Силуанов спрогнозировал дефицит ВВП в 2023 году на уровне 2-2,5%

Силуанов: дефицит бюджета России в 2023 году может составить 2-2,5% ВВП при плане 2%

По словам Силуанова, точные размеры дефицита можно будет вычислить во втором полугодии. В июне он допускал, что итоговый дефицит будет зависеть от объема дополнительных расходных обязательств

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Дефицит федерального бюджета России в текущем году может превысить плановое значение в 2% ВВП, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью газете «Аргументы и Факты».

«Сейчас размер дефицита выходит примерно на уровни, которые мы закладывали в план. По итогам года его размер составит 2%-2,5% ВВП. Точнее можно будет сказать во втором полугодии», — сказал Силуанов. По его словам, Россия обладает достаточным количеством ресурсов и для выполнения плановых, и дополнительных расходов, возникающих в течение года.

16 июня Силуанов допустил, что размер дефицита федерального бюджета по итогам текущего года находится под вопросом — превысит он запланированную планку в 2% ВВП (2,9 трлн руб.) или нет. Он говорил, что это будет зависеть от объема дополнительных расходных обязательств.

По итогам января—мая 2023 года дефицит федерального бюджета превысил запланированный на весь год уровень почти на 500 млрд руб. и составил 3,4 трлн руб., сообщал Минфин. Доходы за пять месяцев снизились на 18,5% в годовом выражении, а расходы выросли на 26,5%.

В апреле Силуанов утверждал, что в конце марта в бюджет поступили 2,5 трлн руб. Тогда он отмечал, что в Минфине заметили снижение нефтегазовых доходов, поскольку «параметры цен на энергетические ресурсы несколько отличаются от того, что заложено в бюджете». Он выразил уверенность, что ведомство выполнит обязательства. В первой декаде марта дефицит бюджета равнялся 3,3 трлн руб., превысив заложенный на весь 2023 год показатель. Премьер-министр Михаил Мишустин объяснял это «опережающим финансированием».

Как подсчитали в Международном энергетическом агентстве, в январе 2023 года доходы от поставок нефти и газа за границу упали на 38% год к году — $18,5 млрд против $30 млрд.