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Центробанк Турции поднял ключевую ставку до 25%

Центробанк Турции поднял ключевую ставку с 17,5% до 25%
Фото: Umit Bektas / Reuters
Фото: Umit Bektas / Reuters

Центробанк Турции повысил ключевую ставку сразу на 750 базисных пунктов — до 25,0% годовых. Об этом сообщает пресс-служба банка.

«Комитет по денежно-кредитной политике решил увеличить ставку недельного аукциона репо, которая является ключевой ставкой, с 17,5% до 25%», — говорится в заявлении.

Регулятор объяснил решение продолжающимся ростом инфляции. К концу года она достигнет верхнего порога, который указывался в прогнозе регулятора.

Центробанк Турции решил продолжить процесс ужесточения денежно-кредитной политики, чтобы как можно скорее установить курс на дефляцию, сбить инфляционные ожидания и контролировать ухудшение ценовой динамики, говорится в пресс-релизе регулятора.

При этом опрошенные агентствами Reuters и Bloomberg экономисты прогнозировали рост ставки до 20%.

На увеличение ставки уже отреагировала национальная валюта страны — турецкая лира. В 14:00 доллар стоил 27,24 лиры, а в 15:00 26,68 лиры.

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Это третье повышение ключевой ставки в Турции за лето 2023 года. В июне Центробанк Турции повысил ключевую ставку с 8,5 до 15% годовых. В июле ставку повысили до 17,5%.

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Турция ключевая ставка Центробанк
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