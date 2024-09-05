Действительно ли перегрев российской экономики пошел на убыль

Аналитики ЦБ констатировали предпосылки для уменьшения перегрева российской экономики. Опрошенные РБК эксперты отмечают и другие признаки охлаждения, но пока дают осторожные прогнозы на будущее

Фото: Андрей Любимов / РБК

Аналитики Банка России, основываясь на показателях июля и августа, увидели предпосылки для постепенного уменьшения перегрева в экономике и перехода к более умеренным, но устойчивым темпам роста. В качестве одного из ключевых индикаторов начала «охлаждения» экономики они указали замедление потребления домохозяйств и снижение темпов роста розничного кредитования (за исключением автокредитов), следует из выпуска бюллетеня департамента исследований и прогнозирования Банка России «О чем говорят тренды» (.pdf).

Эксперты, опрошенные РБК, видят и другие признаки уменьшения перегрева, в том числе стабилизацию уровня безработицы, а также деловые настроения и темпы прироста сбережений граждан.

Что может указывать на уменьшение «перегрева»

При перегреве спрос опережает возможности предложения, а уровень ВВП находится выше потенциала (также эту ситуацию называют «положительным разрывом выпуска») — в результате в экономике формируется повышенное инфляционное давление. Однако в точности оценить масштабы перегрева невозможно.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина по итогам последнего заседания совета директоров регулятора 26 июля сообщала, что масштаб перегрева экономики в первом полугодии 2024 года был самым существенным за последние 16 лет.

Во втором квартале 2024 года, по предварительной оценке Росстата, темп роста ВВП замедлился до 4% относительно аналогичного периода прошлого года после роста на 5,4% в первом квартале. По итогам 2023 года рост ВВП составил 3,6%.

Аналитики ЦБ отмечают более умеренный экономический рост в начале третьего квартала относительно второго. Частично замедление роста экономической активности авторы бюллетеня связывают с меньшим увеличением спроса, чем ожидали компании. «В результате в промышленности наметился некоторый рост запасов готовой продукции. Хотя инвестиционные планы и планы по найму персонала остаются высокими по историческим меркам, намечается тенденция к их снижению», — говорится в обзоре.

Второй фактор — снижение темпов розничного кредитования, на что во многом повлияли отмена и переформатирование льготной ипотеки, а также ужесточение макропруденциального регулирования сегмента необеспеченного потребкредитования. Также в июле и августе появились признаки замедления и в динамике потребления населением товаров и услуг, указывают аналитики ЦБ. «В целом можно сделать вывод о том, что появляются признаки начала движения в сторону сбалансированных темпов роста при замедлении инфляции. Соответственно, понизились риски стагфляции, когда экономика упирается в границы своих производственных возможностей при приводящем к инфляции высоком спросе», — говорится в материале.

О замедлении экономики говорит большое количество показателей, хотя рост спроса остается еще высоким, говорит директор по инвестициям «Астра УА» Дмитрий Полевой.

Главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец отмечает, что к перечисленным в бюллетене ЦБ индикаторам начала охлаждения экономики можно добавить признаки стабилизации на рынке труда и стабилизации безработицы. «Это еще не точно, но ситуация, когда безработица стабилизировалась, даже на низком уровне, сильно отличается от ситуации, когда она совершает крутой спуск, по которому мы шли полтора года и который вроде бы пришел к более-менее плоскому дну в районе 2,5%», — уточняет Донец.

Кроме того, с пиков, достигнутых в марте 2024 года, разворачиваются темпы роста зарплат, оценивает она. По данным Росстата, рост реальной заработной платы в России в марте 2024 года ускорился до 12,9% по сравнению с мартом предыдущего года (в феврале было 10,8%), а в апреле показатель опустился до 8,5%. В июне реальные зарплаты в годовом выражении выросли уже на 6,2%.

Исполнительный директор Института экономики роста им. Столыпина Антон Свириденко скептичен по отношению к самому понятию «перегрев» применительно к российской экономике. Если за перегрев был принят органический рост экономики, то его ограничение рискованно, говорит он. «Потенциал экономики подтянулся, а спрос вдруг может упасть, что может закрутить спираль обвала предложения. И рост потенциала будет нейтрализован высокой ставкой и усилиями по сокращению спроса», — предостерегает он.

Насколько устойчиво наметившееся охлаждение

Свириденко считает, что в отношении прогнозов динамики ВВП в ближайшие месяцы следует быть осторожнее. «Что касается деловых опросов, на ожидания психологически могли повлиять рост налогов с 2025 года и рост банковской ставки», — перечисляет он.

По мнению Донец, дальнейшему охлаждению будет способствовать «феерическая динамика сбережений в виде депозитов», которые остаются высокими, но при этом темп дополнительного роста сбережений снижается. «Фактически это значит, что все деньги, которые мы хотели, мы уже переложили в сбережения. Это происходило все первое полугодие, это тоже фактор, создающий предпосылки для снижения перегрева», — поясняет она.

ЦБ в бюллетене отмечает важность поддержания и повышения сберегательной мотивации домохозяйств, отмечая, что если бы средства населения в банках были направлены на потребление, это создало бы дополнительный инфляционный импульс.

