Экономисты оценили эффект пенсионной реформы для бюджета

Пенсионная реформа в России неизбежна, и правительство выбрало «амбициозный» вариант, считают экономисты Альфа-банка. За счет этого ПФР сэкономит около 800 млрд руб., из которых 700 млрд руб. пойдут на увеличение пенсий

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Чистый финансовый эффект пенсионной реформы для бюджета может составить около 100 млрд руб. к 2024 году, оценивают в Альфа-банке, называя предложенный сценарий реформы «достаточно жестким» по сравнению с мировым опытом и не исключая движения к «компромиссу» между властью и обществом.

Повышение пенсионного возраста в России неизбежно, потому что дефицит Пенсионного фонда растет, представляя риск для консолидированного бюджета страны, указывают экономисты Альфа-банка Наталия Орлова и Валерия Волгарева в обзоре Центра макроэкономического анализа «Пенсионная реформа России: быть или не быть?» (есть у РБК). Кроме того, демографическое старение усиливает разрыв между трудоспособным населением, отчисляющим пенсионные взносы, и пенсионерами, из-за чего исполнять социальные обязательства перед пожилыми гражданами становится все сложнее.

Повышение пенсионного возраста задержит на рынке труда в общей сложности 1,6 млн человек, оценили эксперты, а подавляющее большинство сэкономленных на этом средств будет направлено на улучшение благосостояния пенсионеров.

Для бизнеса реформа может стать нагрузкой, считают в Альфа-банке. Сейчас компании неохотно принимают на работу людей старше 50 лет, и экономисты банка не исключают, что «компании будут вынуждать брать на работу людей старшего возраста». Авторы обзора напоминают о поручении премьера Дмитрия Медведева разработать меры по обеспечению занятости населения предпенсионного возраста.

Годовая экономия от повышения пенсионного возраста для бюджета Пенсионного фонда может составить около 800 млрд руб., и порядка 700 млрд руб. потенциальной экономии уйдет на увеличение размера пенсий. «В данный момент члены правительства говорят о том, что в результате реформы среднемесячная пенсия в 13 тыс. руб. будет повышаться на 8% в год; такой шаг должен позволить стабилизировать коэффициент замещения (отношение пенсии к зарплате. — РБК) примерно на уровне 35%, однако в свою очередь это потребует трат примерно 0,7 трлн руб. в год к 2024 году и заберет примерно 80% потенциальной экономии Пенсионного фонда от реформы», — пишут экономисты.

О планах повысить пенсионный возраст с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин премьер-министр Дмитрий Медведев объявил 14 июня. Предполагается переходный период: он начнется с 2019 года и продлится десять лет для мужчин и 16 лет для женщин. Темп повышения — плюс один год каждый год. Минэкономразвития оценило, что совокупный вклад в рост экономики от увеличения численности работающего населения из-за пенсионной реформы за период 2019–2024 годов может составить 1,3 п.п.

Правительство объясняло, что предпосылками для повышения пенсионного возраста являются переход к постиндустриальному обществу, в котором «преобладают служащие и работники сферы услуг, что предполагает длительный период трудоспособности», и увеличение продолжительности жизни россиян. Параметры пенсионной системы, сформировавшиеся при СССР, не пересматривались несколько десятилетий. «Увеличение пенсионного возраста приведет к существенному повышению уровня пенсионного обеспечения граждан», — говорится в пояснительной записке к соответствующему правительственному законопроекту.