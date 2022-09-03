Spiegel узнал о низкой доле пшеницы среди вывезенной с Украины продукции

Spiegel: только 13 из 63 сухогрузов вывезли с Украины пшеницу

Только 13 из 63 сухогрузов вывезли из украинских портов пшеницу, сообщает Spiegel. Остальные перевозили фуражное зерно — кукурузу для кормления скота

Уборка пшеницы в Чернигове (Фото: Li Dongxu / XinHua / Global Look Press)

Большинство сухогрузов вывезли из украинских портов не пшеницу, а кукурузу и продукты из сои или подсолнечника, которые используют для кормления скота, сообщил Spiegel без ссылки на источник.

По данным издания, по состоянию на 1 сентября украинские порты покинули 63 грузовых судна, однако только 13 из них перевозили пшеницу. Остальные везли кукурузу и другую продукцию для производства кормов для животных или биотоплива. Это связано с тем, что на Украине осталось много кукурузы с той осени — она блокирует многие склады и вывоз заготовленной летом пшеницы.

Всего с начала действия «зерновой сделки» судна отгрузили 1,5 млн т зерна и масличных культур, отметило издание со ссылкой на данные Координационного офиса ООН в Стамбуле. При этом пока Всемирная продовольственная программа смогла зафрахтовать только два корабля с хлебным зерном для Йемена и Эфиопии.

Сухогрузы с украинским зерном на экспорт оказались заблокированы в украинских портах в конце февраля из-за начала военных действий России на Украине. Киев и представители ООН обвиняли в блокировании путей и создании продовольственного кризиса Москву, а Кремль заявлял о минировании портов украинскими военными.

В конце мая вице-директор продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Маурицио Мартина сообщил, что в украинских портах находятся сухогрузы как минимум с 6 млн т пшеницы и 14 млн т кукурузы.

22 июля Россия и Украина по отдельности заключили с Турцией и ООН соглашение по зерну, что позволило создать безопасный коридор для вывоза продукции из украинских портов. Схема предполагает, что за погрузкой зерна следят представители Турции и ООН, а представители четырехстороннего Координационного центра проверяют суда на выходе и входе в Черное море.

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Первое судно вышло из порта Одессы 1 августа. К 29-му числу ООН сообщила о вывозе более 1,2 млн т зерна и других продуктов питания из портов Украины с помощью 122 кораблей — 55 судов вышли из них, еще 67 прибывали туда из других стран.

2 сентября Координационный центр в Стамбуле отчитался об экспорте более 1,7 млн т зерна и других продуктов питания, среди которых подсолнечное масло и рапс и горох.

Ведомство разрешило выход еще восьми судов с Украины 3 сентября. Они вывезут более 196 тыс. т зерна и другой продукции в Испанию, Индию, Египет, Амстердам, Италию, Турцию, Грецию и Мерсин. При этом пшеницу повезут только три судна, общий вес груза составит 44,1 тыс. т

