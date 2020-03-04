Минфин закупит минимум валюты за два года

В марте Минфин купит иностранную валюту по бюджетному правилу на 133 млрд руб. Это наименьшее значение с начала 2018 года, когда заработало действующее бюджетное правило

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Минфин России в марте планирует закупить минимальное с начала действия бюджетного правила количество валюты — 133,3 млрд руб. Об этом говорится в сообщении министерства.

«Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты, составляет 133,3 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 6 марта по 6 апреля 2020 года», — говорится в релизе.

Соответственно, ежедневно на покупку иностранной валюты будет направляться 6,3 млрд руб.

В феврале Минфин закупил валюту на 214,2 млрд руб., в январе — на 309,9 млрд. В 2019 году объем купленной валюты составил в общей сложности 2,9 трлн руб.

В рамках бюджетного правила, действующего в России с 2018 года, Минфин закупает валюту в объеме дополнительных нефтегазовых доходов. Эти доходы определяются превышением рыночной цены нефти марки Urals над ценой отсечения в бюджете. В 2020 году она составляет $42,4 за барр. В феврале средняя цена Urals составила $54,2 за барр., сообщал ранее Минфин. Цена российской нефти в отдельные дни опускалась до $47.