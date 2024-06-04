Глава РСПП предложил альтернативу пятиступенчатой шкале НДФЛ

В предложенной властями прогрессивной шкале НДФЛ слишком много ступеней, заявил РБК глава РСПП. Он предложил сохранить прогрессию при доходе от ₽5 млн в год и оставить три ступени прогрессии с максимальной ставкой 18%

Александр Шохин (Фото: Андрей Махотин / РБК)

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предложил властям рассмотреть вопрос об уменьшении количества ставок прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и ограничении ее верхней планки уровнем 18%. Об этом он сообщил в интервью РБК. По мнению главы РСПП, предложенная пятиступенчатая прогрессивная шкала налогообложения может стать причиной ухода богатых в серую зону и увеличить нагрузку на инженеров и высококвалифицированных рабочих.

В целом «введение прогрессивной шкалы НДФЛ отражает запрос общества на социальную справедливость», подчеркнул Шохин: «Очевидно, что те, у кого более высокие доходы, должны платить больше».

Минфин в конце мая внес в правительство проект изменения налоговой системы, разработанный по поручению президента. Он предполагает пятиступенчатую шкалу налога на доходы физических лиц. Ставка налога начинает повышаться с 13 до 15% при доходах от 2,4 млн руб. в год (200 тыс. руб. в месяц). При доходе в диапазоне 5–20 млн руб. в год ставка составит 18%, от 20 млн до 50 млн руб. в год — 20%. Максимальная ставка — 22% — должна действовать при доходах свыше 50 млн руб. в год. Как и сейчас (ставка 15% действует для доходов свыше 5 млн руб. в год), увеличенные ставки будут применяться не ко всему доходу, а к сумме его превышения над заданными порогами. По оценке Минфина, от повышения НДФЛ только в 2025 году бюджет получит 533 млрд руб., писал РБК.

По словам Шохина, у РСПП есть ряд замечаний и предложений по основным положениям налогового законопроекта, хотя позиция объединения была учтена при его подготовке и была достигнута «принципиальная договоренность по ключевым элементам донастройки параметров налоговой системы на период до 2030 года».

Какую шкалу НДФЛ предложили в РСПП

Если изменения будут приняты в текущем варианте, «ставок НДФЛ станет слишком много — целых пять», отмечает Шохин. При этом максимальный размер ставки НДФЛ он называет слишком высоким. «Не очевидно, что нужно делать такую длинную шкалу ставок и более радикально повышать ставку НДФЛ до 22%. Такая длинная шкала с достаточно высокой предельной ставкой будет способствовать усложнению администрирования и уходу граждан с высокими доходами в серую зону, что приведет к размытию налоговой базы», — заявил он.

Вместе с тем предложенный правительством стартовый порог дохода для повышения налога — 2,4 млн руб. в год — приведет к росту нагрузки «на высококвалифицированных рабочих, инженеров и другие массовые категории занятых, что не вполне соответствует задаче повысить справедливость налогообложения», отметил глава РСПП. «Несмотря на то что рост фискальной нагрузки в абсолютных величинах будет небольшим, он все равно будет чувствителен для граждан», — уверен он.

В качестве «компромиссного решения» по НДФЛ глава РСПП предложил рассмотреть возможность «уменьшения количества ставок и ограничения верхней планки на уровне 18%». Альтернативная шкала НДФЛ, по его мнению, может выглядеть так:

13% — при доходах до 5 млн руб. в год;

15% — при доходах от 5 млн до 50 млн руб. в год;

18% — при доходах свыше 50 млн руб. в год.

«Такая шкала ставок может являться разумным компромиссом для граждан, бизнеса и государства и обеспечит выполнение запроса на социальную справедливость», — подчеркнул глава РСПП.

Он также обратил внимание на гарантии целевого характера расходования дополнительных средств, полученных бюджетом от НДФЛ. Сейчас дополнительные средства, поступающие от повышенной ставки НДФЛ 15%, идут транзитом через федеральный бюджет в фонд «Круг добра» на лечение детей с редкими тяжелыми заболеваниями.

«Это может быть как целевой характер на федеральном уровне (лечение детей, расширение календаря вакцинаций, модернизация ЖКХ и т.д.) по аналогии с текущим направлением 2 п.п. повышенного НДФЛ в фонд «Круг добра», так и направление средств на решение социальных задач (включая вакцинацию) в субъектах РФ — развитие социальной инфраструктуры в регионах присутствия крайне важно для компаний», — пояснил Шохин.

Министр финансов Антон Силуанов ранее уточнял, что средства от повышения НДФЛ будут направлены на социальные программы, в том числе на помощь семьям с двумя и более детьми со средним доходом ниже 1,5 прожиточного минимума.

Законопроект об изменениях в налоговой системе был одобрен правительством и внесен на рассмотрение Госдумы.