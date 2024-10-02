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WSJ узнала о предупреждении Эр-Рияда о падении цен на нефть до $50

WSJ: Эр-Рияд предупредил о падении цен на нефть до $50 из-за «мошенников» в ОПЕК
Цены на нефть могут упасть почти на 50%, если такие страны как Ирак и Казахстан не будут соблюдать квоты ОПЕК+, заявил министр нефти Саудовской Аравии, выяснила WSJ. Делегаты картеля восприняли эти слова как завуалированную угрозу
BRENT BRENT $71,8 -0,04%
Фото: Michael Jänecke / Global Look Press
Фото: Michael Jänecke / Global Look Press

Цены на нефть могут упасть до $50 за баррель, если «мошенники» в ОПЕК+ не будут придерживаться согласованных лимитов добычи. С таким заявлением на прошлой неделе выступил министр нефти Саудовской Аравии Абдулазиз бин Салман, рассказали источники The Wall Street Journal (WSJ), присутствующие при разговоре.

Среди таких «мошенников» министр выделил Иран, где, по данным S&P Global Ratings, в августе перепроизводство составило 400 тыс. баррелей в день, и Казахстан, добыча которого, как ожидается, вырастет с запуском добычи на месторождении Тенгиз с производительностью 720 тыс. баррелей в день.

«Саудовская Аравия дала понять, что нет смысла добавлять больше баррелей, если для них нет места на рынке. Некоторым лучше заткнуться и уважать свои обязательства перед ОПЕК+» — сказал WSJ один из делегатов, присутствующих на встрече.

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Фото:Lucy Nicholson / Reuters

В целом, как уточняют источники, делегаты от стран ОПЕК+ восприняли слова бин Салмана как завуалированную угрозу со стороны королевства, а также как сигнал к готовности начать «ценовую войну», чтобы сохранить свою долю рынка.Ключевые партнеры по ОПЕК+ намерены более детально обсудить вопрос ослабления ограничений на добычу на онлайн-встрече в декабре, отмечает WSJ.

WSJ напоминает, что цены на нефть продолжают снижаться уже несколько кварталов подряд. Так, в прошлом квартале падение составило около 16%, из-за чего ОПЕК вынуждена проводить политику стабилизации рынков путем сокращения добычи. Сокращение добычи группой означает, что их доля на рынке нефти сократилась. В этом году она достигла 48%, что ниже 50% в 2023 году и 51% в 2022 году, свидетельствуют данные МЭА.

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Фото:China Photos / IMAGO / ТАСС

В последние недели на фоне военной операции Израиля в Ливане цены на нефть демонстрируют положительную динамику. Накануне котировки нефти Brent резко выросли (на 5% и поднялись до $75,3 за баррель), что связано с массированным ракетным ударом Ирана по Израилю. По состоянию на день 2 октября Brent по-прежнему торговался выше $75.

Вице-премьер Александр Новак ранее говорил, что страны ОПЕК+ учитывают геополитические риски, способные напрямую повлиять на нефтяные рынки. Вместе с тем он отмечал, что мировые цены на нефть не будут сильно колебаться из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, на цены влияет ряд факторов, касающихся в том числе баланса спроса и предложения, роста экономики, потребления, повышения ставок центробанками разных стран.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
ОПЕК ОПЕК+ Саудовская Аравия нефть цены на нефть мошенники Ирак Казахстан
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