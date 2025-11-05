Покупатель активов ЛУКОЙЛа за рубежом предупредил о перенасыщении рынка

Если снять все связанные с нефтью санкции в отношении России и Ирана, рынок может столкнуться с проблемой перенасыщения, заявил гендиректор Gunvor Group. По его словам, рекордные объемы нефти сейчас хранятся на танкерах

Торбьорн Торнквист (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Западные санкции в отношении России и Ирана привели к тому, что рекордные объемы нефти хранятся на судах, что предотвращает избыток предложения на мировых рынках. Об этом заявил генеральный директор Gunvor Group Торбьорн Торнквист, его слова передает Reuters.

По его словам, избыточные поставки нефти смягчили последствия торговых сбоев, вызванных санкциями, поддерживая стабильность рынков и снижая волатильность цен. Однако санкции также привели к перемещению «огромного количества» нефти, часть которой хранится на танкерах.

«Это беспрецедентный масштаб. Поэтому, очевидно, если все санкции будут сняты, этот рынок будет явно перенасыщен», — сказал Торнквист.

Генеральный директор и соучредитель Mercuria Марко Дюнанд заявил, что в следующем году предложение нефти может превысить спрос на 2 млн баррелей в сутки, но добавил, что западные санкции остаются фактором, способным ограничить его.

«Это, вероятно, означает, что избыток в 2 млн баррелей в день перейдет к избытку в 1 млн баррелей в день», — сказал Дананд.

Он отметил, что запасы нефти на море «высоки», поэтому избыток предложения формируется медленно и может отразиться на рынке «в ближайшие несколько месяцев».

15 октября Великобритания ввела блокирующие санкции против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа. Неделей позже США объявили о санкциях в отношении этих компаний и их «дочек», дав месяц на сворачивание операций с ними. Покупателем зарубежных активов ЛУКОЙЛа станет Gunvor, сообщила российская компания.

Gunvor — международная энергетическая компания, активы которой включают нефтеперерабатывающие заводы, трубопроводы, терминалы, суда для перевозки топлива и т.д. Работает более чем в ста странах.

Сделка по приобретению международного портфеля ЛУКОЙЛа станет «полным разрывом» компании с этими активами, заявил Торнквист. Он исключил сценарий, при котором какие-либо активы будут проданы обратно в случае снятия санкций с ЛУКОЙЛа.

После этого, по данным Reuters, крупнейшие китайские государственные компании приостановили закупки российской нефти с доставкой по морю. Кроме того, некоторые поставки нефти из России отменяли индийские государственные нефтеперерабатывающие компании.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что на встрече с премьер-министром Сингапура Лоуренсом Вонгом обсуждал в том числе прекращение закупок российской нефти. Кроме того, Reuters писал, что Турция, один из крупнейших покупателей российской нефти, нарастила закупки топлива у других поставщиков.

Москва считает санкции незаконными. В Кремле говорили, что российская экономика выработала к ним «определенный иммунитет» и продолжает функционировать. Президент Владимир Путин счел введение санкций против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа попыткой давления США. Он отметил, что ничего нового в этих ограничениях нет, хоть те и будут иметь определенные последствия.