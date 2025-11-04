 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

Покупатель активов ЛУКОЙЛа пообещал не возвращать их при снятии санкций

Глава Gunvor Торнквист пообещал не возвращать активы ЛУКОЙЛа при снятии санкций
Сюжет
Война санкций
ЛУКОЙЛ предварительно договорился с Gunvor о продаже зарубежных активов, сделку должны одобрить в Минфине США. Эксперты оценивают сумму сделки в $12-20 млрд
ЛУКОЙЛ LKOH ₽5 585 +2,61% Купить
Торбьорн Торнквист
Торбьорн Торнквист (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Сделка по приобретению международного портфеля ЛУКОЙЛа станет «полным разрывом» компании с этими активами, заявил в эфире BloombergTV директор энергетической группы Gunvor Торбьорн Торнквист.

Любые опасения насчет того, что Россия продолжит влиять на активы, несостоятельны, заверил Торнквист. Он исключил сценарий, при котором какие-либо активы будут проданы обратно в случае снятия санкций с ЛУКОЙЛа.

«Разумеется, мы заверяем, что это не так. Это станет полным разрывом, как только сделка будет заключена — всё», — сказал бизнесмен.

Собственность ЛУКОЙЛа станет хорошим приобретением для Gunvor из-за растущей конкуренции на нефтяном рынке, хотя некоторые активы могут быть проданы другим компаниям, не исключил Торнквист: «Есть активы, которые, по нашему мнению, было бы лучше оставить в других руках».

«Торбьорн никому не давал подобных гарантий [о возможности вернуть активы]. Пункта об обратном выкупе не существует», — подтвердил представитель Gunvor Сет Пьетрас в беседе с The Wall Street Journal.

В Болгарии допустили падение правительства из-за санкций против ЛУКОЙЛа
Политика
Фото:neftochim.lukoil.com

ЛУКОЙЛ запланировал продать свои международные активы на фоне введения американских санкций. Ограничения начнут действовать с 21 ноября — до этого срока Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) выдало лицензию на сворачивание операций с ЛУКОЙЛом.

Сделка подразумевает покупку LUKOIL International GmbH — 100-процентной дочерней структуры, владеющей активами ЛУКОЙЛа в других странах. Компания отметила, что «приняла предложение, обязуясь не вести переговоры с другими потенциальными покупателями». Теперь Gunvor обязана получить одобрение от Управления по контролю за иностранными активами Казначейства США (OFAC).

В части зарубежных проектов ЛУКОЙЛ владеет существенно меньше 50%, из-за чего эксперты прежде не видели необходимости продавать активы в большинстве случаев. Однако блокирующие американские санкции парализуют участие компании в управлении этими организациями и проведение с ними любых операций, включая получение финансовых доходов от их деятельности.

По оценкам ФГ «Финам», зарубежные активы приносят ЛУКОЙЛу порядка 15% EBITDA, а некоторые из них могли быть точками роста бизнеса. Там полагают, что стоимость всех зарубежных активов ЛУКОЙЛа может составлять примерно $12 млрд. В «БКС Мир инвестиций» оценивают зарубежные активы ЛУКОЙЛа в 900 млрд руб. Информированные собеседники WSJ оценили сделку в примерно $20 млрд.

Gunvor — международная энергокомпания, владеющая нефтеперерабатывающими заводами, трубопроводами, терминалами, судами для перевозки топлива и другими профильными активами. Ведет бизнес в более чем в ста государствах. Название компании на древнескандинавском означает «бдительный на войне» и является вторым именем матери Торнквиста.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WP назвала особенности «Посейдона»

Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве

Журналист узнал, о чем Трамп говорил с Обамой на похорона

Euractiv узнал, в какой срок НАТО окажется на Украине в случае конфликта

Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке

WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
ЛУКОЙЛ санкции США Торбьорн Торнквист
Материалы по теме
Bloomberg рассказал о последствиях санкций для торговли нефтью с Китаем
Политика
В Финляндии АЗС «дочки» ЛУКОЙЛа перешли на наличные из-за санкций
Общество
Будущий премьер Чехии поддержал идею санкций против митрополита Илариона
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Умер бывший формальный лидер Северной Кореи Ким Ён Нам Политика, 13:38
Китай назвал США четыре красных линии для сохранения торгового перемирия Политика, 13:35
Истина в стекле: как выбрать винные бокалы РБК и СберПервый, 13:33
Сын Плющенко рассказал о своем состоянии после вызова скорой Спорт, 13:31
Покупатель активов ЛУКОЙЛа пообещал не возвращать их при снятии санкций Бизнес, 13:19
Экс-глава «Укрэнерго» заявил о страхе Киева из-за отключений света зимой Политика, 13:19
Как Китай перепридумал свою экономику РБК и ВТБ, 13:17
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Силуанов заявил, что Россия и Китай почти перешли на расчеты в нацвалютах Политика, 13:16
Блогера-миллионника Гасанова повторно объявили в розыск Общество, 13:07
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
Стало известно, когда США проведут плановое испытание МБР Minuteman III Политика, 12:51
Пашинян допустил, что возвращение армян в Карабах станет угрозой миру Политика, 12:50
Комментатор Генич заявил, что по Станковичу в «Спартаке» «вопрос решен» Спорт, 12:45
Поставки истребителей F-35 стали причиной скандала в Бельгии Политика, 12:40