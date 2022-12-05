RWE начала разбирательство против «Газпрома» из-за недопоставок газа

В конце ноября иск к «Газпрому» из-за недопоставки газа подал крупнейший в Германии покупатель российского газа — Uniper. Немецкий импортер VNG сообщил Handelsblatt, что рассматривает «все варианты» для устранения ущерба

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Германская энергетическая компания RWE инициировала арбитражное разбирательство против «Газпрома» из-за отсутствия поставок газа, передает Handelsblatt со ссылкой на представителя RWE.

РБК направил запрос представителю «Газпром экспорта».

В конце ноября иск к «Газпрому» на €11,6 млрд из-за недопоставки газа подала другая немецкая компания — Uniper. В российской компании после этого заявили, что изучают заявления и будут «защищать свои интересы в рамках правового поля». «Газпром экспорт» не признал нарушения контрактов.

Handelsblatt отмечает, что недополученные RWE объемы газа, в отличии от Uniper, «сравнительно невелики». Аналитик Metzler Bank Гвидо Хойманн оценивает дополнительные расходы RWE в результате недопоставок в менее €1 млрд.

Третий по величине импортер газа в Германии — компания VNG — сообщил изданию, что рассматривает все варианты, чтобы максимально устранить ущерб из-за ситуации с поставками газа. Австрийская OMV и британско-голландская Shell отказались от комментариев.

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