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Налоги для юридических лиц ,  
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Правительство внесло в Думу законопроект о налогах

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Налоги для юридических лиц в 2024 году
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Налоги для физических лиц в 2024 году
Мишустин говорил, что изменение ставки НДФЛ затронет не более 3% россиян
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Правительство внесло в Думу поправки в Налоговый кодекс, сообщил глава комитета Думы по бюджету и налогам Андрей Макаров, передает ТАСС. На момент публикации в парламентской базе данных эти поправки доступны не были.

Минфин внес законопроект об изменении налоговой системы в России в Госдуму 28 мая. Согласно этому документу, вводится пять ступеней налога на доходы физических лиц (НДФЛ) вместо существующих двух (13 и 15%):

  • 13% при доходах до 200 тыс. руб. в месяц (2,4 млн руб. в год);
  • 15% для части дохода в диапазоне 200–416,7 тыс. руб. в месяц (2,4–5 млн руб. в год);
  • 18% для части дохода в диапазоне 416,7 тыс. — 1,67 млн руб. в месяц (5–20 млн руб. в год);
  • 20% для части дохода в диапазоне 1,67–4,17 млн в месяц (20–50 млн руб. в год);
  • 22% при доходах свыше 4,17 млн руб. в месяц (50 млн руб. в год).

Глава правительства Михаил Мишустин сказал, что изменения ставки коснутся не более 3% (около 2 млн) работающих россиян. Минфин оценивал объем дополнительных доходов бюджета в 2025 году от предложенных налоговых преобразований в 2,6 трлн руб.

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