Он в третий раз избрался на президентский срок после 20 лет у власти

Эрдоган победил во втором туре выборов президента Турции Он в третий раз избрался на президентский срок после 20 лет у власти

Реджеп Тайип Эрдоган побеждает во втором туре президентских выборов в Турции, продлевая еще на пять лет свое 20-летнее пребывание у власти. Его соперник лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу переломить ситуацию между турами не смог

Фото: Ed Ram / Getty Images

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лидирует во втором туре президентских выборов с показателем 53% голосов, его соперник от оппозиционного «Народного альянса» из шести партий Кемаль Кылычдароглу пока набирает 46% голосов, сообщил телеканал CNN Turk по итогам подсчета 70% голосов. Явка, по данным турецкого телеканала TRT, составила 84,41%.

В крупных городах — Стамбуле и Измире — лидирует Кылычдароглу, в столице Анкаре побеждает Эрдоган. Для победы во втором туре было достаточно простого большинства голосов.

ЦИК Турции объявил, что по итогам обработки 99,43% бюллетеней победил Эрдоган с 52,14% голосов.

Как проходил второй тур выборов

Избирательные участки в Турции открылись в 8 утра по местному времени, до 17 часов более 60 млн избирателей имели возможность проголосовать за одного из двух кандидатов. В первом туре, прошедшем 14 мая, Эрдогану не хватило менее 1% голосов, чтобы одержать победу. При этом большинство опросов общественного мнения показывали, что лидером президентской гонки будет оппозиционный кандидат, однако разрыв между Эрдоганом и Кылычдароглу составил порядка 4%: первый набрал 49,52% голосов, а второй — 44,88%. Явка в первом туре составила 89%, за рубежом — 52%.

Голосование в рамках второго тура за рубежом уже завершилось. Оно проходило 20–21 мая.

В двухнедельный промежуток между первым и вторым турами соперники активно искали новых сторонников среди других политических сил. Кандидат в президенты от националистической коалиции АТА Синан Оган, набравший порядка 5% голосов в первом туре, выступил в поддержку Эрдогана, а лидер Партии победы, главной политической силы в коалиции Огана, Умит Оздаг, призвал голосовать за Кылычдароглу. Прокурдские партии, несмотря на соглашение между Кылычдароглу и Оздагом, также высказали свою позицию. Не называя кандидата от «Народного альянса» по имени, Демократическая партия народов (ДПН) и Левая партия «зеленых» (YSP) призвали своих сторонников проголосовать против Эрдогана. Открыто в поддержку Кылычдароглу выступил находящийся в тюрьме лидер ДПН Селахаттин Демирташ.

Опрошенные РБК эксперты предсказывали, что лидеру оппозиции во втором туре удастся сократить разрыв с Эрдоганом не менее чем на 2–3%.

Кандидаты в президенты вновь проголосовали в разных городах: Кылычдароглу — в Анкаре, Эрдоган — в Стамбуле. Как и во время первого тура, действующий президент устроил раздачу игрушек и денег на избирательном участке в школе в престижном районе Ускюдар, сообщает Al Jazeera. «Я думаю, что процесс подсчета голосов сегодня будет очень быстрым. Для турецкой демократии важно видеть такие выборы в президенты», — сказал Эрдоган на участке, отметив, что страна подтвердила свою приверженность демократии. Он также призвал избирателей прийти на участки. После этого Эрдоган направился на могилу своих родителей.

Кылычдароглу также призвал избирателей быть активными. «Для избавления от тиранического режима и для установления настоящей демократии призываю всех граждан идти на избирательные участки», — сказал он. Кылычдароглу добавил, что выборы «проходят в сложных условиях из-за попыток обмана».

Какие были инциденты

После завершения голосования председатель Высшего избирательного совета Турции Ахмет Йенер заявил, что оно прошло без инцидентов, которые могли бы повлиять на исход волеизъявления, отметив, что результаты второго тура будут объявлены раньше, чем в прошлый раз, так как тогда необходимо было считать и голоса, отданные в рамках парламентских выборов.

Al Jazeera сообщает о единичных инцидентах на участках. Так, по ее данным, одна из избирательниц нашла в списках голосующих свою мать, умершую восемь лет назад; были зафиксированы несколько драк. Оппозиционная Народная республиканская партия, лидером которой является Кылычдароглу, заявила о нападении на своего наблюдателя в одной из деревень в провинции Шанлыурфа. Офис главного прокурора Стамбула начал расследование в связи с «провокационными сообщениями в соцсетях» касательно второго тура президентских выборов, сообщает газета Hurriyet. Пять человек арестованы по подозрению в распространении ложной информации.

Какими будут дальнейшие шаги Эрдогана

По итогам прошедших 14 мая парламентских выборов Партия справедливости и развития Эрдогана в коалиции с союзниками получила большинство в Великом национальном собрании — 322 из 600 мест. Эксперты и избиратели единодушно говорят о том, что главной задачей президента и правящей партии на новом сроке будет решение экономических проблем. По данным The Economist, сейчас инфляция в годовом исчислении составляет 55% (годом ранее — 85%). Турецкая лира упала на 80% за последние пять лет, у республики самый большой за последние 40 лет дефицит платежного баланса.

Правительство уже приняло серию антикризисных мер, среди которых повышение размера минимальной оплаты труда на 55%, до 8500 лир (33,6 тыс. руб.), и базовой пенсии (в марте было принято решение, что она составит 7500 лир, или 29,6 тыс. руб.). Об очередном повышении зарплаты госслужащим до 15 тыс. лир (около 59,7 тыс. руб.) Эрдоган объявил менее чем за неделю до первого тура голосования. Еще один важный вопрос — ликвидация последствий февральского землетрясения, которое унесло жизни более чем 50 тыс. человек, миллионы домов оказались разрушены. В первом туре девять из 11 провинций, пострадавших во время землетрясения, проголосовали за Эрдогана, включая Адану, Газиантеп, Адыяман, Кахраманмараш и Шанлыурфу, где счет погибших идет на тысячи.

Во внешней политике, как обещал Эрдоган перед вторым туром, изменений не будет. «Мы продолжим ту же политику, которую проводили до выборов. Менять ее в отношении России, США, Китая и Запада, с которыми находимся на связи, мы не намерены», — сказал он.