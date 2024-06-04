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Греф назвал экономику России сильно перегретой

Греф назвал сильно перегретой экономику России, а политику ЦБ — рациональной
Экономика России перегрета, в связи с чем ЦБ ведет рациональную политику, считает глава Сбербанка. По его словам, в ситуации с уровнями ключевой ставки и инфляции «нет универсального рецепта»
Герман Греф
Герман Греф (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Экономика России сильно перегрета, в этих условиях Центробанк тормозит ее развитие, но его политика — рациональна, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе своего выступления в Совете Федерации.

Сенатор Анатолий Артамонов спросил Грефа о том, как правильно соблюсти баланс уровней ключевой ставки Центробанка и инфляции для развития экономики. Он отметил, что с одной стороны высокая ставка «сдерживает кредитование, возможность развития бизнеса», с другой — низкая ставка «не может сдерживать рост инфляции».

По словам Грефа, в такой ситуации «нет универсального рецепта». «У нас экономика точно и сильно перегрета, у нас никогда за всю историю не были так загружены основные мощности — на уровне 84%. Это предел, выше которого уже двигаться просто невозможно», — сказал он.

Глава Сбербанка отметил значительное поступление денежных средств в первую очередь в сферу машиностроения через бюджетный импульс, что влечет повышение заработных плат и «переток кадров». Об этом, в частности, говорит рекордный рост вкладов, сказал он. «Растут доходы, и те, кто вчера были некредитоспособными, становятся кредитоспособными и начинают больше брать кредитов, несмотря на то, что ставки по кредитам достаточно высоки. Таким образом ставка даже не компенсирует рост доходов, недостимулирует кредитный импульс. Эти два импульса — бюджетный и кредитный — складываются вместе, вызывают потребительский бум и рост цен», — уточнил Греф.

В обычной ситуации инфляция сразу же компенсируется притоком импорта, однако из-за санкций Россия «оказалась в замкнутом круге», отметил он.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК
В связи с этим Центробанк проводит сейчас неприятную, но рациональную политику, считает Греф. «Другого пути нет. Мы знаем примеры, когда по политическим причинам не поднимали ставки, и потом чем это заканчивалось. Последний пример — Турция», — заявил глава Сбербанка, добавив, что «этот период времени нам всем надо пережить».

Ключевая ставка находится на уровне 16% с декабря 2023 года. Треть опрошенных РБК аналитиков считают, что на предстоящем 7 июня заседании ЦБ ее повысят до 17%, однако большинство экспертов ожидают ее сохранения. По данным Росстата, в апреле годовая инфляция ускорилась до 7,84%.

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Россия экономика России Сбербанк Совфед Герман Греф ключевая ставка
Герман Греф фото

Герман Греф

бизнесмен, глава Сбербанка
8 февраля 1964 года
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