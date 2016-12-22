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В Европе начали обсуждать независимую от США систему платежей
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В Европе начали обсуждать независимую от США систему платежей
Новые санкции США, 07:27
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В Европе начали обсуждать независимую от США систему платежей
Европейские политики начали обсуждать создание независимой от США платежной системы. Инициатива призвана обезопасить бизнес ЕС от санкций Вашингтона, в том числе против Ирана и России
Хайко Маас (Фото: Hannibal Hanschke / Reuters)

Политики Германии и Франции начали обсуждать создание в Европе независимой от США платежной системы, чтобы защитить европейский бизнес от экстерриториальных санкций Вашингтона, в первую очередь против Ирана, передает Bloomberg.

Впервые об этой инициативе рассказал министр иностранных дел Германии Хайко Маас в своей статье в газете Handelsblatt от 21 августа. Европа не должна позволять США действовать «без какого-либо согласования с нами и за наш счет», отмечалось в статье. «Нам необходимо укрепить европейскую автономию за счет создания независимых от США платежных каналов, учреждения европейского валютного фонда и поддержания независимой системы платежей SWIFT», — пишет министр. Европа «должна укрепить независимость в торговой, экономической и финансовой политике», заявил Маас в понедельник, 27 августа.

«Вместе с Германией мы твердо решили создать европейскую или франко-германскую финансовую систему, которая бы защитила нас от косвенного воздействия экстерриториальных санкций США, — заявил 27 августа министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр на встрече с Ассоциацией экономических и финансовых журналистов. — Я хочу, чтобы Европа была суверенным континентом, а не вассалом, а для этого нужна абсолютно независимая финансовая система, которой сегодня нет».

По словам Ле Мэра, к проекту могут быть привлечены Центробанки двух стран, поскольку использование Европейского инвестиционного банка в качестве «независимого финансового канала» проблематично из-за его уязвимости перед США.

Президент США Дональд Трамп 6 августа подписал указ о восстановлении санкций против Ирана. Первый пакет мер вступил в силу 7 августа и предполагает ограничения на покупку иранским правительством банковских векселей США, торговлю иранским золотом, графитом, алюминием, сталью, углем, а также на иранский автомобильный сектор и суверенный долг исламской республики. Санкции в ноябре ударят по нефтяным операциям страны, портовым операторам, энергетике, судоходству и судостроению, а также по сделкам иностранных финансовых учреждений с иранским Центробанком.

В тот же день, 7 августа, вступила в силу директива Еврокомиссии, запрещающая резидентам европейских стран соблюдать санкции США.

Система, о которой заговорили европейские политики, призвана защитить ведущие в Иране бизнес европейские компании. Некоторые из них уже анонсировали приостановку своих операций в стране или заморозили инвестиционные программы. Об остановке своей деятельности в Иране, например, объявили немецкий автомобилестроительный концерн Daimler и французская PSA Group. Total расторгла контракт на разработку месторождения Южный Парс, которую намеревалась вести совместно с иранской National Iranian Oil Company (NIOC). Аналогичное решение могут принять Renault и Engie SA.

Оператор базирующейся в Бельгии глобальной системы межбанковских сообщений SWIFT также может попасть под американские санкции, если к ноябрю не закроет к ней доступ для иранских банков. Ограничения могут ударить как по членам правления SWIFT, так и по банкам, в которых они работают.

Помимо отношений с Ираном финансовая автономия позволит Европе отвечать на вредящие европейском бизнесу нескоординированные и неоднозначные с точки зрения обоснованности ограничения против России, Китая, Турции и других важных торговых партнеров блока, заявил Маас.

Автор: Олег Макаров.
Теги: SWIFT , санкции США , Евросоюз , Германия , Франция , Великобритания , платежная система ...
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