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Минэк нашел способ расширить господдержку на 200 тыс. пострадавших фирм

Минэкономразвития предложило дать малому и среднему бизнесу возможность до 1 июля уточнить код основного вида деятельности, чтобы претендовать на господдержку. Благодаря этому еще 200 тыс. компаний смогут получить помощь в кризис
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Минэкономразвития предложило предоставить возможность российским компаниям до 1 июля уточнить код основного вида деятельности, чтобы получить право на поддержку от государства во время кризиса. Письмо за подписью главы министерства Максима Решетникова было направлено 23 мая премьер-министру Михаилу Мишустину. Копия документа есть у РБК, его подлинность подтвердил представитель ведомства.

В начале апреля правительство утвердило список пострадавших отраслей, в который внесло девять направлений, в том числе туризм, авиаперевозки, общепит, гостиницы, дополнительное образование. Позже перечень дополнили стоматологической практикой и демонстрацией фильмов, деятельностью по организации конференций и выставок, а также непродовольственным ретейлом.

В действующей редакции список включает в себя 11 пострадавших отраслей, в каждой указаны один или несколько кодов видов деятельности в соответствии с общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД).

В письме Решетников указывает, что поступает много жалоб от компаний, которые не могут получить поддержку, хотя фактически работают в пострадавших от пандемии отраслях. Причина в том, что код ОКВЭД, указанный при регистрации и записанный в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) или Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) как основной вид деятельности не соответствует виду реально осуществляемой деятельности.

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Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Речь, как поясняет министр, идет о предприятиях, которые действительно работают в пострадавших отраслях, но у которых в качестве основного вида деятельности указаны коды классов, подклассов, групп или подгрупп видов деятельности, которые иерархически включают в себя коды ОКВЭД пострадавших отраслей, но формально им не соответствуют. Претендовать на помощь государства такие компании и индивидуальные предприниматели не могут, так как большинство нормативных актов о мерах поддержки предусматривают определение вида деятельности именно по коду, содержащемуся в ЕГРИП или ЕГРЮЛ на 1 марта 2020 года.

Минэкономразвития предлагает «предусмотреть возможность определения основного вида деятельности по коду ОКВЭД, уточненному субъектом малого и среднего предпринимательства в ЕГРЮЛ или ЕГРИП в срок до 1 июля внутри класса (подкласса), группы (подгруппы), которые включают в себя код ОКВЭД пострадавших отраслей». По данным ведомства, это потенциально расширит список получателей господдержки более чем на 200 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса.

В этом же письме Минэкономразвития указывает на необходимость продлить до 30 июня действие моратория на проведение налоговых проверок, а также проверок соблюдения валютного законодательства, а также приостановления операций по счетам в банках и переводов электронных денежных средств. Пока ограничение действует до 31 мая. Эта инициатива была поддержана на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова 21 мая, говорится в документе.

Жалобы бизнеса

О многочисленных жалобах на невозможность получить господдержку из-за кода ОКВЭД сообщали представители «Опоры России» и Общероссийского народного фронта (ОНФ). ОНФ обращался в Минэкономразвития с просьбой разобраться в этой проблеме и указывал, что объективный перечень наиболее пострадавших отраслей может быть сформирован только после получения полной и достоверной информации о падении доходов и выручки конкретной компании за несколько месяцев.

В частности, с проблемой столкнулись многие стоматологические клиники. Как пояснил президент «Опоры России» Александр Калинин, эта сфера вошла в правительственный список с кодом 86.23 «Стоматологическая практика». По нему работают примерно треть клиник, еще треть работают с кодом 86.21 «Общая врачебная практика», остальные — по коду 86.22 «Специальная врачебная практика».

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Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Аналогично не могут получить льготы и частные образовательные организации дошкольного образования, утверждает «Опора России». В правительственный список вошли два кода: 85.41 «Образование дополнительное детей и взрослых» и 88.91 «Предоставление услуг по дневному уходу за детьми». Но в основном частные детские развивающие центры работают с кодом 85.11 «Образование дошкольное», потому что только с таким кодом возможно получить лицензию на образовательную деятельность.

Помощь бизнесу и прозрачность статистики

«Опора России» поддерживает предложение Минэкономразвития, сообщил РБК президент организации Александр Калинин. По оценке делового объединения, лишь 25% всех малых и средних предприятий имеют возможность претендовать на господдержку, в то время как число пострадавших растет. В пострадавших отраслях сейчас, по словам Калинина, работает около 1,5 млн субъектов малого и среднего бизнеса.

Правительственный перечень пострадавших отраслей распространяется на весь бизнес, но право уточнить код ОКВЭД предлагается дать только малым и средним предприятиям. Калинин предположил, что в случае с крупными компаниями расходы государства были бы более значительными. «Все-таки средства ограниченны, и они хотят хотя бы разрешить это малому и среднему бизнесу», — пояснил он.

РБК направил запрос в Минэкономразвития.

Компании откажутся от бонусов и дивидендов ради получения господдержки
Бизнес
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

По словам сопредседателя «Деловой России» Антона Данилова-Данильяна, многие предприниматели долгое время наплевательски относились к определению основного вида деятельности, из-за чего теперь возникают сложности. «Мы много раз говорили, что каждый бизнес должен смотреть, от какого вида деятельности получает наибольшую часть своей выручки, и периодически менять свой профиль. Это важно, чтобы о тебе была информация на рынке как о представителе соответствующей отрасли и чтобы статистическая информация о твоей деятельности составляла более точную картину», — объяснил он РБК.

Предложение Минэкономразвития полезно для бизнеса с точки зрения помощи, а для государства — с точки зрения прозрачности, полагает Данилов-Данильян. Он отметил, что «Деловая Россия» предлагает также обязать поставщика соответствовать по основному коду ОКВЭД объекту госзакупки. Об этой инициативе организация писала в Минэкономразвития в мае (РБК ознакомился с копией письма).

Автор: Анна Гальчева
Теги: Минэкономразвития, бизнес, господдержка
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