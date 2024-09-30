Новак оценил влияние конфликта в Ливане на цену нефти

Александр Новак заявил, что волатильности на нефтяном рынке нет, «фактор Ближнего Востока давно уже сидит в цене»

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Страны ОПЕК+ учитывают геополитические риски, способные напрямую повлиять на нефтяные рынки, заявил в интервью Al Arabiya вице-премьер Александр Новак. Он считает, что мировые цены на нефть не будут сильно колебаться из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке.

Новак отметил, что на цены влияет ряд факторов, касающихся в том числе баланса спроса и предложения, роста экономики, потребления, повышения ставок центробанками разных стран. «Нынешняя ситуация на Ближнем Востоке, несомненно, тоже оказывает влияние», — сказал он.

«Но мы зачастую видим, что эта геополитика, если в какой-то момент резко влияет, потом она закладывается в базу инвесторами, в базу участниками рынка, и, в принципе, волатильности мы дальше не наблюдаем», — отметил Новак (цитата по ТАСС). По его словам, «фактор Ближнего Востока давно уже сидит в цене».

На торгах утром 30 сентября стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $73,10 за баррель, увеличившись на 1,56%. Фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 1,36%, до $69,11 за баррель.

Цены растут на фоне опасений по поводу возможных перебоев с поставками на Ближнем Востоке после того, как Израиль усилил атаки на ливанскую «Хезболлу», палестинскую группировку ХАМАС и другие поддерживаемые Ираном силы в регионе, отмечает Reuters. Иран является членом ОПЕК. По мнению аналитика IG Markets Тони Сикамора, в контексте удара Израиля по «Хезболле», при котором был убит лидер группировки Хасан Насралла, цены на нефть будут по-прежнему определяться динамикой спроса и предложения.

Bloomberg писал, что сокращение запасов нефти в крупнейшем хранилище США в Кушинге может стать основой для дальнейшего роста цен. По данным агентства, запасы там близки к тому, что считается «нижним допустимым пределом», они составили 22,7 млн барр., что стало самым низким показателем почти за год. Снижение продолжается уже десять недель подряд, отмечал Мэтт Смит, аналитик компании Kpler.

«Мы ожидаем, что фундаментальные факторы поддержат цены и вернут их в диапазон $75–85 за баррель», — заявляли аналитики УК «Первая».