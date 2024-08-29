 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

ЦБ признал снижение чувствительности экономики к ключевой ставке

В России выросла доля экономики, которая малочувствительна к денежно-кредитной политике, заявил зампред ЦБ. В июле ставку подняли до 18%, но в ЦБ считают, что в этих условиях может потребоваться более значительное изменение
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Российская экономика стала менее чувствительна к изменению ключевой ставки Центробанка, что может требовать ее более значительного изменения, заявил в ходе пресс-конференции зампред ЦБ Алексей Заботкин. Трансляция мероприятия велась на сайте регулятора.

«Ключевая ставка — это главный и эффективный работающий инструмент воздействия на инфляцию, при этом мы учитываем, что возросла доля экономики, которая в меньшей степени чувствительна к денежно-кредитной политике», — сказал он.

Заботкин уточнил, что в этих условиях для снижения инфляции «требуется более значительное изменение ключевой ставки, чем когда эта доля была меньше».

«Совет директоров будет оценивать целесообразность дополнительного повышения ставки на ближайших заседаниях. Это означает, что повышение на следующем заседании не предопределено, оно будет зависеть от поступающих данных», — заявил зампред Центробанка. При этом он отметил, что «общий баланс аргументов за повышение и за неизменность ставки с 26 июля по настоящий момент существенно не изменился».

Заботкин признал, что текущие уровни ключевой ставки в узком смысле близки к рекордным. Но говорить о том, что политика ЦБ сейчас максимально жесткая, некорректно, добавил он. Если рассматривать набор широких индикаторов, то картина «гораздо менее однозначная», подчеркнул зампред ЦБ.

Шохин связал снижение прибыли компаний с высокой ставкой ЦБ
Экономика
Александр Шохин

С декабря 2023 года ключевая ставка ЦБ составляла 16%, в июле ее подняли до 18%. Опрошенные РБК эксперты ожидают ее рост до 20% до конца 2024 года. Очередное заседание Совета директоров ЦБ по этому вопросу состоится 13 сентября.

Согласно данным Росстата, потребительские цены с начала 2024 года выросли на 5,19%. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сравнивала высокую инфляцию с «температурой больного человека». Она также назвала опасной иллюзией мнение о том, что ключевую ставку стоит снизить для стимулирования спроса и кредитования. По словам Набиуллиной, этот сценарий приведет к «ускорению инфляции» и замедлению экономики.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Центробанк Алексей Заботкин ключевая ставка ЦБ Инфляция экономика России
Материалы по теме
В ЦБ раскрыли детали обсуждения роста ставки до 19–20%
Финансы
ЦБ резко пересмотрел прогноз по инфляции и росту экономики
Экономика
Путин убежден, что при установлении ставки ЦБ учтет тенденцию инфляции
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 августа
EUR ЦБ: 102,08 (-0,21) Инвестиции, 28 авг, 17:46 Курс доллара на 29 августа
USD ЦБ: 91,44 (-0,04) Инвестиции, 28 авг, 17:46
Суд перевел заседание по делу генерала Попова в закрытый режимОбщество, 16:45
Роботы-хирурги и персональные лекарства: что дают технологии в медицинеРБК и Сбер, 16:36
Четыре энергоблока украинских АЭС оказались обесточеныПолитика, 16:32
Экс-замминистра обороны Попова привезли в суд на слушание об арестеПолитика, 16:15
МВД объяснило, как штрафуют водителей в Курской областиОбщество, 16:09
Во Внуково остановили пассажира с радиоактивным танкомОбщество, 16:04
Банк России описал сценарий возможного глобального кризиса в 2025 годуЭкономика, 16:02
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Над Белгородской областью сбили еще один беспилотникПолитика, 15:56
В МЧС посоветовали не заряжать электросамокаты в квартиреОбщество, 15:49
Суд в Москве арестовал мужчину, выбросившего из окна жену и сынаОбщество, 15:44
Хачанов фразой «будто избили битой» оценил вылет на старте US OpenСпорт, 15:39
ЦБ признал снижение чувствительности экономики к ключевой ставкеЭкономика, 15:39
Лавров счел неактуальными мирные переговоры с УкраинойПолитика, 15:38
Ракова рассказала о результатах работы эндоскопических центров МосквыГород, 15:37