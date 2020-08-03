Налоговыми каникулами в кризис воспользовались лишь 2% крупных компаний

Проблемы с налоговыми каникулами

Причина недоступности налоговых каникул — одной из самых востребованных мер у бизнеса — в сложной процедуре получения отсрочки, отмечает КПМГ. Нужно собрать большой пакет документов, а многие региональные УФНС ранее не сталкивались с обращениями по предоставлению отсрочек. Кроме того, отсрочка предоставляется только после появления задолженности. По этой причине льгота не востребована у крупных, особенно консервативных, компаний, отмечал ранее партнер КПМГ Михаил Орлов. С долгами по налогам, в частности, нельзя участвовать в тендерах и заключать госконтракты.

Существенной проблемой для бизнеса стала и привязка отнесения к пострадавшей отрасли по ОКВЭД (коду деятельности в едином реестре юридических лиц), а не по доле фактического дохода от основного вида деятельности, указывают эксперты КМПГ. Из-за этого многие компании, реально работающие в пострадавших от пандемии отраслях, не могут получить господдержку.

По данным ФНС на середину июля, общая сумма отсрочки по налогам для крупного бизнеса (в основном из сферы авиаперевозок, транспорта, туризма, гостиничного бизнеса) составила 10,5 млрд руб. — это в разы меньше, чем отсрочка для предприятий малого и среднего бизнеса, а также некоммерческих организаций (140 млрд руб.), которым льгота предоставляется автоматически. Крупные же компании могут претендовать на отсрочку по налогам лишь по заявлению в случае падения доходов более чем на 10% или убытков. В ФНС ожидают, что поток заявлений от крупных компаний к осени вырастет.

Согласно опросу КПМГ, подавляющее большинство не обращалось с заявлениями об отсрочке в выплатах налогов в том числе потому, что для них такая мера поддержки не предусмотрена. За налоговыми каникулами по апрельскому постановлению для пострадавших отраслей обратились 8%, но 3% уже получили отказ. Еще 11% решили просить об отсрочке на общих основаниях, которые предусматривает Налоговый кодекс, но на момент проведения опроса (конец мая) ни одна компания не получила положительного решения, а 3% было также отказано. НК содержит «невыполнимые» требования для получения отсрочки, отмечают эксперты КПМГ: например, при декларируемой возможности получить отсрочку по налогам при форс-мажоре никто не знает, какой госорган может выдавать заключение, что этот форс-мажор наступил.

Снижение доходов и сокращение штатов

Практически все опрошенные компании (97%) вне зависимости от отраслевой принадлежности ожидают снижения финансовых показателей в 2020 году в диапазоне от 10 до 40%. Почти четверть (24%) участников исследования сообщили, что сократят штат на 10–20% и более. При этом 42% заявили, что, несмотря на негативные экономические последствия пандемии, не планируют увольнять сотрудников. Высокой (34%) остается доля компаний, которые пока не приняли решение о сокращениях. Скорее всего, планы этой группы респондентов будут зависеть от темпов восстановления экономики и финансовой эффективности их бизнеса, отмечают аналитики КМПГ, добавляя, что в итоге часть из них может прийти к сокращениям персонала.

Уровень безработицы, по данным Росстата, в июне достиг 6,2% от рабочей силы после 6,1% в мае и 5,8% в апреле. «Ситуация на рынке труда остается сложной», — признавали в Минтруде. Численность безработных возросла до 4,6 млн человек, из них около 3 млн официально зарегистрировались в качестве безработных в центрах занятости. Правительство ставит перед собой задачу к концу 2021 года добиться снижения уровня безработицы в стране ниже 5%.

По мнению крупного бизнеса, для ускорения выхода из кризиса нужно предусмотреть субсидии на поддержку занятости на крупных предприятиях, упростить требования для получения инвестиционных льгот (специальные инвестконтракты (СПИК) ) и региональных инвестпроектов (РИП). 42% компаний указали на необходимость временного снижения ставок по налогам и сборам в том или ином виде (включая обнуление) или введения льготных условий налогообложения (имущественные налоги, налог на прибыль, НДС, НДПИ, социальные взносы).

В разгар пандемии налоговые меры были сфокусированы на пострадавшем малом и среднем бизнесе, прокомментировал РБК результаты опроса глава направления налоговой политики ЦСР Левон Айрапетян. Но сейчас, когда основные ограничения сняты и вероятна вторая волна роста заболеваемости, важно наблюдать за финансовым состоянием крупных предприятий, подчеркивает эксперт: «Если они окажутся в слабом финансовом положении, то это негативно скажется на их поставщиках и других контрагентах, которые зачастую являются МСП. Возможно, оздоровлению таких крупных предприятий и предотвращению эффекта домино помогут не только налоговые, но и иные меры господдержки».

Подавляющее большинство (90%) опрошенных КПМГ крупных компаний заявили, что предложенных государством антикризисных мер налогового характера для поддержки бизнеса было недостаточно. Противоположной точки зрения придерживаются 10% респондентов, однако половина из них считает, что государство промедлило с их принятием. Крупный бизнес практически не был охвачен налоговыми инструментами антикризисной поддержки, а если и был, то в недостаточном объеме, заключили в КПМГ.