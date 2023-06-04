WSJ узнала о споре Эр-Рияда со странами Африки из-за объемов добычи нефти

Саудовская Аравия перед встречей ОПЕК+ попросила африканские страны — производители нефти сократить их квоты на добычу, но сторонам не удалось договориться. Вместе с тем Эр-Рияд обсуждал с ОАЭ возможность увеличить добычу

Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд (Фото: Leonhard Foeger / Reuters)

Саудовская Аравия поспорила с некоторыми странами Африки, которые экспортируют нефть, из-за объемов добычи сырья, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

По данным газеты, Эр-Рияд, де-факто лидер ОПЕК, призвал небольших африканских производителей снизить их квоты на добычу; с соответствующей просьбой к ним обратился глава Минэнерго королевства Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд. Министр накануне, 3 июня, встретился с несколькими делегатами в своем гостиничном номере в Вене, но, по данным газеты, встреча завершилась без каких-либо договоренностей. О каких именно странах идет речь, WSJ не уточняет.

Вместе с тем, по данным издания, Саудовская Аравия вела переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), еще одним влиятельным членом ОПЕК, о возможности нарастить добычу. Представители Минэнерго Саудовской Аравии, ОАЭ, Нигерии, Анголы, Экваториальной Гвинеи, Габона и Республики Конго не ответили на запросы газеты.

4 июня в Вене пройдет встреча министров стран — участниц ОПЕК+, на которой они обсудят дальнейший план альянса по добыче нефти. WSJ пишет со ссылкой на делегатов, что рассматривается дополнительное сокращение добычи на 1 млн барр. в сутки, что должно поддержать цены на нефть на высоком уровне. Тем не менее большинство участников не хотят сокращать квоты, поскольку это влияет на их общие доходы, отмечает издание.

Если же сокращение одобрят, оно станет третьим для ОПЕК+ с октября 2022 года: тогда страны договорились сократить добычу на 2 млн барр. в сутки, а в апреле 2023-го приняли дополнительные меры. Это вызвало негативную реакцию со стороны США, которые предупредили о росте инфляции.

По данным WSJ, трения есть и между Эр-Риядом и Москвой: в королевстве считают, что Россия не придерживается обещанного уровня сокращения добычи, что подрывает усилия по повышению цен на нефть. Российские власти ранее не раз говорили, что все ограничения соблюдаются.