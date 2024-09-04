Росстат зафиксировал снижение цен впервые за 1,5 года

Среди наиболее подешевевших услуг — авиабилеты экономкласса. Их стоимость снизилась на 8,8% на фоне завершения летнего сезона

Фото: Андрей Любимов / РБК

Потребительские цены за неделю с 27 августа по 2 сентября снизились на 0,02%, сообщил Росстат.

В сегменте продовольственных товаров — снижение цен на 0,01%, ускорилась дефляция на плодоовощную продукцию (минус 1,66%): увеличились темпы снижения цен на овощи борщевого набора, продолжили дешеветь яблоки и бананы, снизились темпы роста цен на огурцы, говорится в комментарии Минэкономразвития по текущей ценовой ситуации.

В сегменте непродовольственных товаров ускорилось удешевление электро- и бытовых приборов (минус 0,94%).

В сегменте услуг на фоне окончания сезона отпусков увеличились темпы снижения цен на авиабилеты на внутренние рейсы (минус 8,85%), также ускорилось снижение цен на услуги санаториев (минус 2,96%), приостановился рост цен на услуги гостиниц (0%), говорится в обзоре министерства.

Последний раз снижение цен на недельной основе фиксировалось в конце февраля 2023 года, следует из данных Росстата. После этого трижды была зафиксирована нулевая инфляция: в мае 2023 года, в марте 2024 года и на неделе с 30 июля по 5 августа 2024 года.

На предыдущей неделе рост цен замедлился до 0,03%, хотя цены плодоовощной продукции уже снизились на 1,35% после снижения на 1,42% неделей ранее в августе.

Годовая инфляция по состоянию на 26 августа превысила 9%, сообщало Минэкономразвития.

В июле годовая инфляция достигла пика в 9,1%, после чего начала медленно снижаться. Банк России сообщил 3 сентября в макробюллетене «О чем говорят тренды», что «проинфляционные риски остаются высокими, для формирования устойчивых дезинфляционных тенденций потребуется поддержание жестких денежно-кредитных условий длительное время». Ключевая ставка ЦБ в настоящее время составляет 18%. Ближайшее заседание совета директоров Банка России состоится 13 сентября.

По мнению старшего вице-президента Сбербанка Тараса Скворцова, регулятор может поднять ставку до 20%. «Точно мы не ждем снижения, думаю, равные шансы на сохранение или на повышение. Все-таки сейчас есть определенные признаки того, что политика ЦБ и действия правительства начинают сказываться на замедлении спроса», — сказал он РБК в кулуарах Восточного экономического форума.

Зампред ЦБ Алексей Заботкин отмечал, что в России «возросла доля экономики, которая в меньшей степени чувствительна к денежно-кредитной политике», а в таких условиях для снижения инфляции «требуется более значительное изменение ключевой ставки, чем когда эта доля была меньше».