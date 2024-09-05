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ВЭФ-2024 ,  
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Греф заявил о прохождении пика перегрева экономики

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ВЭФ-2024
Однако говорить о завершении перегрева еще рано, так как «еще есть влияние на цены», заявил глава Сбера
Глава Сбербанка Герман Греф
Глава Сбербанка Герман Греф (Фото: Валентин Антонов / ТАСС)

Пик перегрева российской экономики пройден, но говорить о его завершении рано, заявил глава Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«То, что мы сейчас видим стабилизацию и отсутствие дальнейшего роста ключевых показателей роста экономики, говорит о том, что все-таки, наверное, мы пик прошли. Но пока еще есть влияние на цены», — сказал он.

Аналитики ЦБ на основе показателей июля и августа констатировали предпосылки для постепенного уменьшения перегрева российской экономики. В качестве одного из ключевых индикаторов они указали замедление потребления домохозяйств и снижение темпов роста розничного кредитования (за исключением автокредитов).

Действительно ли перегрев российской экономики пошел на убыль
Экономика
Фото:Андрей Любимов / РБК

В июле глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в стране впервые за десять лет зафиксирован циклический перегрев экономики, когда для охлаждения спроса требуется длительный период сохранения высоких ставок. Масштаб перегрева она назвала максимальным за последние 16 лет. Тогда Центробанк впервые за семь месяцев повысил ключевую ставку с 16 до 18%.

В июне Набиуллина указывала, что «перегрев экономики в первом квартале как минимум не уменьшился». О сильном перегреве свидетельствуют рост цен и низкая безработица, говорила она. Тогда ЦБ сохранил ставку на уровне 16%.

Глава Сбера счел российскую экономику сильно перегретой. «У нас никогда за всю историю не были так загружены основные мощности — на уровне 84%. Это предел, выше которого уже двигаться просто невозможно», — отмечал он.

Глава ВТБ Андрей Костин в свою очередь заявлял, что не видит особого перегрева экономики. Он связывал высокую инфляцию с «большими государственными расходами, которые не покрываются произведенной продукцией».

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Елена Чернышова
Герман Греф Сбербанк перегрев экономики
Герман Греф фото

Герман Греф

бизнесмен, глава Сбербанка
8 февраля 1964 года
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