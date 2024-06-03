Правительство внесло в Думу законопроект о налогах

Налоги для физических лиц в 2024 году

Налоги для юридических лиц в 2024 году

Мишустин говорил, что изменение ставки НДФЛ затронет не более 3% россиян

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Правительство внесло в Думу поправки в Налоговый кодекс, сообщил глава комитета Думы по бюджету и налогам Андрей Макаров, передает ТАСС. На момент публикации в парламентской базе данных эти поправки доступны не были.

Минфин внес законопроект об изменении налоговой системы в России в Госдуму 28 мая. Согласно этому документу, вводится пять ступеней налога на доходы физических лиц (НДФЛ) вместо существующих двух (13 и 15%):

13% при доходах до 200 тыс. руб. в месяц (2,4 млн руб. в год);

15% для части дохода в диапазоне 200–416,7 тыс. руб. в месяц (2,4–5 млн руб. в год);

18% для части дохода в диапазоне 416,7 тыс. — 1,67 млн руб. в месяц (5–20 млн руб. в год);

20% для части дохода в диапазоне 1,67–4,17 млн в месяц (20–50 млн руб. в год);

22% при доходах свыше 4,17 млн руб. в месяц (50 млн руб. в год).

Глава правительства Михаил Мишустин сказал, что изменения ставки коснутся не более 3% (около 2 млн) работающих россиян. Минфин оценивал объем дополнительных доходов бюджета в 2025 году от предложенных налоговых преобразований в 2,6 трлн руб.