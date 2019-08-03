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Экономика ,  
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Силуанов заявил о способности России быстро адаптироваться к санкциям
Россия вполне может обойтись без американских займов, заявил Антон Силуанов. По его словам, российская экономика быстро приспосабливается к внешним ограничениям
Первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Российская экономическая система устойчива к внешним ограничениям и быстро приспособится к новым санкциям со стороны США, считает первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Об этом он сказал журналистам, комментируя новый пакет американских санкций, передает ТАСС.

«Созданная нами гибкая макроэкономическая конструкция и взвешенная бюджетная политика обеспечивают быстрое приспособление экономики к внешним неблагоприятным условиям» — сказал первый вице-премьер.

Кроме того, российские компании и федеральный бюджет могут удовлетворить свои потребности в заемных средствах на внутреннем рыке, заявил он.

«Относительно государственного долга и корпоративного долга мы уверены в том, что созданная нами финансовая система позволяет удовлетворить потребности бюджета и предприятий в заемных ресурсах», — добавил первый вице-премьер (цитата по «РИА Новости»).

Накануне Вашингтон объявил о введении частичных санкций против российского госдолга, новые ограничительные меры вступят в силу с 19 августа. Введение ограничений связано с принятым США законом 1991 года о контроле за химическим оружием, санкции вводятся спустя полтора года после отравления в Великобритании экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

Экономика
США ввели частичные санкции против суверенного долга России

Санкции подразумевают запрет для американских банков на участие в первичных размещениях облигаций, номинированных не в рублях, выпущенных «российским сувереном», а также кредитование «российского суверена» в валюте.

Пока не ясно, как именно будут работать ограничения, это зависит от того, что власти США подразумевают под банками с одной стороны и сувереном с другой. Разъяснения должно выпустить Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

Госдепартамент также ранее объявил, что в новых санкциях будет сделан ряд исключений «в интересах национальной безопасности США». Под эту категорию, например, попадет экспорт, который необходим США для проведения космических полетов, и экспорт для стопроцентных «дочек» американских и других иностранных компаний.

Действовать новый пакет санкций будет как минимум год. Для снятия ограничений Россия должна доказать, что не готовится к применению химического оружия, и позволить международным инспекторам проверить эти гарантии. Кроме того, Москва должна взять на себя обязательства не применять химоружие в будущем и выплатить компенсацию жертвам отравления в Солсбери.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Антон Силуанов, санкции США
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