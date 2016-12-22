Аналитики Moody's назвали плюсы повышения пенсионного возраста в России

Аналитики Moody's позитивно оценили предложенную правительством России пенсионную реформу. Увеличение пенсионного возраста снизит нагрузку на бюджетную систему и увеличит численность трудоспособных граждан на 12 млн к 2036 году

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин позволит увеличить население трудоспособного возраста в России более чем на 12 млн человек к 2036 году, подсчитали аналитики Moody's. Без пенсионной реформы убыль трудоспособного населения составит 3,2 млн человек к 2036 году по сравнению с 2018 годом, следует из демографического прогноза Росстата.

По среднему (нейтральному) сценарию демографического прогноза Росстата (*.xls) численность граждан трудоспособного возраста (это мужчины в возрасте 16–59 лет и женщины в возрасте 16–54 года) к началу 2036 года составит 79 млн человек (или 54,2% всего населения). Сейчас Росстат оценивает трудоспособное население России в 82,3 млн человек. А предложенное повышение возраста выхода на пенсию позволит увеличить трудоспособное население примерно до 92 млн человек к середине 2030-х годов — плюс 12–13 млн к прогнозу Росстата, пишет Moody's в обзоре (есть у РБК). Пенсионная реформа в долгосрочной перспективе увеличит вклад труда в рост экономики, подчеркнули аналитики.

Впрочем, ни оценки Росстата, ни оценки Moody's не учитывают того, что средний фактический возраст выхода на пенсию в России составляет 63,2 для мужчин и 60,3 для женщин, согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) на 2016 год. Иными словами, россияне в реальности работают дольше официального пенсионного возраста, то есть фактические границы трудоспособного возраста в России шире официальных.

Шоки будут менее страшны

Большой дефицит пенсионной системы — ключевая слабость бюджетной системы России, указывают аналитики. Расходы на пенсионное обеспечение граждан являются самой затратной статьей в консолидированном бюджете государства. Повышение пенсионного возраста на пять лет для мужчин и на восемь для женщин снизит финансовую нагрузку на бюджет и повысит устойчивость государственных финансов, считает Moody's.

Moody's прогнозирует постепенное сокращение трансферта из федерального бюджета в Пенсионный фонд, если, конечно, вся экономия от повышения пенсионного возраста не будет направляться на увеличение текущих пенсий. Уменьшение межбюджетного трансферта, а значит, и зависимости ПФР от федеральных денег, поможет повысить устойчивость бюджета к возможным будущим шокам, считает Moody's. Сейчас страховые пенсии нынешним пенсионерам только на 70% обеспечиваются страховыми взносами, собираемыми с зарплат работников, следует из отчета ПФР за 2017 год (*.pdf). Соответственно, остальную часть обеспечивает трансферт из федерального бюджета, составивший в 2017 году 2,07 трлн руб., или 2,25% ВВП.

Если пенсионный возраст не повысить, коэффициент зависимости пожилых людей (измеряет численность пенсионеров в процентах к численности трудоспособного населения) возрастет с 45,5% в 2018 году до 55,4% к 2036 году, отмечают аналитики Moody's со ссылкой на прогнозные данные Росстата.

Повышения пенсионного возраста и налогов недостаточно

Одновременно с предложением повысить пенсионный возраст российское правительство объявило об увеличении ставки НДС с 18 до 20% с 2019 года. Обе инициативы создают предпосылки для повышения прогноза Moody's по росту ВВП России (текущие оценки агентства предполагают рост на 1,5–2% в течение следующих пяти лет). «В то же время мы ожидаем, что среднесрочный рост экономики России будет сдерживаться другими структурными факторами, такими как хроническое недоинвестирование, зависимость от нефтегазового сектора и высокий уровень бедности и неравенства», — указывают аналитики. Эти структурные ограничения затруднят достижение поставленной президентом цели по достижению темпов роста экономики выше среднемировых.

Премьер-министр Дмитрий Медведев 14 июня объявил о повышении пенсионного возраста. «Начать его предлагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин в 2034 году», — заявил председатель правительства. По его словам, увеличение пенсионного возраста позволит направить высвободившиеся средства на увеличение текущих пенсий сверх уровня инфляции. Законопроект о повышении пенсионного возраста внесен в Госдуму, первое чтение может состояться уже в июле.

Пенсии для нынешних пенсионеров, по расчетам властей, будут увеличиваться на 1 тыс. руб. в год благодаря пенсионной реформе, однако чиновники не уточняли, будет ли ежегодная тысяча прибавкой в текущих или постоянных ценах (если в текущих, то прибавка будет с каждым годом обесцениваться). В реальном выражении пенсии в России не растут с 2013 года, показывают данные Росстата (*.doc).

Правительство решилось на повышение пенсионного возраста из-за демографической ситуации — «доля работающих людей становится все меньше, пенсионеров, соответственно, все больше», говорил премьер-министр. По его словам, с каждым годом дисбаланс будет только расти, если не принимать решений, это может привести к «разбалансировке пенсионной системы, вплоть до того, что государство не сможет исполнять свои социальные обязательства».

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее говорила, что в 1970 году на одного пенсионера приходилось 3,7 работающего гражданина. «Сейчас мы подходим (в 2019 году) к черте практически 1,8. То есть объем средств, который зарабатывается пенсионной системой посредством уплаты страховых взносов, сокращается. Соответственно, это существенно сокращает возможности для выплаты пенсий уже тем пенсионерам, которые находятся на пенсии, и для ее увеличения», — сказала Голикова в середине июня.

Немедленный положительный эффект для бюджета и для ПФР окажется не слишком большим, но он будет нарастать постепенно как за счет уменьшения числа новых пенсионеров, так и за счет дополнительных социальных взносов с оставшихся на рабочих местах (при условии, что они работают вбелую), считает главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. «С учетом средних пенсий и средних взносов эффект составит уже в первый год не менее 200 млрд руб. Это немало, но и не запредельно много на фоне выплат по всем видам пенсий (включая пенсии по инвалидности и потере кормильца), которые превышают 7 трлн руб. в год», — полагает Табах. Он отметил, что даже через десять лет пенсионная система вряд ли станет бездефицитной без еще большего повышения пенсионного возраста.