товаров в Россию во многих областях, особенно в области машиностроения, оборудования, в сфере услуг для сельского хозяйства, и эти вопросы обсуждаются с российскими представителями. «Нам нужно применить творческий подход, чтобы воспользоваться имеющимися у нас возможностями. Сейчас некоторые страны, в том числе и европейские, не торгуют с Россией из-за санкций, введенных против России. Таким образом, для нас открылось важное окно возможностей», — подчеркнул Соарес.

Бразилия импортирует из России в основном удобрения и дизельное топливо, которые жизненно важны для сельскохозяйственной отрасли, продолжил он. Экспорт в Россию в основном включает в себя сельскохозяйственную продукцию, соевые бобы, кофе, табак, мясо и орехи, Россия — главный импортер бразильских орехов в мире. Соарес отметил, что 90% нужд Бразилии в удобрениях закрывается за счет импорта, при этом 23% этого объема поступает из России. По его словам, Бразилия не сталкивается с проблемами при закупках российских удобрений — их поставляют «Уралкалий», «Еврохим», «Акрон» и «ФосАгро». Некоторые из них также инвестируют в развитие логистики в Бразилии.

Родриго де Лима Баэна Соарес (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

«У нас больше российских компаний в Бразилии, чем бразильских компаний в России. Раньше в России было больше бразильских компаний. Это вопрос времени», — пояснил Соарес. Он добавил, что в посольстве видят интерес бразильских компаний к российскому рынку по многим направлениям, включая сельское хозяйство и банковскую систему. «У нас сейчас много возможностей. Я думаю, что пришло время бразильским компаниям взглянуть на Россию очень справедливо и благосклонно. Это наша идея», — подчеркнул он.

О драйверах роста бразильской экономики и сходствах и различиях с Россией

Экономика Бразилии развивается, сообщил посол, в этом году ожидается экономический рост примерно на 3%. «Мы на пути к улучшению нашего экономического положения. У нас были некоторые кризисы в последние годы, но сейчас мы находимся в процессе восстановления динамики нашей экономики. Наша международная торговля растет. Мы являемся сельскохозяйственной державой. Вы знаете, мы крупнейший экспортер девяти видов сельскохозяйственной продукции в мире. Это достаточно сложная отрасль. В сфере услуг дела тоже идут неплохо. Конечно, у нас есть много проблем из-за международной ситуации, нарушения работы многих цепочек поставок в мире, но мы готовы решать эти проблемы», — отметил он.

В 2014–2019 годах бразильский ВВП снижался на 0,3% в среднем ежегодно, а в пандемийном 2020-м сократился на 3,3%. Однако затем реальный ВВП подскочил на 5% в 2021 году и вырос еще на 2,9% в 2022-м. Как полагают аналитики Всемирного банка, причинами этого стали сильный бюджетный импульс, успешная кампания по вакцинации от COVID-19, благоприятная конъюнктура сырьевых рынков. ВВП в текущих ценах за 2022 год составил $1,92 трлн. В октябре Всемирный банк отмечал, что в 2023 году ВВП Бразилии должен вырасти на 2,6%. Однако «структурные вызовы» для бразильской экономики сохраняются: производительность в обрабатывающем секторе остается в стагнации, уровень бедности в стране составляет 24%. Экономика Бразилии в ближайшие годы будет расти значительно медленнее, чем экономики Китая, Индии и Турции, полагают во Всемирном банке.

Сравнивая экономические модели Бразилии и России, посол повторил, что его страна — один из крупнейших мировых производителей и экспортеров сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. «Мы с гордостью отмечаем, что Бразилия может прокормить 10% населения мира. Что касается России, то за последние 20 лет ей удалось впечатляюще повысить свою продуктивность, сельскохозяйственное производство. Политика самодостаточности дала очень хорошие результаты. Я могу привести вам пример с мясом. Раньше мы экспортировали в Россию больше мяса, чем сейчас. Это связано с тем, что России удалось увеличить производство и экспорт мяса. Россия даже стала нашим конкурентом на третьих рынках. Сейчас нельзя думать о сельском хозяйстве только как о традиционном сырьевом секторе. В случае с Бразилией по крайней мере. В этом секторе применяется много новых технологий и инноваций. За последние десять лет нам удалось увеличить нашу производительность на 400%, рост использования земли составил примерно 30–40%», — отметил он. Промышленный сектор развит в юго-восточной части Бразилии. «Мы экспортируем промышленные товары во многие важные страны: в Европу, США. 40–50% нашего экспорта в эти страны составляют товары промышленного назначения», — пояснил он.

Родриго де Лима Баэна Соарес (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

О «реальности» БРИКС

Комментируя заявление президента Лулы на августовском саммите БРИКС о возможном создании единой валюты объединения, Соарес пояснил, что, по мнению президента, она может увеличить торговлю между странами в рамках БРИКС. «Конечно, это потребует большого количества исследований, это достаточно сложный вопрос. Но, в конце концов, нам следует постараться найти больше возможностей для использования в нашей торговле других валют помимо доллара», — добавил он. Посол также отверг аргументы скептиков, которые считают, что БРИКС фактически не существует, так как у объединения нет институциональной структуры, общего бюджета и даже секретариата. «У нас есть очень хороший пример — Новый банк развития (НБР), штаб-квартира которого находится в Шанхае, и его возглавляет наш бывший президент Дилма Руссефф. Это очень важный институт для развития стран — членов БРИКС. Я могу привести вам пример Бразилии. Нам удалось занять у НБР около $6 млрд на инфраструктурные проекты по строительству портов, дорог, в области электроэнергии и водных ресурсов. Это говорит само за себя. Это не просто политические разговоры, у нас есть конкретный институт, который помогает нашим странам повысить уровень своего развития», — подчеркнул он.

Родриго де Лима Баэна Соарес (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Говоря о перспективах проведения саммита БРИКС в Казани в октябре 2024 года (в следующем году Россия председательствует в объединении), посол отметил, что слышал, что саммит будет посвящен идее многополярного мира. «Россия, как председатель, планирует провести около 200 встреч в различных сферах: экономика, наука, технологии, инновации, культура, спорт. Мы очень доверяем российскому председательству. Я думаю, что оно будет очень продуктивным и ориентированным на результат», — добавил он. Соарес назвал расширение БРИКС важным итогом последнего саммита. «Я думаю, что шесть новых членов придадут нашей группе больше энергии и новую динамику. Они важные страны в своих регионах. Теперь у нас есть Аргентина, которая является нашим главным партнером в Латинской Америке, такие важные энергетические державы, как Саудовская Аравия, Иран, Объединенные Арабские Эмираты. Мы разделяем идею создания более многополярного мира, а также реформы международных институтов, таких как Совет Безопасности ООН, Всемирный банк и МВФ. У нас есть консенсус в отношении необходимости выступать за более инклюзивные, более представительные и более эффективные международные институты», — заключил он.