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ЦБ резко увеличил «короткие» займы в валюте
Центробанк в марте нарастил привлечение «коротких» валютных займов вдвое, до $4 млрд. РБК разобрался, зачем ЦБ занимает валюту за рубежом
Фото: Галина Бутова / РИА Новости

Банк России в марте этого года резко нарастил объемы краткосрочных валютных заимствований — с $2 млрд до $4 млрд, следует из статистического обновления ЦБ, размещенного в конце июля (.xlsx). По данным на 1 апреля, задолженность Банка России перед нерезидентами по кредитам достигла $4,101 млрд — максимума почти за год.

Какова природа валютных заимствований ЦБ

Речь идет о так называемых операциях РЕПО с нерезидентами — иностранными банками, следует из материалов ЦБ. В рамках прямого РЕПО Банк России привлекает у иностранных контрагентов валюту, предоставляя взамен ценные бумаги. Через некоторое время бумаги выкупаются обратно по более высокой цене (это и является процентом по кредиту), и сделка РЕПО закрывается.

Объемы денежных средств, привлекаемых ЦБ через сделки РЕПО, относительно невелики: на 1 апреля они составляли всего лишь 1,8% от внешнего долга расширенного государственного сектора ($222 млрд). И уже в апреле—мае эти заимствования ЦБ у нерезидентов вернулись к уровню порядка $2 млрд, свидетельствует отдельный «Обзор Центрального банка».

А главное, что валютные займы ЦБ по операциям прямого РЕПО балансируются «зеркальными» сделками обратного РЕПО, когда Банк России, напротив, предоставляет валюту иностранцам, принимая взамен ценные бумаги. В чистом виде ЦБ в последние месяцы на самом деле предоставляет нерезидентам больше денег, чем привлекает от них.

Зачем ЦБ это делает

Как поясняет ЦБ, в рамках управления валютными резервами он привлекает валюту по сделкам РЕПО на короткие сроки и одновременно размещает у иностранных контрагентов сопоставимые объемы под более высокую ставку — по обратному РЕПО или в депозиты, или на счете в иностранном банке-корреспонденте. Таким образом, ЦБ зарабатывает на разнице в ставках привлечения и предоставления валюты.

Сказать, сколько ЦБ зарабатывает на разнице ставок, невозможно: ЦБ не раскрывает ни сроки РЕПО, ни уровень ставок. Инвестиционные аналитики сказали РБК, что, вероятно, ЦБ занимает в долларах под ставку LIBOR, в евро — под EURIBOR, с небольшой премией на уровне 100–200 базисных пунктов. Ставка LIBOR в долларах сроком на один месяц сейчас составляет 2,2% годовых, EURIBOR на месяц — минус 0,39% годовых (то есть заемщик зарабатывает, а не платит).

Пресс-служба Банка России не комментирует, почему в марте произошел скачок привлечения валюты через РЕПО, а также не раскрывает детали таких сделок — с банками каких стран они совершаются, под какие ставки привлекаются и размещаются деньги, какие ценные бумаги используются.

Как повлияли санкции

  • Операции прямого РЕПО Банка России с иностранцами достигали исторического максимума осенью 2017 года — тогда ЦБ занял по РЕПО $11,3 млрд.
  • Но эти сделки заметно сократились с апреля 2018 года, когда США расширили санкционный список, внеся в него семь крупных российских бизнесменов и 17 высокопоставленных чиновников.
  • Предположительно, основаниями для сокращения этих операций стали опасения заморозки ценных бумаг, которые ЦБ предоставляет иностранным банкам по РЕПО.
  • Показательно, что до апрельских санкций ЦБ в основном привлекал по прямому РЕПО доллары, а после санкционного раунда сделки РЕПО в долларах на полгода обнулились — остались только заимствования в евро.
  • Только в конце прошлого года Банк России вернулся к привлечению долларов через РЕПО с нерезидентами — на 1 января 2019 года таким образом было занято $800 млн, более свежих данных по валютной структуре РЕПО пока нет.

Какие бумаги использует ЦБ

Ранее аналитики говорили «Ведомостям», что ЦБ может отдавать в РЕПО казначейские облигации США, самый ликвидный в мире инструмент. На конец мая Россия все еще владела госбумагами США на $12 млрд, следует из данных американского Минфина. В составе международных резервов ЦБ также есть госбумаги Германии и Франции, которые можно было бы предоставлять иностранным банкам по РЕПО в евро. Другой вариант заработка для Банка России — отдавать контрагентам казначейские облигации США по прямому РЕПО, а по обратным операциям принимать менее качественные бонды, говорил главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой (тогда занимал должность главного экономиста ING. — РБК). Кредитуя банки под залог менее качественных бумаг, ЦБ компенсирует это более высокой ставкой.

Увеличение внешних заимствований ЦБ в марте могло быть связано с «подстраховочными» мерами регулятора в условиях разрыва валютного баланса банковской системы в начале этого года, предполагает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Он указывает, что в марте—апреле валютные обязательства банков превышали их валютные активы на $2,4–2,9 млрд, поскольку «клиенты банков фактически вернулись к активному размещению своих средств на валютных депозитах в условиях снижения опасений санкционных рисков» (валютные депозиты клиентов — это обязательства банков. — РБК). «В результате можем предположить, что увеличение иностранных заимствований ЦБ использовалось регулятором как инструмент быстрого доступа к дополнительным объемам долларовой валюты в случае появления такой необходимости», — говорит Покатович.

Авторы: Иван Ткачёв, Анна Гальчева
Теги: Центробанк, Валюта, РЕПО
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