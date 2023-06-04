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Страны ОПЕК+ договорились о корректировке добычи в 2024 году

Россия продлит добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. барр. до конца 2024 года
Общий целевой уровень добычи нефти стран ОПЕК+ на следующий год составит 40,46 млн барр. в сутки. Россия продлит добровольное сокращение до конца 2024 года
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Вид на&nbsp;штаб-квартиру ОПЕК в Вене
Вид на штаб-квартиру ОПЕК в Вене (Фото: Leonhard Foeger / Reuters)

Страны ОПЕК+ по итогам заседания в Вене утвердили квоту на добычу нефти в размере 40,46 млн барр. в сутки с 2024 года, сообщается в коммюнике на сайте организации.

Россия продлит добровольное сокращение на 500 тыс. барр. в сутки до конца декабря следующего года, сообщил вице-премьер Александр Новак. Его слова передала РБК его пресс-служба. «Это добровольное сокращение будет происходить от требуемого уровня добычи, как это было согласовано на 35-м министерском совещании ОПЕК+», — сказал он.

Квота России на 2024 год в рамках ОПЕК+ составит 9,8 млн барр. в сутки, Саудовской Аравии — 10,5 млн барр. в сутки. Новак сообщил журналистам, что у Москвы и Эр-Рияда не было разногласий по этому вопросу. «Наше соглашение действует в интересах рынка, в интересах тех стран, которые участвуют в соглашении. Я бы сказал, что в интересах не только экспортеров, но и производителей», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»). Новак добавил, что решение продлить соглашение позволит легче прогнозировать ситуацию на рынке.

Для Анголы целевой уровень добычи снизится до 1,3 млн барр., Нигерии — 1,4 млн, Алжира — 1 млн, Конго — 276 тыс., Габона — 177 тыс. Ранее The Wall Street Journal сообщила о просьбе Эр-Рияда к нескольким африканским странам сократить добычу, но, по данным газеты, договориться им не удалось.

В заявлении ОПЕК отмечается, что решение принято «для достижения и поддержания стабильности рынка нефти». Следующая встреча пройдет 26 ноября.

В октябре 2022 года участники ОПЕК+ согласились сократить добычу на 2 млн барр. в сутки. В начале апреля ряд стран, в том числе Россия и Саудовская Аравия, объявили о добровольном дополнительном сокращении добычи в мае—декабре. Новак уточнил, что Россия до конца года сократит добычу нефти на 5%, или на 500 тыс. барр. в сутки. Вице-премьер рассказывал, что добыча нефти в стране в этом году снизится на 20 млн т по сравнению с 2022 годом — до 515 млн т.

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В апреле в России на год приостановили публикацию статистических данных по добыче нефти и газа. В Международном энергетическом агентстве заявили, что в том месяце Россия не придерживалась обещанного уровня сокращения. Власти ранее не раз заверяли, что ограничения соблюдаются.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова, Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
ОПЕК ОПЕК+ Александр Новак добыча нефти Саудовская Аравия
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