Греф назвал экономику России сильно перегретой
Экономика России сильно перегрета, в этих условиях Центробанк тормозит ее развитие, но его политика — рациональна, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе своего выступления в Совете Федерации.
Сенатор Анатолий Артамонов спросил Грефа о том, как правильно соблюсти баланс уровней ключевой ставки Центробанка и инфляции для развития экономики. Он отметил, что с одной стороны высокая ставка «сдерживает кредитование, возможность развития бизнеса», с другой — низкая ставка «не может сдерживать рост инфляции».
По словам Грефа, в такой ситуации «нет универсального рецепта». «У нас экономика точно и сильно перегрета, у нас никогда за всю историю не были так загружены основные мощности — на уровне 84%. Это предел, выше которого уже двигаться просто невозможно», — сказал он.
Глава Сбербанка отметил значительное поступление денежных средств в первую очередь в сферу машиностроения через бюджетный импульс, что влечет повышение заработных плат и «переток кадров». Об этом, в частности, говорит рекордный рост вкладов, сказал он. «Растут доходы, и те, кто вчера были некредитоспособными, становятся кредитоспособными и начинают больше брать кредитов, несмотря на то, что ставки по кредитам достаточно высоки. Таким образом ставка даже не компенсирует рост доходов, недостимулирует кредитный импульс. Эти два импульса — бюджетный и кредитный — складываются вместе, вызывают потребительский бум и рост цен», — уточнил Греф.
В обычной ситуации инфляция сразу же компенсируется притоком импорта, однако из-за санкций Россия «оказалась в замкнутом круге», отметил он.
Ключевая ставка находится на уровне 16% с декабря 2023 года. Треть опрошенных РБК аналитиков считают, что на предстоящем 7 июня заседании ЦБ ее повысят до 17%, однако большинство экспертов ожидают ее сохранения. По данным Росстата, в апреле годовая инфляция ускорилась до 7,84%.
Забастовка фермеров на тракторах в Брюсселе. Видео
Видеокадры из автобуса, который попал под обстрел в Москве
Шахта лифта обрушилась в здании в центре Москвы во время ремонта. Видео
В правительстве Италии фразой «наденьте каску и не злите» ответили Макрону
Стало известно, какие президенты выступят вместе с Путиным на ПМЭФ
НАТО разработало пять маршрутов отправки войск на случай войны с Россией
Лукашенко пострелял из лука в Монголии. Видео
Глава МИД Турции заявил о желании страны вступить в БРИКС вместо ЕС
Что пьёт Петербург во время ПМЭФ
Суперкомпьютер назвал главных фаворитов на Евро-2024. Таблица
Курс доллара в июне 2024-го: cможет ли рубль выйти из диапазона ₽88-94
Мердок запланировал производство вина «мирового класса» в поместье, где прошла его свадьба
Акции холдинга Уоррена Баффета рухнули почти на 100%. Что произошло?
Как выглядят две самые древние и далекие от Земли галактики
Что изменится в законах о недвижимости и ЖКХ в июне 2024 года