В Сбербанке допустили подъем ставки ЦБ до 20% в сентябре

Банк России в сентябре может поднять ставку до 19-20% годовых, но вряд ли выше, оценил финансовый директор «Сбера» Тарас Скворцов. Но и сценарий сохранения ставки на текущем уровне он считает равновероятным

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Совет директоров Банка России на ближайшем заседании 13 сентября может повысить ключевую ставку до 19-20% годовых, сказал РБК старший вице-президент Сбербанка Тарас Скворцов в кулуарах Восточного экономического форума. По его словам, этот сценарий так же вероятен, как и сохранение ставки на текущем уровне 18%.

«Может быть повышение ставки. Точно мы не ждем снижения, думаю, равные шансы на сохранение или на повышение. Все-таки сейчас есть определенные признаки того, что политика ЦБ и действия правительства начинают сказываться на замедлении спроса. Мы видим по себе прежде всего замедление ипотеки, в меньшей степени потребкредитование замедляется, но оно продолжит замедляться. Госпрограммы «закручиваются», по каким-то лимиты заканчиваются, по каким-то наша маржинальность сильно снизилась после переоценки денежного рынка. ВВП замедляется. В общем, все признаки того, что политика действует, есть. С другой стороны, пока наши прогнозы по инфляции по году чуть выше, чем то, что ЦБ давал в своих ожиданиях. Это тоже важный фактор, они могут на этом основании ставку поднять. Мы сегодня увидим данные по инфляции за неделю, через неделю еще данные, увидим данные по кредитованию в целом по сектору. Если ставку повысят, то это может быть уровень и 19%, и 20%, вряд ли выше», — сказал топ-менеджер.

По его словам, участники рынка уже «заложили в ставки» возможное ужесточение денежно-кредитной политики. «Сказать, что это будет какой-то шок, кто-то будет не готов, я не могу. Ожидания такие, что если ставку поднимут сейчас, то раньше начнут снижать в следующем году и наоборот», — добавил Скворцов.

На пресс-конференции 29 августа зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что повышение ставки ЦБ на ближайшем заседании в сентябре не предопределено. «Общий баланс аргументов за повышение и за неизменность ставки с момента 26 июля (предыдущего заседания по ставке. — РБК) по настоящий момент существенно не изменился. С одной стороны, мы имеем примерно такую же динамику текущего роста цен и некоторое увеличение инфляционных ожиданий. С другой стороны, оперативные данные позволяют говорить о некотором замедлении роста спроса и кредитования. До 13 сентября мы еще получим много новых данных», — отмечал Заботкин. При этом он подчеркивал, что у ЦБ нет «потолка» жесткости денежно-кредитной политики для достижения таргета по инфляции.

Как следует из макропрогноза Банка России, инфляция на конец года будет находиться в диапазоне 6,5–7%. Диапазон ключевой ставки в период с конца июля до конца года, согласно тому же макропрогнозу, составляет 18–19,4%.

По данным Росстата, на неделе с 20 по 26 августа рост цен в России составил 0,03%, с начала года инфляция достигла 5,19%. Из них следует, что годовая инфляция немного замедлилась, но находится выше 9%.

С учетом динамики инфляции ставку в сентябре стоило бы поднять даже выше 20%, но ЦБ вряд ли пойдет на этот шаг, оценивал ранее первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. Но, по его словам, рост ставки до 20% в любом случае будет говорить о переходе к «крепленой» монетарной политике.