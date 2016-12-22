ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКЦифровая Россия
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,60 62,82 EUR Нал. 74,17 73,31 USD Бирж. 63,25 +0,10 EUR Бирж. 73,63 +0,02 USD ЦБ. 63,22 +0,08 EUR ЦБ. 73,70 +0,23 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6505,77 -131,65 IMOEX 2304,96 +0,14% RTSI 1147,91 +0,04% Brent 77,92 +1,21% DJIA 24174,82 -0,54% Nasdaq 7502,67 -0,86%
МЭР оценило эффект для экономики от повышения пенсионного возраста
Лента новостей
Глава «Натали Турс» объявил о аннулировании всех туров 12:01, Бизнес Как коррекция рынка цифровых денег связана с биткоин-фьючерсами 12:00, Крипто Игра на вылет: как с ЧМ-2018 выбывали самые богатые футболисты мира 11:59, Фотогалерея  Независимый топливный союз признал недолив бензина на АЗС 11:51, Общество 5 действий, которые запретят автомобилистам 11:48, Авто Двое раненых при стрельбе в шведском городе Эребру скончались 11:40, Общество 10 советов тем, кто хочет интересно провести время в Израиле 11:32, РБК и Минтуризма Израиля​ МЭР оценило эффект для экономики от повышения пенсионного возраста 11:27, Экономика 7 новых торговых форматов, которых пока нет в России 11:27, Потребрынок Обвиняемый в 60 убийствах не признал свою вину и отказался дать показания 11:24, Общество В руководстве министерств появятся заместители по цифровому развитию 11:16, Общество Игра: кто придумал знаменитую футбольную кричалку «оле-оле» 11:15, Спецпроект РБК Спорт Ставка сработала: англичане сняли проклятье послематчевых пенальти 11:13, Спорт Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке лихорадки Денге во Вьетнаме 11:12, Общество Основатель Farfetch — «РБК Стиль»: «Систему офлайн-торговли нужно менять» 11:12, Стиль СМИ узнали о переходе игрока сборной Италии в «Манчестер Сити» за €55 млн 11:09, Спорт В победу России на чемпионате мира по футболу поверили 17% россиян 10:53, Общество Президента Боливии госпитализировали 10:51, Общество Голос Америки: VW Teramont против Ford Explorer 10:46, Авто Пиарщица «Леруа Мерлен» уволилась после скандала с постом в Facebook 10:42, Общество Прогнозы дня: празднования в США снизят объем торгов на всех рынках 10:36, Quote Стоимость криптовалюты Syscoin резко выросла на Binance в 2,4 млн раз 10:35, Крипто Как России не пропустить четвертую технологическую революцию 10:29, Партнерский материал Депутат Рады обвинил Россию в краже украинской истории и названия 10:16, Общество В Москве бетономешалка протаранила девять автомобилей 09:48, Общество Кричалки, сухой лист и сломанные ворота: самая футбольная викторина 09:43, Спецпроект РБК Спорт В московском метро собрали самые необычные вопросы от гостей ЧМ-2018 09:41, Общество Строительство моста на Сахалин займет пять лет 09:39, Экономика
МЭР оценило эффект для экономики от повышения пенсионного возраста
Экономика, 11:27
0
МЭР оценило эффект для экономики от повышения пенсионного возраста
Повышение пенсионного возраста увеличит численность трудоспособного населения на 1,8 млн человек к 2024 году, сообщило Минэкономразвития. Пенсионная реформа ускорит рост ВВП на 1,3 процентного пункта за шесть лет
Фото: Vincent Mundy / Bloomberg

Повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин увеличит численность экономически активного населения на 1,8 млн человек к 2024 году, следует из июньского обзора Минэкономразвития. Уже в 2019-м (год начала переходного периода пенсионной реформы) на рынке труда задержится порядка 300 тыс. человек, оценило ведомство.

«Острый дефицит на рынке труда будет постепенно ослабевать. Это станет результатом повышения уровня экономической активности населения (в том числе в старших возрастах) благодаря увеличению продолжительности здоровой жизни в совокупности с повышением пенсионного возраста», — говорится в обзоре Минэкономразвития.

По оценке министерства, совокупный вклад в рост экономики от увеличения численности работающего населения из-за пенсионной реформы за период 2019–2024 годов оценивается в 1,3 п.п. Дополнительным фактором увеличения предложения труда должен стать рост притока мигрантов, отметило ведомство.

Минэкономразвития прогнозирует рост спроса на труд и снижение безработицы.
«Уровень безработицы может снизиться с 5,2% в 2017 году до 4,6% в 2023–2024 годах», — следует из обзора.

Повышение пенсионного возраста женщин объяснили гендерным равенством
Общество

По подсчетам аналитиков Moody's, увеличение возраста выхода на пенсию позволит увеличить численность населения трудоспособного возраста в России более чем на 12 млн человек к 2036 году. Без пенсионной реформы убыль трудоспособного населения составит 3,2 млн человек к 2036-му по сравнению с 2018 годом, следует из демографического прогноза Росстата. Сейчас госстатистика оценивает трудоспособное население России в 82,3 млн человек.

Минэкономразвития прогнозирует рост экономики России на 1,9% в текущем году. Темп роста ВВП может опуститься ниже 1% в годовом выражении ко второму кварталу 2019 года, предупредило ведомство. По итогам следующего года темп роста ВВП прогнозируется на уровне 1,4%.

Россияне объяснили отсутствие желания работать на пенсии
Общество

Снижение темпов экономического роста будет связано с замедлением темпов роста реальных зарплат с ожидаемых 6,3% в текущем году до менее 1% в 2019-м. Вторым фактором замедления роста станет «вероятный отложенный запуск инвестиционных проектов с государственным участием» при одновременном росте налоговой нагрузки уже с начала 2019 года. Ранее Госдума одобрила в первом чтении предложенное правительством повышение НДС с 18 до 20%.

Премьер-министр Дмитрий Медведев 14 июня объявил о повышении пенсионного возраста. «Начать его предлагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин в 2034 году», — заявил глава правительства. По его словам, увеличение возраста выхода на пенсию для россиян позволит обеспечить индексацию пенсий сверх уровня инфляции. Законопроект о повышении пенсионного возраста внесен в Госдуму, первое чтение может состояться уже в июле.

Более 90% россиян выступили против повышения пенсионного возраста
Общество

Проведенный в преддверии объявления о запуске реформы опрос показал, что против повышения пенсионного возраста выступают 92% россиян. С необходимостью повышения пенсионного возраста для мужчин до 65 лет согласились только 5% участников опроса, при этом вшестеро больше респондентов (32%) заявили, что мужчин стоило бы отпускать на пенсию на несколько лет раньше, чем сейчас.

Основной причиной нежелания продолжать работу после выхода на пенсию участники другого опроса назвали свое плохое здоровье и усталость.

Шпаргалка для правительства: как в мире реформировали пенсионную систему Еще 4 фото
Фотогалерея

Автор: Юлия Старостина.
Теги: пенсионный возраст , Минэкономразвития
Главное
Глава «Натали Турс» объявил о аннулировании всех туров Бизнес
Материалы по теме
Более 90% россиян выступили против повышения пенсионного возраста Общество
Эксперты назвали срок жизни на пенсии будущих пенсионеров Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter