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Экономика ,  
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Минфин США разъяснил охват новых санкций против России
Минфин США выпустил директиву, которая разъясняет сферу действия новых санкций против суверенного долга России. «Американские банки» трактуются расширительно, а «правительство России» — наоборот, и не включает госкомпании
Фото: Alex Brandon / AP

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США 3 августа выпустило директиву (.pdf) по реализации новых санкций против России по закону о контроле за химическим оружием. Документ проясняет ключевые понятия новых санкций — «американский банк» и «российский суверен».

Санкции запрещают участие банков США в первичных размещениях облигаций, номинированных не в рублях, выпущенных «российским сувереном», а также валютное кредитование американскими банками «российского суверена». Ограничения вступают в силу 26 августа.

Что такое банки

  • Минфин США трактует «американские банки» расширительно — по сути, равнозначно финансовым компаниям. Под определение подпадают не только классические банки, но и трастовые компании, брокеры и дилеры ценных бумаг, дилеры товарных фьючерсов и опционов, торговцы валютой, клиринговые компании, инвестиционные компании, «корпоративные социальные программы» (то есть негосударственные пенсионные фонды), холдинговые компании.
  • Определение включает американские филиалы и дочерние компании зарубежных финансовых институтов, равно как и зарубежные филиалы американских банков.

  • По сути, определение охватывает любых американских инвесторов, кроме частных лиц.

Крупнейшими держателями российского госдолга являются как раз не банки в узком смысле, а инвестиционные компании (такие как BlackRock или Legg Mason) или негосударственные пенсионные фонды США.

После введения этих санкций Россия вряд ли сможет в обозримом будущем выпускать новые еврооблигации в долларах США. По существу любой долларовый платеж проходит через американский банк-корреспондент, а им теперь запрещено «участвовать» в первичных размещениях российских валютных госбумаг.

Что такое суверен

  • Под «российским сувереном» Минфин США понимает любое «министерство, агентство или суверенный фонд Российской Федерации». Понятие включает Минфин России, Фонд национального благосостояния (ФНБ) и Центральный банк России.
  • Важно, что сюда не включаются государственные предприятия России, подчеркивает Минфин США. Ранее можно было предположить, что США распространят санкции на госкомпании, поскольку на это указывали формулировки из указа Дональда Трампа от 1 августа, предварявшего санкции.
  • США впервые распространяют санкции на российский ЦБ. Неизвестно, занимает ли Банк России средства у американских банков, но у ЦБ, как писал РБК, есть краткосрочные валютные заимствования через операции РЕПО с иностранными контрагентами. По состоянию на 1 января 2019 года внешняя задолженность Банка России по операциям РЕПО в долларах составляла около $800 млн.

Минфин США подчеркивает, что новые санкции не применяются к рублевым заимствованиям российского правительства (то есть к ОФЗ) и не запрещают американским инвесторам участие в торговле российскими госбумагами (как ОФЗ, так и евробондами) на вторичном рынке.

Экономика
Силуанов заявил о способности России быстро адаптироваться к санкциям

Санкции в теории могут быть сняты по истечении года, если президент США определит и доложит конгрессу, что Россия предоставила гарантии неприменения химического или биологического оружия в будущем и готова допустить в страну инспекторов ООН для верификации. Но такой сценарий представляется маловероятным. Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов сегодня заявил, что Россия может спокойно обойтись без американских займов, а компании и бюджет могут удовлетворить потребности в заемных ресурсах на внутреннем рынке.

Автор: Иван Ткачёв
Теги: американские санкции, Минфин США, госдолг, банки США
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