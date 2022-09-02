Аналитики сообщили о снижении экспорта российского зерна

Эксперты связали снижение поставок с репутационными рисками торговли с Россией и оказания ей услуг из-за санкций. Минсельхоз предупреждал о снижении планов по экспорту из-за более низких, чем в прошлом году, объемов урожая

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Экспортные поставки российской пшеницы в июле и августе сократились на 22% по сравнению с прошлым годом и составили 6,3 млн т, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Logistics OS.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько пояснил агентству, что это связано с репутационными рисками и «неформальными санкциями». Это создает проблемы с поиском судов, а банки иногда отказываются оформлять аккредитивы для поставки российской пшеницы, уточнил он.

По данным Agritel, сейчас российский экспорт постепенно увеличивается. Аналитики ИКАР рассчитывают, что в сентябре он составил 4 млн т (на 700 тыс. т меньше, чем в прошлом году).

ФТС России на фоне западных санкций приостановила публикацию статистики по импорту и экспорту.

В мае президент России Владимир Путин заявил, что в России ожидается рекордный урожай пшеницы — 130 млн т. В начале июля он повторил эту цифру, отметив, что это «заметный объем, если иметь в виду, что в мире производится 800 млн т».

Вскоре после этого министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, заявил, что объемы собранного урожая сейчас ниже, чем в прошлом году, поэтому планы по экспорту зерна придется снизить.

Читайте на РБК Pro Pro Какой метод проектирования помог iPhone победить Blackberry Какой метод проектирования помог iPhone победить Blackberry Статьи Pro Как долго рубль будет переоценен и какой курс ожидать к концу 2022 года Как долго рубль будет переоценен и какой курс ожидать к концу 2022 года Статьи Pro С бенефициаров банкротов теперь можно будет взыскать налоговую недоимку С бенефициаров банкротов теперь можно будет взыскать налоговую недоимку Кейсы Pro Визу какой европейской страны легче всего получить в 2022 году Визу какой европейской страны легче всего получить в 2022 году Инструкции Pro Богатый пенсионер: как скопить миллионы на низкооплачиваемой работе Богатый пенсионер: как скопить миллионы на низкооплачиваемой работе Статьи Pro Злые и жадные: что с людьми делает недосып Злые и жадные: что с людьми делает недосып Исследования Pro Какие шаги помогут выстроить здоровые отношения с алкоголем Какие шаги помогут выстроить здоровые отношения с алкоголем Статьи Pro Кофе может сильно подорожать. Что происходит на рынке популярного напитка Кофе может сильно подорожать. Что происходит на рынке популярного напитка Статьи

На фоне военной операции на Украине ООН предупреждало о возможности продовольственного кризиса, в том числе из-за застрявшего в украинских портах зерна. Киев обвинял в сложившейся ситуации российские власти. Москва в свою очередь призывала западные страны снять санкций, которые мешали экспорту зерна. В июле ЕС уточнил ранее введенные ограничения таким образом, чтобы они никак не затрагивали сельхозпродукцию.

22 июля Россия и Украина по отдельности заключили с Турцией и ООН зерновую сделку, договорившись создать безопасный коридор для вывоза сельхозпродукции через Черное море. Первое судно с зерном отправилось из Одессы 1 августа. Президент Украины Владимир Зеленский 27 августа сообщил, что с момента заключения соглашения Киев экспортировал 1 млн т зерна.