Еще один важный признак, по мнению Донец, — это бизнес-настроения, которые в целом показывают, насколько много будет производителями заложено в планы, в потенциальный рост зарплат. «Разворот в бизнес-настроениях мы явно увидели в июле по опросам Банка России, а в августе увидели, что это было не случайное снижение. Настроения заметно ниже исторических пиков, которые пришлись на второй квартал», — уточняет экономист.

В августе индикатор бизнес-климата, который Банк России составляет на основе опроса нефинансовых предприятий, снизился до 7 пунктов после 7,7 пункта месяцем ранее, хотя остался все же выше среднего уровня 2023 года. Это указывает на продолжение роста экономической активности более умеренным темпом, чем в первой половине года, интерпретировали показатели аналитики ЦБ (.pdf).

По словам директора группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрия Куликова, в базовом сценарии макропрогноза агентства темпы роста ВВП в 2024 году будут близки к темпам роста 2023 года, но на протяжении оставшихся месяцев года они продолжат замедляться ближе к 2% в годовом выражении. Темпы роста 2025–2026 годов при этом будут близки к темпам роста потенциала, а в отдельные кварталы 2025 года — возможно, и ниже них, добавляет Куликов.

Согласно базовому прогнозу ЦБ, рост ВВП в 2024 году составит 3,5–4%, но в 2025 году темпы снизятся до 0,5–1,5%. В 2025–2026 годах с ростом налогов и продолжением жесткой денежно-кредитной политики реальная динамика действительно может опуститься до 0,5–1,5%, допускает Свириденко.

«Астра УА» немного повысила свою оценку динамики ВВП — с 3–3,5% до 3,3–3,5% в 2024 году, говорит Полевой. На 2025 год прогноз по росту ВВП составляет 1,3–1,5%.

«Т-Инвестиции» не пересматривают прогноз по ВВП, потому что он в принципе предполагал наличие замедления, отмечает Донец. «Перегрев не бывает вечным, и наши прогнозы так и предполагали, что за ярким динамичным 2024 годом последует охлаждение в 2025 году с небольшим ростом на уровне 1%», — указывает она. В целом, по ее мнению, «миролюбивые» настроения бюллетеня ЦБ могут быть следствием первых признаков стабилизации, нормализации и спусков с пиков.

Что с инфляционными ожиданиями

По мнению аналитиков ЦБ, годовая инфляция в июле, вероятно, достигла пика (9,1%), с которого дальше будет постепенно снижаться. За неделю по 2 сентября потребительские цены снизились (на 0,02%) впервые за полтора года, сообщил Росстат. Инфляция за год по состоянию на 2 сентября составила 8,87%, по данным Минэкономразвития.

«Возвращение инфляции к 4% в 2025 году требует большей жесткости денежно-кредитных условий, чем в первом полугодии 2024 года. Потребуется ли для этого дополнительное повышение ключевой ставки, будет зависеть от поступающих данных», — говорится в бюллетене Центробанка.

«Мы согласны с утверждением ЦБ о том, что пик инфляции пройден в июле, причем в обоих метриках — и год к году, и текущей, сезонно сглаженной. Мы ожидаем плавное снижение текущих месячных темпов до уровней, соответствующих цели ЦБ, к этой зиме», — говорит Донец. По ее мнению, это соответствует снижению годовых значений с нынешних около 9% до 7% на конец года и до 4% еще ровно через год. С оценкой прохождения пика и по годовой инфляции, и по сезонно-скорректированной согласен и Полевой.

Дезинфляционный эффект от охлаждения динамики спроса будет проявляться постепенно из-за того, что возможности расширения выпуска по-прежнему сталкиваются со значительными ограничениями со стороны рынка труда, констатируют аналитики ЦБ. «При ограниченных демографических и миграционных возможностях расширения предложения рабочей силы отход от закрепившейся потребительской модели поведения может происходить медленно. Это усиливает риски отклонения инфляции от целевого уровня в 2025 года, требуя от денежно-кредитных условий жесткости в течение продолжительного времени», — говорится в бюллетене.

В АКРА ожидают, что более высокие ставки, умеренный бюджетный импульс, макропруденциальное ужесточение, снижение объемов льготного кредитования повлияют или уже повлияли на темпы роста спроса сдерживающим образом, и ценовое давление действительно станет меньше — при условии отсутствия новых шоков со стороны предложения, отмечает Куликов. «В нашем базовом сценарии декабрьский индекс потребительских цен будет ближе к 7%, то есть ниже, чем в середине года», — уточняет он. Декабрьская инфляция 2025 года будет ниже 6%, прогнозирует Куликов.

Процесс нормализации инфляции займет время, но экономика в третьем квартале 2024-го явно реагирует на ужесточение денежно-кредитных условий и отмену и изменение части льготных программ, согласен Полевой. «Поэтому инфляция будет снижаться вслед за спросом», — уверен экономист. Основной риск для инфляции — проблемы на стороне предложения из-за санкций и проблемы с расчетами и импортом, добавляет Полевой.