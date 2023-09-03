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Аналитики Barclays улучшили прогноз по ВВП России и Турции

Bloomberg: аналитики Barclays улучшили прогноз по ВВП России и Турции
Банк повысил прогноз по российскому ВВП до 1,7% в этом году, по ВВП Турции — с 1,2 до 2,9%. Экономическому росту в обеих странах способствует «активная политическая поддержка», считают в Barclays
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Аналитики британского банка Barclays Plc более оптимистично оценили экономический рост Турции и России, которому способствует «активная политическая поддержка», сообщает Bloomberg.

Так, британский банк повысил прогноз по российскому ВВП до 1,7% в этом году, по ВВП Турции — с 1,2 до 2,9%.

Аналитики объясняют такую оценку турецкой экономики более высокими показателями роста в первой половине 2023 года, обусловленными выборами и тем, что экономическая политика после них не была ужесточена настолько, насколько ожидали эксперты. Экономисты Barclays также пересмотрели свой прогноз роста экономики республики на 2024 год с 0,5 до 1,6%. Весной в Турции состоялись президентские выборы, во втором туре победил действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

В России бюджетное стимулирование и рост кредитования ведут к «более быстрому, чем ожидалось, восстановлению экономики», что обусловлено во многом внутренним спросом, объяснили аналитики Barclays. В то же время недавнее повышение Банком России ключевой ставки до 12% годовых, новые санкции и логистические проблемы «создают риски снижения темпов роста в ближайшем будущем», считают в банке.

15 августа Центробанк внепланово повысил ключевую ставку впервые с февраля 2022 года на фоне ослабления рубля. Это второе подряд ужесточение политики за последний месяц. На плановом заседании в июле регулятор поднял ставку с 7,5 до 8,5% годовых, до этого она не менялась с сентября 2022 года. 14 августа доллар преодолел отметку 100 руб.

ЦБ вряд ли будет снижать ставку в ближайшее время, заявила позднее глава регулятора Эльвира Набиуллина, не исключив дальнейшего повышения.

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В августе ставку поднял и Центробанк Турции — она увеличилась с 17,5 до 25% на фоне продолжающегося роста инфляции.

Министр финансов России Антон Силуанов в конце августа допускал, что российская экономика по итогам 2023 года может вырасти на 2,5% и, «может быть, даже и выше».

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