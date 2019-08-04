Минфин США разъяснил охват новых санкций против России

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США 3 августа выпустило директиву (.pdf) по реализации новых санкций против России по закону о контроле за химическим оружием. Документ проясняет ключевые понятия новых санкций — «американский банк» и «российский суверен».
Санкции запрещают участие банков США в первичных размещениях облигаций, номинированных не в рублях, выпущенных «российским сувереном», а также валютное кредитование американскими банками «российского суверена». Ограничения вступают в силу 26 августа.
Что такое банки
- Минфин США трактует «американские банки» расширительно — по сути, равнозначно финансовым компаниям. Под определение подпадают не только классические банки, но и трастовые компании, брокеры и дилеры ценных бумаг, дилеры товарных фьючерсов и опционов, торговцы валютой, клиринговые компании, инвестиционные компании, «корпоративные социальные программы» (то есть негосударственные пенсионные фонды), холдинговые компании.
- Определение включает американские филиалы и дочерние компании зарубежных финансовых институтов, равно как и зарубежные филиалы американских банков.
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По сути, определение охватывает любых американских инвесторов, кроме частных лиц.