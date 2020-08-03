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Налоговыми каникулами в кризис воспользовались лишь 2% крупных компаний

Более 60% крупных российских компаний не получили налоговую господдержку в период пандемии, показало исследование КПМГ. При этом 97% из них ждут падения доходов, а почти четверть (24%) уже приняли решение о сокращении сотрудников
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Почти две трети (62%) представителей крупного бизнеса не смогли воспользоваться налоговыми мерами господдержки, кроме переноса срока предоставления отчетности, из-за несоответствия критериям, показало исследование КПМГ «Антикризисные меры-2020: налоговые аспекты» (есть у РБК).

Даже включение в список системообразующих компаний не стало гарантией доступа к налоговым преференциям, отмечает КПМГ. Многие системообразующие компании не стали обращаться за помощью из-за сложной процедуры и дополнительных критериев (например, компании должны быть готовыми предоставить информацию о конечных бенефициарах и поделиться коммерческой тайной).

Среди компаний, которые все-таки смогли воспользоваться фискальными мерами поддержки, наиболее востребованным оказалось применение пониженных тарифов страховых взносов (18% респондентов). Уплачивали авансовые платежи по налогу на прибыль исходя из фактической прибыли и получали льготные кредиты на выплаты заработных плат сотрудникам по 5% компаний.

Налоговые каникулы — право на отсрочку и рассрочку налоговых платежей для пострадавших отраслей — оказались доступны лишь 2% респондентов, свидетельствует опрос, хотя к пострадавшим от пандемии сферам деятельности (согласно правительственным критериям) относятся 13% опрошенных компаний. Еще 11% респондентов сообщили, что рассчитывают на включение в список пострадавших отраслей в будущем.

Опрос проводился во второй половине мая, то есть почти через два месяца после объявления о мерах господдержки в налоговой сфере. В нем приняли участие более 60 компаний, представляющих энергетику, строительство, ИТ/телекоммуникации, транспорт и логистику, медицину и фармацевтику, производство потребительских товаров, ретейл, химпром, металлургию, добычу и так далее. 65% из них — компании со штатом свыше 1 тыс. сотрудников, 42% — системообразующие предприятия, у 24% респондентов в группе есть компании, включенные в реестр малого и среднего бизнеса. Большинство (76%) респондентов не входят в определенный правительством список наиболее пострадавших отраслей.

Проблемы с налоговыми каникулами

Причина недоступности налоговых каникул — одной из самых востребованных мер у бизнеса — в сложной процедуре получения отсрочки, отмечает КПМГ. Нужно собрать большой пакет документов, а многие региональные УФНС ранее не сталкивались с обращениями по предоставлению отсрочек. Кроме того, отсрочка предоставляется только после появления задолженности. По этой причине льгота не востребована у крупных, особенно консервативных, компаний, отмечал ранее партнер КПМГ Михаил Орлов. С долгами по налогам, в частности, нельзя участвовать в тендерах и заключать госконтракты.

Существенной проблемой для бизнеса стала и привязка отнесения к пострадавшей отрасли по ОКВЭД (коду деятельности в едином реестре юридических лиц), а не по доле фактического дохода от основного вида деятельности, указывают эксперты КМПГ. Из-за этого многие компании, реально работающие в пострадавших от пандемии отраслях, не могут получить господдержку.

Почти 2,5 тыс. крупных компаний получили отсрочку по налогам
Экономика
Фото: Максим Коротченко / ТАСС

По данным ФНС на середину июля, общая сумма отсрочки по налогам для крупного бизнеса (в основном из сферы авиаперевозок, транспорта, туризма, гостиничного бизнеса) составила 10,5 млрд руб. — это в разы меньше, чем отсрочка для предприятий малого и среднего бизнеса, а также некоммерческих организаций (140 млрд руб.), которым льгота предоставляется автоматически. Крупные же компании могут претендовать на отсрочку по налогам лишь по заявлению в случае падения доходов более чем на 10% или убытков. В ФНС ожидают, что поток заявлений от крупных компаний к осени вырастет.

