Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 июля
USD ЦБ: 71,6 (+0,63) Инвестиции, 24 июл, 14:05
Курс евро на 25 июля
EUR ЦБ: 83,1 (+0,91) Инвестиции, 24 июл, 14:05
Американский флаг спустили со здания генконсульства США в китайском Чэнду Политика, 06:42 В СК решили объявить в розыск основателя «Корчмы Тарас Бульба» Общество, 06:32 Вывозной рейс с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву Общество, 06:14 Выдачи ипотеки вернулись к двузначным темпам роста Финансы, 06:01 Трамп ввел режим ЧС в Техасе из-за урагана «Ханна» Общество, 05:36 В ВЭБе оценили влияние антикризисных мер на экономику и доходы россиян Экономика, 05:33 Российскому рекламному рынку спрогнозировали самое оптимистичное падение Pro, 05:03 Эксперты спрогнозировали самое слабое за 20 лет падение рекламного рынка Технологии и медиа, 05:00 Цена золота впервые с 2011 года обновила рекорд за тройскую унцию Финансы, 04:45 СК назвал регионы с наибольшим числом налоговых преступлений Общество, 04:31 Грузовой самолет экстренно сел в аэропорту Токио из-за попавшей молнии Общество, 04:12 Ученые назвали повышающее в 12 раз риск смерти при COVID-19 заболевание Общество, 03:54 Международный терминал D аэропорта Шереметьево возобновил работу Общество, 02:44 США пригрозили санкциями ливийскому маршалу Хафтару Политика, 02:34
Антикризисные меры ,  
0 

В ВЭБе оценили влияние антикризисных мер на экономику и доходы россиян

Антикризисные меры правительства смягчили спад экономики России, но сокращение ВВП из-за пандемии и обвала нефтяных цен составит 4,5% по итогам года, ожидают в Институте исследований ВЭБ.РФ. Реальные доходы россиян упадут на 4,1%
Фото: Александра Мудрац / ТАСС
Фото: Александра Мудрац / ТАСС

Институт исследований и экспертизы ВЭБ.РФ ухудшил оценку падения российского ВВП с 3,8 до 4,5% по итогам 2020 года. Без принятия антикризисных мер масштаб сокращения экономики был бы еще сильнее, следует из обновленного, июльского прогноза экономистов госкорпорации, с которым ознакомился РБК. Прекращение действия большинства стабилизационных мер в конце текущего года и ограничительный эффект бюджетного правила будут препятствовать V-образному отскоку экономики в 2021 году и сдержат рост ВВП в 2021–2024 годах на уровне не выше 3%, предупреждают экономисты, отмечая, что такие темпы роста будут уступать прогнозируемой динамике мировой экономики.

Влияние господдержки

Благодаря антикризисным мерам правительства, которые Институт ВЭБ.РФ оценивает суммарно в 3,4–3,5% ВВП, спад экономики в 2020 году будет меньше, чем если бы правительство ничего не делало: минус 4,5% против минус 6,3%. Стимул в 1,8 п.п. будет обеспечен в основном за счет поддержки доходов бизнеса и во вторую очередь — населения. Так как действие большинства этих мер завершится к 2021 году, российская экономика в следующем году не выйдет на докризисный уровень: восстановительный рост ВВП прогнозируется на уровне 2,5%, так что к началу 2022 года экономика будет отставать на 2,1% от уровня 2019-го. В апреле экономисты оценивали, что ВВП России по итогам 2021 года слегка превысит докризисный уровень (плюс 4,8%).

Объем фискальной поддержки в России меньше, чем в других странах, констатирует ВЭБ.РФ, а кредитные и гарантийные меры значительно слабее. Для сравнения: объем антикризисной поддержки в Италии составил 54,6% ВВП, в США — 45,6%, в Германии — 35,4%, в Великобритании — 30,9%, во Франции — 19% ВВП.

Хотя Институт ВЭБа повысил прогноз по цене нефти в 2020 году до средних $38 за баррель (по сравнению с апрельским прогнозом на уровне $34), теперь ожидается большее падение российской экономики в 2020 году, чем в предыдущем прогнозе. Теперь аналитики констатируют, что влияние пандемии и карантинных ограничений оказалось сильнее: фактор дешевой нефти и сокращения ее производства отнимет от ВВП России 1,4 п.п. в 2020 году, а фактор коронавируса и карантина (без учета мер господдержки) — 5 п.п.

Кудрин счел недостаточной господдержку россиян в острую фазу кризиса
Экономика
Алексей Кудрин

Объем трех пакетов поддержки экономики, объявленных правительством, экономисты ВЭБа оценивают в 4 трлн руб. Из них порядка 1,76 трлн руб. — это увеличение доходов населения (за счет сохраненных зарплат и выплаченных дополнительных пособий), около 2,4 трлн руб. — доход бизнеса, который он направил на инвестиции (845 млрд руб.), пополнение запасов (545 млрд руб.) и ввоз сырья, оборудования и материалов (более 1 трлн руб.). Поддержка импорта, ставшая одним из следствий антикризисных мер, позволила удержать платежный баланс во втором квартале в положительной зоне. По последнему прогнозу ЦБ, по итогам года он составит плюс $2 млрд, тогда как еще в апреле регулятор ожидал, что России впервые с 1997 года придется столкнуться с дефицитом платежного баланса.

