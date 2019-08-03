Силуанов заявил о способности России быстро адаптироваться к санкциям

Российская экономическая система устойчива к внешним ограничениям и быстро приспособится к новым санкциям со стороны США, считает первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Об этом он сказал журналистам, комментируя новый пакет американских санкций, передает ТАСС.
«Созданная нами гибкая макроэкономическая конструкция и взвешенная бюджетная политика обеспечивают быстрое приспособление экономики к внешним неблагоприятным условиям» — сказал первый вице-премьер.
Кроме того, российские компании и федеральный бюджет могут удовлетворить свои потребности в заемных средствах на внутреннем рыке, заявил он.
«Относительно государственного долга и корпоративного долга мы уверены в том, что созданная нами финансовая система позволяет удовлетворить потребности бюджета и предприятий в заемных ресурсах», — добавил первый вице-премьер (цитата по «РИА Новости»).
Накануне Вашингтон объявил о введении частичных санкций против российского госдолга, новые ограничительные меры вступят в силу с 19 августа. Введение ограничений связано с принятым США законом 1991 года о контроле за химическим оружием, санкции вводятся спустя полтора года после отравления в Великобритании экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля.