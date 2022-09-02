Аналитики сообщили о снижении экспорта российского зерна
Экспортные поставки российской пшеницы в июле и августе сократились на 22% по сравнению с прошлым годом и составили 6,3 млн т, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Logistics OS.
Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько пояснил агентству, что это связано с репутационными рисками и «неформальными санкциями». Это создает проблемы с поиском судов, а банки иногда отказываются оформлять аккредитивы для поставки российской пшеницы, уточнил он.
По данным Agritel, сейчас российский экспорт постепенно увеличивается. Аналитики ИКАР рассчитывают, что в сентябре он составил 4 млн т (на 700 тыс. т меньше, чем в прошлом году).
ФТС России на фоне западных санкций приостановила публикацию статистики по импорту и экспорту.
В мае президент России Владимир Путин заявил, что в России ожидается рекордный урожай пшеницы — 130 млн т. В начале июля он повторил эту цифру, отметив, что это «заметный объем, если иметь в виду, что в мире производится 800 млн т».
Вскоре после этого министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, заявил, что объемы собранного урожая сейчас ниже, чем в прошлом году, поэтому планы по экспорту зерна придется снизить.
На фоне военной операции на Украине ООН предупреждало о возможности продовольственного кризиса, в том числе из-за застрявшего в украинских портах зерна. Киев обвинял в сложившейся ситуации российские власти. Москва в свою очередь призывала западные страны снять санкций, которые мешали экспорту зерна. В июле ЕС уточнил ранее введенные ограничения таким образом, чтобы они никак не затрагивали сельхозпродукцию.
22 июля Россия и Украина по отдельности заключили с Турцией и ООН зерновую сделку, договорившись создать безопасный коридор для вывоза сельхозпродукции через Черное море. Первое судно с зерном отправилось из Одессы 1 августа. Президент Украины Владимир Зеленский 27 августа сообщил, что с момента заключения соглашения Киев экспортировал 1 млн т зерна.