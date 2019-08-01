ЦБ резко увеличил «короткие» займы в валюте

А главное, что валютные займы ЦБ по операциям прямого РЕПО балансируются «зеркальными» сделками обратного РЕПО, когда Банк России, напротив, предоставляет валюту иностранцам, принимая взамен ценные бумаги. В чистом виде ЦБ в последние месяцы на самом деле предоставляет нерезидентам больше денег, чем привлекает от них.
Как поясняет ЦБ, в рамках управления валютными резервами он привлекает валюту по сделкам РЕПО на короткие сроки и одновременно размещает у иностранных контрагентов сопоставимые объемы под более высокую ставку — по обратному РЕПО или в депозиты, или на счете в иностранном банке-корреспонденте. Таким образом, ЦБ зарабатывает на разнице в ставках привлечения и предоставления валюты.
Сказать, сколько ЦБ зарабатывает на разнице ставок, невозможно: ЦБ не раскрывает ни сроки РЕПО, ни уровень ставок. Инвестиционные аналитики сказали РБК, что, вероятно, ЦБ занимает в долларах под ставку LIBOR, в евро — под EURIBOR, с небольшой премией на уровне 100–200 базисных пунктов. Ставка LIBOR в долларах сроком на один месяц сейчас составляет 2,2% годовых, EURIBOR на месяц — минус 0,39% годовых (то есть заемщик зарабатывает, а не платит).
Пресс-служба Банка России не комментирует, почему в марте произошел скачок привлечения валюты через РЕПО, а также не раскрывает детали таких сделок — с банками каких стран они совершаются, под какие ставки привлекаются и размещаются деньги, какие ценные бумаги используются.
- Операции прямого РЕПО Банка России с иностранцами достигали исторического максимума осенью 2017 года — тогда ЦБ занял по РЕПО $11,3 млрд.
- Но эти сделки заметно сократились с апреля 2018 года, когда США расширили санкционный список, внеся в него семь крупных российских бизнесменов и 17 высокопоставленных чиновников.
- Предположительно, основаниями для сокращения этих операций стали опасения заморозки ценных бумаг, которые ЦБ предоставляет иностранным банкам по РЕПО.
- Показательно, что до апрельских санкций ЦБ в основном привлекал по прямому РЕПО доллары, а после санкционного раунда сделки РЕПО в долларах на полгода обнулились — остались только заимствования в евро.
- Только в конце прошлого года Банк России вернулся к привлечению долларов через РЕПО с нерезидентами — на 1 января 2019 года таким образом было занято $800 млн, более свежих данных по валютной структуре РЕПО пока нет.
Какие бумаги использует ЦБ
Ранее аналитики говорили «Ведомостям», что ЦБ может отдавать в РЕПО казначейские облигации США, самый ликвидный в мире инструмент. На конец мая Россия все еще владела госбумагами США на $12 млрд, следует из данных американского Минфина. В составе международных резервов ЦБ также есть госбумаги Германии и Франции, которые можно было бы предоставлять иностранным банкам по РЕПО в евро. Другой вариант заработка для Банка России — отдавать контрагентам казначейские облигации США по прямому РЕПО, а по обратным операциям принимать менее качественные бонды, говорил главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой (тогда занимал должность главного экономиста ING. — РБК). Кредитуя банки под залог менее качественных бумаг, ЦБ компенсирует это более высокой ставкой.
Увеличение внешних заимствований ЦБ в марте могло быть связано с «подстраховочными» мерами регулятора в условиях разрыва валютного баланса банковской системы в начале этого года, предполагает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Он указывает, что в марте—апреле валютные обязательства банков превышали их валютные активы на $2,4–2,9 млрд, поскольку «клиенты банков фактически вернулись к активному размещению своих средств на валютных депозитах в условиях снижения опасений санкционных рисков» (валютные депозиты клиентов — это обязательства банков. — РБК). «В результате можем предположить, что увеличение иностранных заимствований ЦБ использовалось регулятором как инструмент быстрого доступа к дополнительным объемам долларовой валюты в случае появления такой необходимости», — говорит Покатович.