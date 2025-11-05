 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

Покупатель активов ЛУКОЙЛа за рубежом предупредил о перенасыщении рынка

Покупатель активов ЛУКОЙЛа за рубежом Gunvor предупредил о перенасыщении рынка
Сюжет
Война санкций
Если снять все связанные с нефтью санкции в отношении России и Ирана, рынок может столкнуться с проблемой перенасыщения, заявил гендиректор Gunvor Group. По его словам, рекордные объемы нефти сейчас хранятся на танкерах
BRENT BRENT $64,21 -1,29%
Торбьорн Торнквист
Торбьорн Торнквист (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Западные санкции в отношении России и Ирана привели к тому, что рекордные объемы нефти хранятся на судах, что предотвращает избыток предложения на мировых рынках. Об этом заявил генеральный директор Gunvor Group Торбьорн Торнквист, его слова передает Reuters.

По его словам, избыточные поставки нефти смягчили последствия торговых сбоев, вызванных санкциями, поддерживая стабильность рынков и снижая волатильность цен. Однако санкции также привели к перемещению «огромного количества» нефти, часть которой хранится на танкерах.

«Это беспрецедентный масштаб. Поэтому, очевидно, если все санкции будут сняты, этот рынок будет явно перенасыщен», — сказал Торнквист.

Генеральный директор и соучредитель Mercuria Марко Дюнанд заявил, что в следующем году предложение нефти может превысить спрос на 2 млн баррелей в сутки, но добавил, что западные санкции остаются фактором, способным ограничить его.

«Это, вероятно, означает, что избыток в 2 млн баррелей в день перейдет к избытку в 1 млн баррелей в день», — сказал Дананд.

Он отметил, что запасы нефти на море «высоки», поэтому избыток предложения формируется медленно и может отразиться на рынке «в ближайшие несколько месяцев».

15 октября Великобритания ввела блокирующие санкции против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа. Неделей позже США объявили о санкциях в отношении этих компаний и их «дочек», дав месяц на сворачивание операций с ними. Покупателем зарубежных активов ЛУКОЙЛа станет Gunvor, сообщила российская компания.

Gunvor — международная энергетическая компания, активы которой включают нефтеперерабатывающие заводы, трубопроводы, терминалы, суда для перевозки топлива и т.д. Работает более чем в ста странах.

Сделка по приобретению международного портфеля ЛУКОЙЛа станет «полным разрывом» компании с этими активами, заявил Торнквист. Он исключил сценарий, при котором какие-либо активы будут проданы обратно в случае снятия санкций с ЛУКОЙЛа.

Покупатель активов ЛУКОЙЛа пообещал не возвращать их при снятии санкций
Бизнес
Торбьорн Торнквист

После этого, по данным Reuters, крупнейшие китайские государственные компании приостановили закупки российской нефти с доставкой по морю. Кроме того, некоторые поставки нефти из России отменяли индийские государственные нефтеперерабатывающие компании.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что на встрече с премьер-министром Сингапура Лоуренсом Вонгом обсуждал в том числе прекращение закупок российской нефти. Кроме того, Reuters писал, что Турция, один из крупнейших покупателей российской нефти, нарастила закупки топлива у других поставщиков.

Москва считает санкции незаконными. В Кремле говорили, что российская экономика выработала к ним «определенный иммунитет» и продолжает функционировать. Президент Владимир Путин счел введение санкций против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа попыткой давления США. Он отметил, что ничего нового в этих ограничениях нет, хоть те и будут иметь определенные последствия.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

ЕК заявила об ожидании переговоров о членстве Украины в ЕС до конца года

Германия планирует увеличить помощь Украине на €3 млрд в 2026 году

Bloomberg: лидеры ЕС пропустят саммит со странами Латинской Америки из-за Трампа

Песков: Россия перестала передавать США карты с линией фронта на Украине

Зеленский отверг идею испытательного срока при вступлении Украины в ЕС

Умер телеведущий Юрий Николаев
Авторы
Теги
Алена Нефедова
санкции нефть Gunvor танкеры
Материалы по теме
Покупатель активов ЛУКОЙЛа пообещал не возвращать их при снятии санкций
Бизнес
Стармер оценил эффект санкций против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа для Украины
Политика
ЛУКОЙЛ назвал покупателя своих зарубежных активов
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Суд в Германии приговорил медика к пожизненному за убийство пациентов Общество, 16:01
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
МВД выступило против наделения Интерпола правом исключать страны-члены Политика, 15:59
В Белгородской области задержали военного, подозреваемого в убийстве Политика, 15:56
Что отличает бизнес-центры класса Prime РБК и ГАЛС, 15:47
Россиянка сыграет на Итоговом турнире WTA из-за снятия американки Спорт, 15:45
Как решить проблему, с которой компания жила годами — 5 техник Образование, 15:41
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Министр спорта Дегтярев заявил, что отмены Fan ID не будет Спорт, 15:37
FT рассказала о советских бомбах, которые «дают преимущество России» Политика, 15:35
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Николаева Общество, 15:34
Дизайнер с хладно­кровием врача: 25 лет Алены Ахмадуллиной в моде Стиль, 15:30
Россия и Шри-Ланка начали учения «Тропа росомахи» Политика, 15:28
«Европлан» объявил дивиденды с доходностью cвыше 10% Инвестиции, 15:25
Покупатель активов ЛУКОЙЛа за рубежом предупредил о перенасыщении рынка Экономика, 15:23