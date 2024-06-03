Правительство внесло в Думу законопроект о налогах
Правительство внесло в Думу поправки в Налоговый кодекс, сообщил глава комитета Думы по бюджету и налогам Андрей Макаров, передает ТАСС. На момент публикации в парламентской базе данных эти поправки доступны не были.
Минфин внес законопроект об изменении налоговой системы в России в Госдуму 28 мая. Согласно этому документу, вводится пять ступеней налога на доходы физических лиц (НДФЛ) вместо существующих двух (13 и 15%):
- 13% при доходах до 200 тыс. руб. в месяц (2,4 млн руб. в год);
- 15% для части дохода в диапазоне 200–416,7 тыс. руб. в месяц (2,4–5 млн руб. в год);
- 18% для части дохода в диапазоне 416,7 тыс. — 1,67 млн руб. в месяц (5–20 млн руб. в год);
- 20% для части дохода в диапазоне 1,67–4,17 млн в месяц (20–50 млн руб. в год);
- 22% при доходах свыше 4,17 млн руб. в месяц (50 млн руб. в год).
Глава правительства Михаил Мишустин сказал, что изменения ставки коснутся не более 3% (около 2 млн) работающих россиян. Минфин оценивал объем дополнительных доходов бюджета в 2025 году от предложенных налоговых преобразований в 2,6 трлн руб.
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