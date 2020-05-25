Минэк нашел способ расширить господдержку на 200 тыс. пострадавших фирм

Минэкономразвития предложило дать малому и среднему бизнесу возможность до 1 июля уточнить код основного вида деятельности, чтобы претендовать на господдержку. Благодаря этому еще 200 тыс. компаний смогут получить помощь в кризис

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Минэкономразвития предложило предоставить возможность российским компаниям до 1 июля уточнить код основного вида деятельности, чтобы получить право на поддержку от государства во время кризиса. Письмо за подписью главы министерства Максима Решетникова было направлено 23 мая премьер-министру Михаилу Мишустину. Копия документа есть у РБК, его подлинность подтвердил представитель ведомства.

В начале апреля правительство утвердило список пострадавших отраслей, в который внесло девять направлений, в том числе туризм, авиаперевозки, общепит, гостиницы, дополнительное образование. Позже перечень дополнили стоматологической практикой и демонстрацией фильмов, деятельностью по организации конференций и выставок, а также непродовольственным ретейлом. В действующей редакции список включает в себя 11 пострадавших отраслей, в каждой указаны один или несколько кодов видов деятельности в соответствии с общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД).

В письме Решетников указывает, что поступает много жалоб от компаний, которые не могут получить поддержку, хотя фактически работают в пострадавших от пандемии отраслях. Причина в том, что код ОКВЭД, указанный при регистрации и записанный в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) или Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) как основной вид деятельности не соответствует виду реально осуществляемой деятельности.

Речь, как поясняет министр, идет о предприятиях, которые действительно работают в пострадавших отраслях, но у которых в качестве основного вида деятельности указаны коды классов, подклассов, групп или подгрупп видов деятельности, которые иерархически включают в себя коды ОКВЭД пострадавших отраслей, но формально им не соответствуют. Претендовать на помощь государства такие компании и индивидуальные предприниматели не могут, так как большинство нормативных актов о мерах поддержки предусматривают определение вида деятельности именно по коду, содержащемуся в ЕГРИП или ЕГРЮЛ на 1 марта 2020 года.