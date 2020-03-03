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Российская нефть подешевела на фоне спора с Белоруссией

Urals подешевела из-за падения спроса в Европе и свободных объемов, которые без скидок отказывается покупать Белоруссия. Ситуация обострится, если Москва и Минск не договорятся к апрелю, когда российские НПЗ встанут на ремонт
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Российская нефть Urals подешевела из-за снижения спроса на этот сорт в Европе и избытка предложения в балтийских портах на фоне споров с Белоруссией, следует из данных Reuters и ценового агентства Argus, с которыми ознакомился РБК.

28 февраля цена Urals упала до $46,6 за баррель — дешевле российская нефть стоила только в июле 2017 года. Urals подешевела и к эталону Brent, следует из данных Argus. 18 февраля дисконт Urals к Brent с поставкой в Северо-Западную Европу составлял $0,2 за баррель. 28 февраля дисконт — уже $2,9.

Вице-президент ЛУКОЙЛа предсказал эпоху дешевой нефти до 2040 года
Экономика

По данным Reuters, на прошлой неделе «Сургутнефтегаз», а также международные трейдеры Trafigura и Glencore продали шесть партий нефти Urals с отгрузкой в марте со скидкой к Brent в $2,5 за баррель. Трейдер Litasco («дочка» ЛУКОЙЛа) продал 80 тыс. т нефти того же сорта с поставкой в марте со скидкой в $2,45, следует из данных Argus.

Фактор Белоруссии

Одна из причин снижения цен на российскую нефть — ограничение поставок в Белоруссию, говорит аналитик Thomson Reuters Глеб Городянкин. Россия традиционно поставляла в Белоруссию около 1,5 млн т нефти в месяц, а в этом году планировала увеличить поставки до 2 млн т в месяц. Но с конца прошлого года Москва и Минск не могут договориться о ценах.

В январе—феврале Россия сократила поставки нефти в Белоруссию примерно на 1 млн т в месяц относительно 2019 года, это более 10% от месячного объема поставок Urals из Приморска, Усть-Луги и Новороссийска, замечает Городянкин. По его словам, снижение поставок в Белоруссию обеспечивает дополнительные ресурсы для переработки на российских НПЗ и экспорта через балтийские порты и Новороссийск.

О чем спорят Москва и Минск

В рамках Таможенного союза Россия поставляет нефть в Белоруссию без пошлин, это дало возможность российским нефтяным компаниям дать скидку «Белнефтехиму» на размер пошлины и добавить премию к цене. Но с 2019 года Россия постепенно снижает экспортную пошлину на нефть в рамках налогового маневра, а значит, снижается и скидка для Белоруссии. Президент Александр Лукашенко оценил потери Белоруссии от российского налогового маневра в $420–440 млн в 2020 году и попросил российских нефтяников отменить премии. Те не согласились, и с 2020 года пять крупнейших поставщиков («Роснефть», ЛУКОЙЛ, «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и «Татнефть») остановили поставки нефти.

В феврале 2020 ода Россия поставила в Белоруссию по трубе только 300 тыс. т нефти. В марте, по словам представителя «Белнефтехима» Александра Тищенко, этот объем вырастет примерно до 500 тыс. т, их поставят шесть небольших компаний, включая нефтяные компании «Сафмара» Михаила Гуцериева и «УДС-нефть». Кроме того, Белоруссия купила 160 тыс. т российской нефти у одного из трейдеров.

Всего в марте Белоруссия загрузит НПЗ на 1 млн т: кроме российской нефти, 160 тыс. т поставит азербайджанский Socar, еще 150–200 тыс. т — собственные ресурсы «Белнефтехима», уточняет Тищенко. По его словам, потребность Белоруссии в нефти на март закрыта, а о результатах переговоров на апрель «говорить рано».

Дополнительных партий в портах пока немного, но из-за неопределенности в переговорах с Белоруссией они появляются с коротким сроком отгрузки, говорит главный редактор по товарным рынкам московского офиса Thomson Reuters Александр Ершов. Компаниям нужно продать нефть как можно быстрее, а это давит на цену, объясняет он.

Представитель «Роснефти» отказался от комментариев. Представители ЛУКОЙЛа, «Сургутнефтегаза» и «Газпром нефти» пока не ответили на запросы РБК.

Почему еще дешевеет Urals

На котировки Urals влияют несколько дополнительных факторов:

  • Cпрос ограничен из-за ремонтов на европейских заводах, которые приходятся на февраль—март, указывают Argus и Reuters.
  • Кроме того, растут поставки альтернативных сортов нефти производителей, которые раньше продавали нефть в Азию, а теперь переориентируются на другие рынки из-за падения спроса.
  • Еще одна причина — в последнюю неделю февраля маржа европейских заводов резко упала, до минус $7 за баррель, а средняя маржа за этот год составила минус $0,5 за баррель при $1 за баррель годом ранее, говорит главный экономист Vygon Consulting Сергей Ежов. В результате в январе—феврале экспорт российской нефти снизился на 3%, указывает он.

Влияние на цену Urals ужесточения экологических требований к судовому топливу с 2020 года в рамках международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, MARPOL) уже ослабло, говорит Александр Ершов. Эта конвенция предполагает, что содержание серы в судовом топливе должно снизиться с 3,5 до 0,5% для уменьшения вредных выбросов в атмосферу, а нефть сорта Urals более сернистая, чем эталонная марка Brent. Но влияние этого фактора на цену Urals было отыграно еще в прошлом году, поясняет Ершов.

Цена нефти впервые более чем за 2,5 года упала ниже $49
Экономика

28 февраля обрушилась и цена Brent — баррель эталонной нефти впервые с 2017 года опустился ниже $50 за баррель, подешевев до $49,2 из-за прогнозов ослабления мирового спроса на фоне распространения коронавируса. Но в понедельник, 2 марта, котировки Brent вернулись к $51 за баррель и продолжили рост. Urals в это же время просел до $44,9 за баррель.

Что будет дальше с Urals

Если Россия и Белоруссия не договорятся в течение месяца, ситуация с ценами Urals обострится: на апрель—май приходится пик ремонтов российских НПЗ, а значит, нефтяникам будет намного сложнее перераспределить дополнительные объемы нефти, говорит Ершов. По данным агентства «Аналитика товарных рынков», в марте простой первичной переработки на заводах может составить 2,9 млн т нефти, в апреле — уже 3,5 млн т. Это значит, что вместе с сырьем, предназначенным для Белоруссии, дополнительное предложение на рынке составит уже больше 50% экспорта Urals через Приморск, Усть-Лугу и Новороссийск.

Автор: Алина Фадеева
Теги: цена на нефть, Urals, Белоруссия
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