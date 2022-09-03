Координационный центр разрешил выход еще восьми судам с зерном с Украины

Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле разрешил еще восьми кораблям с продовольствием выйти из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление центра.

Суда выйдут из портов 3 сентября и вывезут в общей сложности 196 285 т зерна и других пищевых продуктов. Так, из порта Южный судно Maina повезет в Испанию 56,5 тыс. т кукурузы, корабль Canopus — 42 тыс. т подсолнечного масла в Индию, сухогруз BC Callisto — 31,4 тыс. т пшеницы в Египет. Оттуда же судно Sea Dolphin C отправится с 31 098 т рапса в Амстердам, а Lady Perla — с 20,5 тыс. т кукурузы — в Италию.

Из Одессы судно Sara повезет 6,6 тыс. т пшеницы в турецкий Текирдаг. Из порта Черноморск сухогруз Lady Eva повезет 6117 т пшеницы в Грецию, а Sealock — 2070 т гороха в турецкий Мерсин.

По данным СКЦ, по состоянию на 2 сентября общий тоннаж зерна и других продуктов питания, экспортируемых из трех украинских портов, составляет 1 766 531 т. Всего на данный момент разрешено 160 рейсов (86 идущих в украинские порты и 74 идущих из портов).

Корабли с продовольствием выходят из украинских портов в рамках «зерновой сделки», соглашение по которой Россия и Украина по отдельности подписали с Турцией и ООН 22 июля. Стороны обязались создать безопасный коридор для прохода судов с зерном по Черному морю, представители ООН, Турции и Украины договорились вести контроль за погрузкой, чтобы исключить провоз военных грузов. Соглашение было заключено на три месяца с возможностью продления.

Первое судно покинуло порт Одессы 1 августа, а спустя пять дней в Черноморске пришвартовался первый с начала военных действий иностранный сухогруз.