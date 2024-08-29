ЦБ признал снижение чувствительности экономики к ключевой ставке

В России выросла доля экономики, которая малочувствительна к денежно-кредитной политике, заявил зампред ЦБ. В июле ставку подняли до 18%, но в ЦБ считают, что в этих условиях может потребоваться более значительное изменение

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Российская экономика стала менее чувствительна к изменению ключевой ставки Центробанка, что может требовать ее более значительного изменения, заявил в ходе пресс-конференции зампред ЦБ Алексей Заботкин. Трансляция мероприятия велась на сайте регулятора.

«Ключевая ставка — это главный и эффективный работающий инструмент воздействия на инфляцию, при этом мы учитываем, что возросла доля экономики, которая в меньшей степени чувствительна к денежно-кредитной политике», — сказал он.

Заботкин уточнил, что в этих условиях для снижения инфляции «требуется более значительное изменение ключевой ставки, чем когда эта доля была меньше».

«Совет директоров будет оценивать целесообразность дополнительного повышения ставки на ближайших заседаниях. Это означает, что повышение на следующем заседании не предопределено, оно будет зависеть от поступающих данных», — заявил зампред Центробанка. При этом он отметил, что «общий баланс аргументов за повышение и за неизменность ставки с 26 июля по настоящий момент существенно не изменился».

Заботкин признал, что текущие уровни ключевой ставки в узком смысле близки к рекордным. Но говорить о том, что политика ЦБ сейчас максимально жесткая, некорректно, добавил он. Если рассматривать набор широких индикаторов, то картина «гораздо менее однозначная», подчеркнул зампред ЦБ.

С декабря 2023 года ключевая ставка ЦБ составляла 16%, в июле ее подняли до 18%. Опрошенные РБК эксперты ожидают ее рост до 20% до конца 2024 года. Очередное заседание Совета директоров ЦБ по этому вопросу состоится 13 сентября.

Согласно данным Росстата, потребительские цены с начала 2024 года выросли на 5,19%. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сравнивала высокую инфляцию с «температурой больного человека». Она также назвала опасной иллюзией мнение о том, что ключевую ставку стоит снизить для стимулирования спроса и кредитования. По словам Набиуллиной, этот сценарий приведет к «ускорению инфляции» и замедлению экономики.