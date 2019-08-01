ЦБ резко увеличил «короткие» займы в валюте

Центробанк в марте нарастил привлечение «коротких» валютных займов вдвое, до $4 млрд. РБК разобрался, зачем ЦБ занимает валюту за рубежом

Фото: Галина Бутова / РИА Новости

Банк России в марте этого года резко нарастил объемы краткосрочных валютных заимствований — с $2 млрд до $4 млрд, следует из статистического обновления ЦБ, размещенного в конце июля (.xlsx). По данным на 1 апреля, задолженность Банка России перед нерезидентами по кредитам достигла $4,101 млрд — максимума почти за год.

Какова природа валютных заимствований ЦБ

Речь идет о так называемых операциях РЕПО с нерезидентами — иностранными банками, следует из материалов ЦБ. В рамках прямого РЕПО Банк России привлекает у иностранных контрагентов валюту, предоставляя взамен ценные бумаги. Через некоторое время бумаги выкупаются обратно по более высокой цене (это и является процентом по кредиту), и сделка РЕПО закрывается.

Объемы денежных средств, привлекаемых ЦБ через сделки РЕПО, относительно невелики: на 1 апреля они составляли всего лишь 1,8% от внешнего долга расширенного государственного сектора ($222 млрд). И уже в апреле—мае эти заимствования ЦБ у нерезидентов вернулись к уровню порядка $2 млрд, свидетельствует отдельный «Обзор Центрального банка».