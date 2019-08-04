Минфин США разъяснил охват новых санкций против России

Крупнейшими держателями российского госдолга являются как раз не банки в узком смысле, а инвестиционные компании (такие как BlackRock или Legg Mason) или негосударственные пенсионные фонды США.

После введения этих санкций Россия вряд ли сможет в обозримом будущем выпускать новые еврооблигации в долларах США. По существу любой долларовый платеж проходит через американский банк-корреспондент, а им теперь запрещено «участвовать» в первичных размещениях российских валютных госбумаг.

Что такое суверен

Под «российским сувереном» Минфин США понимает любое «министерство, агентство или суверенный фонд Российской Федерации». Понятие включает Минфин России, Фонд национального благосостояния (ФНБ) и Центральный банк России.

Важно, что сюда не включаются государственные предприятия России, подчеркивает Минфин США. Ранее можно было предположить, что США распространят санкции на госкомпании, поскольку на это указывали формулировки из указа Дональда Трампа от 1 августа, предварявшего санкции.

США впервые распространяют санкции на российский ЦБ. Неизвестно, занимает ли Банк России средства у американских банков, но у ЦБ, как писал РБК, есть краткосрочные валютные заимствования через операции РЕПО с иностранными контрагентами. По состоянию на 1 января 2019 года внешняя задолженность Банка России по операциям РЕПО в долларах составляла около $800 млн.

Минфин США подчеркивает, что новые санкции не применяются к рублевым заимствованиям российского правительства (то есть к ОФЗ) и не запрещают американским инвесторам участие в торговле российскими госбумагами (как ОФЗ, так и евробондами) на вторичном рынке.

Санкции в теории могут быть сняты по истечении года, если президент США определит и доложит конгрессу, что Россия предоставила гарантии неприменения химического или биологического оружия в будущем и готова допустить в страну инспекторов ООН для верификации. Но такой сценарий представляется маловероятным. Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов сегодня заявил, что Россия может спокойно обойтись без американских займов, а компании и бюджет могут удовлетворить потребности в заемных ресурсах на внутреннем рынке.