МЭР оценило эффект для экономики от повышения пенсионного возраста

Повышение пенсионного возраста увеличит численность трудоспособного населения на 1,8 млн человек к 2024 году, сообщило Минэкономразвития. Пенсионная реформа ускорит рост ВВП на 1,3 процентного пункта за шесть лет

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Повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин увеличит численность экономически активного населения на 1,8 млн человек к 2024 году, следует из июньского обзора Минэкономразвития. Уже в 2019-м (год начала переходного периода пенсионной реформы) на рынке труда задержится порядка 300 тыс. человек, оценило ведомство.

«Острый дефицит на рынке труда будет постепенно ослабевать. Это станет результатом повышения уровня экономической активности населения (в том числе в старших возрастах) благодаря увеличению продолжительности здоровой жизни в совокупности с повышением пенсионного возраста», — говорится в обзоре Минэкономразвития.

По оценке министерства, совокупный вклад в рост экономики от увеличения численности работающего населения из-за пенсионной реформы за период 2019–2024 годов оценивается в 1,3 п.п. Дополнительным фактором увеличения предложения труда должен стать рост притока мигрантов, отметило ведомство.

Минэкономразвития прогнозирует рост спроса на труд и снижение безработицы.

«Уровень безработицы может снизиться с 5,2% в 2017 году до 4,6% в 2023–2024 годах», — следует из обзора.

По подсчетам аналитиков Moody's, увеличение возраста выхода на пенсию позволит увеличить численность населения трудоспособного возраста в России более чем на 12 млн человек к 2036 году. Без пенсионной реформы убыль трудоспособного населения составит 3,2 млн человек к 2036-му по сравнению с 2018 годом, следует из демографического прогноза Росстата. Сейчас госстатистика оценивает трудоспособное население России в 82,3 млн человек.

Минэкономразвития прогнозирует рост экономики России на 1,9% в текущем году. Темп роста ВВП может опуститься ниже 1% в годовом выражении ко второму кварталу 2019 года, предупредило ведомство. По итогам следующего года темп роста ВВП прогнозируется на уровне 1,4%.

Снижение темпов экономического роста будет связано с замедлением темпов роста реальных зарплат с ожидаемых 6,3% в текущем году до менее 1% в 2019-м. Вторым фактором замедления роста станет «вероятный отложенный запуск инвестиционных проектов с государственным участием» при одновременном росте налоговой нагрузки уже с начала 2019 года. Ранее Госдума одобрила в первом чтении предложенное правительством повышение НДС с 18 до 20%.

Премьер-министр Дмитрий Медведев 14 июня объявил о повышении пенсионного возраста. «Начать его предлагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин в 2034 году», — заявил глава правительства. По его словам, увеличение возраста выхода на пенсию для россиян позволит обеспечить индексацию пенсий сверх уровня инфляции. Законопроект о повышении пенсионного возраста внесен в Госдуму, первое чтение может состояться уже в июле.

Проведенный в преддверии объявления о запуске реформы опрос показал, что против повышения пенсионного возраста выступают 92% россиян. С необходимостью повышения пенсионного возраста для мужчин до 65 лет согласились только 5% участников опроса, при этом вшестеро больше респондентов (32%) заявили, что мужчин стоило бы отпускать на пенсию на несколько лет раньше, чем сейчас.

Основной причиной нежелания продолжать работу после выхода на пенсию участники другого опроса назвали свое плохое здоровье и усталость.