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«Самые жесткие» санкции США против Ирана вступили в силу
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«Самые жесткие» санкции США против Ирана вступили в силу
Политика, 16:49
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«Самые жесткие» санкции США против Ирана вступили в силу
США объявили о вступлении в силу антииранских санкций, подчеркнув, что они стали «самыми жесткими» за всю историю. В санкционном списке свыше 700 физических и юридических лиц. Затронуты нефтяной, банковский и транспортный сектора
Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Соединенные Штаты ввели новый пакет экономических санкций против Ирана, сообщает Минфин США. Под новые ограничительные меры попали более 700 физических лиц, компаний, самолетов и судов.

«Это самые жесткие санкции США, когда-либо введенные против Иран, они будут нацелены на важнейшие секторы экономики Ирана, такие как энергетика, судоходство и судостроение, а также финансовый сектор. Соединенные Штаты ведут кампанию с максимальным финансовым давлением на иранский режим и намерены настойчиво применять эти санкции, которые вступили в силу», — говорится в заявлении американского казначейства.

В сообщении сказано, что новый пакет санкций затронет более 700 физических лиц, компаний, самолетов и судов.

«Наложение казначейством беспрецедентное финансовое давление на Иран должно дать понять иранскому режиму, что они столкнутся с растущей финансовой изоляцией и экономической стагнацией, пока они коренным образом не изменят свое дестабилизирующее поведение», — приводит заявление министра финансов США Стивена Мнучина агентство Reuters.

Материал дополняется.

Автор: Мария Бондаренко.
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