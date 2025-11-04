Покупатель активов ЛУКОЙЛа пообещал не возвращать их при снятии санкций

ЛУКОЙЛ предварительно договорился с Gunvor о продаже зарубежных активов, сделку должны одобрить в Минфине США. Эксперты оценивают сумму сделки в $12-20 млрд

Торбьорн Торнквист (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Сделка по приобретению международного портфеля ЛУКОЙЛа станет «полным разрывом» компании с этими активами, заявил в эфире BloombergTV директор энергетической группы Gunvor Торбьорн Торнквист.

Любые опасения насчет того, что Россия продолжит влиять на активы, несостоятельны, заверил Торнквист. Он исключил сценарий, при котором какие-либо активы будут проданы обратно в случае снятия санкций с ЛУКОЙЛа.

«Разумеется, мы заверяем, что это не так. Это станет полным разрывом, как только сделка будет заключена — всё», — сказал бизнесмен.

Собственность ЛУКОЙЛа станет хорошим приобретением для Gunvor из-за растущей конкуренции на нефтяном рынке, хотя некоторые активы могут быть проданы другим компаниям, не исключил Торнквист: «Есть активы, которые, по нашему мнению, было бы лучше оставить в других руках».

«Торбьорн никому не давал подобных гарантий [о возможности вернуть активы]. Пункта об обратном выкупе не существует», — подтвердил представитель Gunvor Сет Пьетрас в беседе с The Wall Street Journal.

ЛУКОЙЛ запланировал продать свои международные активы на фоне введения американских санкций. Ограничения начнут действовать с 21 ноября — до этого срока Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) выдало лицензию на сворачивание операций с ЛУКОЙЛом.

Сделка подразумевает покупку LUKOIL International GmbH — 100-процентной дочерней структуры, владеющей активами ЛУКОЙЛа в других странах. Компания отметила, что «приняла предложение, обязуясь не вести переговоры с другими потенциальными покупателями». Теперь Gunvor обязана получить одобрение от Управления по контролю за иностранными активами Казначейства США (OFAC).

В части зарубежных проектов ЛУКОЙЛ владеет существенно меньше 50%, из-за чего эксперты прежде не видели необходимости продавать активы в большинстве случаев. Однако блокирующие американские санкции парализуют участие компании в управлении этими организациями и проведение с ними любых операций, включая получение финансовых доходов от их деятельности.

По оценкам ФГ «Финам», зарубежные активы приносят ЛУКОЙЛу порядка 15% EBITDA, а некоторые из них могли быть точками роста бизнеса. Там полагают, что стоимость всех зарубежных активов ЛУКОЙЛа может составлять примерно $12 млрд. В «БКС Мир инвестиций» оценивают зарубежные активы ЛУКОЙЛа в 900 млрд руб. Информированные собеседники WSJ оценили сделку в примерно $20 млрд.

Gunvor — международная энергокомпания, владеющая нефтеперерабатывающими заводами, трубопроводами, терминалами, судами для перевозки топлива и другими профильными активами. Ведет бизнес в более чем в ста государствах. Название компании на древнескандинавском означает «бдительный на войне» и является вторым именем матери Торнквиста.