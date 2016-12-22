Дедолларизация по-европейски: как ЕС хочет уйти от гегемонии доллара

Еврокомиссия представила «дорожную карту» по расширению международной роли евро в торговле и финансовых потоках. РБК разбирался, как Европа собирается это делать и каковы перспективы

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Европейская комиссия (исполнительный орган ЕС) в среду, 5 декабря, опубликовала план по укреплению глобальной роли евро. Брюссель хочет сделать евро более привлекательным в международных расчетах и в глобальной финансовой системе, расширить применение евровалюты на рынках нефти и газа и в стратегических индустриях (в частности в самолетостроении).

«Пришла пора, когда евро должен развить свою глобальную роль. Евро должен отражать политический, экономический и финансовый вес еврозоны и поддерживать сбалансированный, основанный на правилах международный политический и экономический порядок» (вице-президент Еврокомиссии по вопросам евро и социального диалога Валдис Домбровскис, пресс-релиз комиссии).

В опубликованных программных документах не говорится прямо о необходимости сломать мировую гегемонию доллара, но это подразумевается. «Европейские компании по-прежнему торгуют в американских долларах на ключевых стратегических рынках, зачастую даже если торгуют между собой. Это подвергает бизнес валютным рискам и политическим рискам, таким как односторонние решения, которые напрямую затрагивают долларовые транзакции», — заявляет Еврокомиссия, намекая на действия администрации Дональда Трампа, вредящие деловым интересам Европы.

Почему Европа недовольна господством доллара?

Европейская экономика вполне сопоставима с американской по масштабу и сложности, но евро остается на вторых ролях. Годовой ВВП еврозоны по паритету покупательной способности в 2017 году составил $14,9 трлн, а США — $19,4 трлн (оценки Всемирного банка), но доллар играет несравнимо более весомую роль.

Доллар исторически пользуется «непомерной привилегией» мировой резервной валюты (по выражению французского президента в 1970-х годах Валери Жискар д'Эстена).

Доля доллара в глобальных валютных резервах центробанков составляет 62% против лишь 20% у евро.

Доллар является естественным выбором для торговых операций между неамериканскими компаниями благодаря высокой ликвидности доллара и минимальным издержкам его использования.

Около 85% импорта энергоносителей в Евросоюз оплачивается в долларах.

Как политика Трампа подталкивает ЕС?

Эксцентричная политика Трампа (выставление импортных пошлин против европейских товаров, односторонние санкции против торговых партнеров ЕС и т.д.) вынуждает европейцев задуматься о своем экономическом суверенитете. «Спусковой крючок — усиливающаяся политизация доллара и использование санкций», — говорит РБК научный сотрудник европейского аналитического центра Bruegel Элина Рыбакова.

«Администрация Трампа превращает экономическую политику в оружие, из-за чего положение евро на мировых рынках становится вопросом внешней политики, а не просто экономики», — написали аналитики Центра за европейскую реформу (Centre for European reform) накануне презентации плана Брюсселя.

В документе «К более сильной международной роли евро» (.pdf) Еврокомиссия прямо указывает на «экстерриториальные действия третьих стран, как в случае с восстановлением [американских] санкций против Ирана, и вызовы международным правилам управления и торговли» как на основания проводить политику укрепления статуса евровалюты. Заново введенные администрацией США санкции против Ирана послужили причиной для раскола между Брюсселем и Вашингтоном по этому вопросу: в сентябре политики Германии и Франции начали обсуждать создание независимой от США платежной системы, чтобы позволить европейским компаниям продолжать закупки иранской нефти без риска их блокировки.

Еврокомиссия также указывает на риск от международных санкций для долларовых транзакций европейского бизнеса. Россия в этом контексте не упоминается, но понятно, что Брюссель опасается, что внезапные санкции США против российских компаний могут заблокировать их долларовые расчеты с европейскими партнерами. Например, когда США в апреле неожиданно ввели санкции против Rusal Олега Дерипаски, европейские алюминиевые заводы остались без сырья — глинозема, который поставлял Rusal.

Укрепление финансового суверенитета ЕС стало актуальной задачей в условиях выхода США из сделки по Ирану, сказал РБК чиновник Министерства финансов Франции на условиях анонимности. Кроме того, добавил он, есть риск американских ограничений в отношении таких энергетических проектов, как Nord Stream 2 и «Ямал СПГ», в котором участвует французская компания Total. «Это наша задача как представителей правительства — создать структуру, через которую смогут торговать французские фирмы», — отметил собеседник РБК, хотя и подчеркнул, что «последнее слово всегда за частным сектором».