Согласно опросу КПМГ, подавляющее большинство не обращалось с заявлениями об отсрочке в выплатах налогов в том числе потому, что для них такая мера поддержки не предусмотрена. За налоговыми каникулами по апрельскому постановлению для пострадавших отраслей обратились 8%, но 3% уже получили отказ. Еще 11% решили просить об отсрочке на общих основаниях, которые предусматривает Налоговый кодекс, но на момент проведения опроса (конец мая) ни одна компания не получила положительного решения, а 3% было также отказано. НК содержит «невыполнимые» требования для получения отсрочки, отмечают эксперты КПМГ: например, при декларируемой возможности получить отсрочку по налогам при форс-мажоре никто не знает, какой госорган может выдавать заключение, что этот форс-мажор наступил.

Снижение доходов и сокращение штатов

Практически все опрошенные компании (97%) вне зависимости от отраслевой принадлежности ожидают снижения финансовых показателей в 2020 году в диапазоне от 10 до 40%. Почти четверть (24%) участников исследования сообщили, что сократят штат на 10–20% и более. При этом 42% заявили, что, несмотря на негативные экономические последствия пандемии, не планируют увольнять сотрудников. Высокой (34%) остается доля компаний, которые пока не приняли решение о сокращениях. Скорее всего, планы этой группы респондентов будут зависеть от темпов восстановления экономики и финансовой эффективности их бизнеса, отмечают аналитики КМПГ, добавляя, что в итоге часть из них может прийти к сокращениям персонала.

В ВЭБе оценили влияние антикризисных мер на экономику и доходы россиян
Экономика
Фото: Александра Мудрац / ТАСС

Уровень безработицы, по данным Росстата, в июне достиг 6,2% от рабочей силы после 6,1% в мае и 5,8% в апреле. «Ситуация на рынке труда остается сложной», — признавали в Минтруде. Численность безработных возросла до 4,6 млн человек, из них около 3 млн официально зарегистрировались в качестве безработных в центрах занятости. Правительство ставит перед собой задачу к концу 2021 года добиться снижения уровня безработицы в стране ниже 5%.

По мнению крупного бизнеса, для ускорения выхода из кризиса нужно предусмотреть субсидии на поддержку занятости на крупных предприятиях, упростить требования для получения инвестиционных льгот (специальные инвестконтракты (СПИК) ) и региональных инвестпроектов (РИП). 42% компаний указали на необходимость временного снижения ставок по налогам и сборам в том или ином виде (включая обнуление) или введения льготных условий налогообложения (имущественные налоги, налог на прибыль, НДС, НДПИ, социальные взносы).

В разгар пандемии налоговые меры были сфокусированы на пострадавшем малом и среднем бизнесе, прокомментировал РБК результаты опроса глава направления налоговой политики ЦСР Левон Айрапетян. Но сейчас, когда основные ограничения сняты и вероятна вторая волна роста заболеваемости, важно наблюдать за финансовым состоянием крупных предприятий, подчеркивает эксперт: «Если они окажутся в слабом финансовом положении, то это негативно скажется на их поставщиках и других контрагентах, которые зачастую являются МСП. Возможно, оздоровлению таких крупных предприятий и предотвращению эффекта домино помогут не только налоговые, но и иные меры господдержки».

Подавляющее большинство (90%) опрошенных КПМГ крупных компаний заявили, что предложенных государством антикризисных мер налогового характера для поддержки бизнеса было недостаточно. Противоположной точки зрения придерживаются 10% респондентов, однако половина из них считает, что государство промедлило с их принятием. Крупный бизнес практически не был охвачен налоговыми инструментами антикризисной поддержки, а если и был, то в недостаточном объеме, заключили в КПМГ.

Автор: Ольга Агеева
Теги: налоги, крупные компании, господдержка
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