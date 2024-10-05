Цена Brent показала рекордный рост из-за конфликта на Ближнем Востоке
Стоимость эталонного сорта нефти Brent показала рекордный недельный рост за последние два года, пишет Financial Times (FT).
Накануне нефть этой марки торговалась на уровне более $78 за баррель, что более чем на 8% выше, чем неделей ранее, в пятницу, 27 сентября, отмечает издание.
Цена резко повысилась в течение предшествующих четырех дней на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке: она росла с 1 октября, когда Brent торговалась на уровне $71,8 за баррель. Предыдущий резкий скачок ее стоимости (до $79 за баррель) начался 23 сентября, когда Израиль начал операцию «Стрелы Севера» против ливанской «Хезболлы», затем цена упала ниже прежнего уровня.
Сейчас нефть марки Brent торгуется на уровне $78,07 за баррель.
На Ближний Восток приходится треть мировой добычи сырой нефти, и у стран возникают опасения относительно стабильности поставок из этого региона, пишет FT.
В последние недели на фоне военной операции Израиля в Ливане цены на нефть демонстрируют положительную динамику, хотя прежде снижались несколько кварталов подряд. В частности, это было связано с массированным ракетным ударом Ирана по Израилю, который тот предпринял 1 октября. В ночь на эту дату Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала в Ливане наземную операцию.
Иран грозил нанести удары по израильским НПЗ в случае ответной атаки ЦАХАЛ. Представители Тегерана сообщили США, что страна больше не будет проявлять одностороннюю сдержанность, сказали источники Al Jazeera.
Вице-премьер Александр Новак признавал, что мировые цены на нефть не будут сильно колебаться из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, на цены влияет ряд факторов, касающихся в том числе баланса спроса и предложения, роста экономики, потребления, повышения ставок центробанками разных стран.
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