Что конкретно планирует делать Европа?

В плане Брюсселя пока нет конкретных мер — их предстоит выработать в консультациях с европейскими компаниями и другими заинтересованными игроками. Такие консультации начнутся в 2019 году.

Общая логика такова.

Нефтегазовый импорт. Прежде всего Европа хочет отвязать от доллара сделки в энергетическом секторе. Исторически доллар доминирует в европейской торговле углеводородами. Сделки на физическом рынке нефти и на рынке «бумажных» фьючерсов ориентированы на эталонные марки, такие как Brent, WTI, Dubai или Urals, и все они котируются в долларах. На рынках природного газа картина для евро более благоприятная: сделки в европейских газовых хабах заключаются в британских фунтах и евро, как и контракты по импорту в Евросоюз газа из Норвегии. Но большинство импорта из других стран, включая Россию, номинировано в долларах.

Для исправления этой ситуации Еврокомиссия рекомендует странам ЕС включать в свои межправительственные соглашения с третьими странами о поставках энергоносителей типовое положение об использовании евро как валюты по умолчанию. Брюссель также хочет, чтобы участники европейских энергетических рынков больше использовали евро: например, ценовые агентства, такие как Platts и Argus, должны начать котировать физическую нефть в евро, а биржевые операторы должны развивать номинированные в евро фьючерсы и опционы на нефть и нефтепродукты.

Финансовый рынок. Еврокомиссия предлагает расширить пул евроактивов, доступных для международных инвесторов, в частности за счет предложенного в мае нового инструмента — облигаций частного сектора, обеспеченных государственными бумагами стран еврозоны. Кроме того, Брюссель поддерживает создание собственной европейской системы мгновенных платежей, которая не будет зависеть от операторов за пределами Евросоюза.

Международный валютный рынок. На сегодняшний день все самые ликвидные валютные пары включают доллар. А торговля в парах, не включающих доллар, часто осуществляется через доллар как валюту-посредник: чтобы обменять валюту X на валюту Y, приходится сначала обменивать X на доллары, а затем эти доллары обменивать на Y. Еврокомиссия собирается запустить консультации с участниками финансового рынка, чтобы понять, как можно убрать возможные барьеры для евро на валютном рынке и увеличить ликвидность евровалюты.

Стратегические отрасли (самолетостроение, торговля металлами и минеральным сырьем, продовольственными продуктами). Почти все счета в авиастроительной отрасли выставляются в долларах, приводит пример Еврокомиссия, даже если речь идет о европейских авиапроизводителях, таких как Airbus. Брюссель намерен начать консультации с отраслевыми игроками с целью найти способы расширения торговли в евро на рынках металлов и минерального сырья, сельхозтоваров, а также в транспортном секторе (самолетостроение, железные дороги, морское судоходство).

«Увеличение доли евро в международной торговле — реалистичная цель в среднесрочной перспективе. Торговля энергоносителями — здесь очевидный первый кандидат», — сказала РБК Элина Рыбакова. Но более активное использование евро в качестве резервной валюты стран потребует дальнейших экономических и финансовых реформ Евросоюза, «и это видится менее вероятным в ближайшее время».

Могут ли Россия и Европа найти общий интерес?

Российские власти в последнее время много говорят о дедолларизации. Стремление ЕС усилить роль евро совпадает с намерениями России по снижению зависимости от доллара, считает Рыбакова. Россия и ЕС имеют тесные экономические связи и у них есть возможность нарастить объем торговли в евро, полагает экономист.

На пути увеличения доли евротранзакций между Россией и ЕС стоят два основных препятствия, предупреждает Рыбакова в статье на сайте Bruegel. Первая трудность заключается в том, что торговля нефтью в большинстве случаев осуществляется в долларах и быстро поменять сложившийся порядок не удастся.

Второе препятствие — низкая ликвидность пары евро/рубль, особенно учитывая падение рубля после западных санкций. «Это увеличит издержки ввиду того, что в торговых контрактах будут предусмотрены риски из-за возможных скачков валюты», — поясняет эксперт.