Экономисты ВЭБ.РФ считают, что меры поддержки помогли сгладить негативное влияние кризиса на рынок труда: так, спад реальных располагаемых доходов россиян во втором квартале 2020 года оценивается в 8% (рекордное сокращение с 1999 года), а без антикризисных мер во втором и третьем кварталах он бы достиг 15%. В целом по итогам 2020 года в ВЭБе ожидают сокращения реальных располагаемых доходов россиян на 4,1%. Уровень безработицы вырос до 6% во втором квартале 2020 года, но без господдержки он был бы как минимум на уровне 7%, полагают аналитики, прогнозируя, что по итогам года он составит 5,7% от экономически активного населения.

Но доля россиян, живущих за чертой бедности, по итогам 2020 года вырастет до 13,8%, прогнозируют эксперты, что на 1,5 п.п. выше уровня бедности за 2019 год (12,3%).

Падение экономик мира из-за коронавируса

Ожидаемый спад мировой экономики в 2020 году из-за пандемии COVID-19 и снижения цен на нефть, по оценке Института ВЭБ.РФ, cоставит 4,1% при восстановительном росте в 2021 году на 4,8%. В случае второй волны пандемии спад мировой экономики может достичь 7–8%, а восстановление затянется на полтора-два года.

Эпицентр спада мировой экономики — в Евросоюзе и США. В 2020 году беспрецедентное сокращение переживет американская экономика (минус 7%, по оценке аналитиков ВЭБа), еврозона (минус 8,4%), Великобритания (минус 8,7%), Япония (минус 5,6%) и Индия (минус 1,9%). Серьезное торможение произойдет в Китае (плюс 1,3%). Сжатие экономики тем больше, чем масштабнее заболеваемость и продолжительность карантинных мер. Но уже в 2021 году экономики Китая и Индии превысят предкризисные уровни, а рост экономик США, еврозоны, Великобритании и Японии в следующем году не сможет компенсировать спад 2020 года, указывают экономисты.

Перспективы для экономики России

Нижняя точка падения российской экономики в 2020 году придется на второй квартал, когда ВВП сократится на 11% в годовом выражении, считают в Институте ВЭБ.РФ. Шок от пандемии и мер самоизоляции ударил по сфере услуг сильнее, чем по материальному производству, указывают там. Вклад в отрицательную динамику ВВП сокращения сектора услуг (торговля, транспорт, общепит и др.) оценивается в 8,7 п.п., а базовых отраслей производства (добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность и др.) — в 2,2 п.п.

ЦБ оценил падение ВВП России за три месяца пандемии
Экономика
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Минэкономразвития оценивает падение ВВП во втором квартале в 9,6% год к году, ЦБ ожидает сокращения экономики на 9,5–10%. Нижнюю точку спада, вызванного ограничениями в связи с пандемией, экономика России прошла в мае 2020 года, считает Банк России.

В июне по мере частичной отмены карантинных мер и открытия производств российская экономика начала расти: в третьем квартале снижение ВВП, по оценке экономистов ВЭБ.РФ, составит минус 4,8%, в четвертом — минус 3,3%.

Разброс оценок сокращения ВВП России в целом за 2020 год крайне высок: от минус 4,5% (ВЭБ) до минус 8,0% (ОЭСР). Международный валютный фонд ожидает падения экономики России на 6,6%, Всемирный банк — на 6%. ЦБ прогнозирует сокращение российского ВВП в диапазоне 4,5–5,5%. Но ни один из прогнозов не предполагает полное восстановление российской экономики в 2021 году, замечают экономисты Института ВЭБа.

Рост расходов бюджета и их сокращение в будущем

Объем дополнительных расходов бюджета в 2020 году на антикризисные меры, по оценке экономистов ВЭБ.РФ, составит 2,3 трлн руб. Общие расходы бюджета возрастут до 22–23 трлн руб., что на 12% выше, чем уровень предельных расходов по бюджетному правилу, даже с учетом сделки по Сбербанку. Дефицит федерального бюджета в текущем году достигнет 4,1 трлн руб., оценили экономисты.

Возврат в 2021 году к бюджетному правилу будет означать существенное ужесточение бюджетной политики: сокращение расходов составит около 11% в реальном выражении по отношению к 2020 году, указывают аналитики госкорпорации. Возможно, расходы бюджета в 2021 году сократятся в меньшей степени, до 21,5 трлн руб., но это также окажет тормозящий эффект на рост экономики, добавляют они.

Минфин уже предложил провести «оптимизацию» на 10% расходов федерального бюджета в 2021–2023 годах в части «незащищенных» статей, а также на 5% уменьшить ассигнования на программу госвооружений. Суммарное сокращение бюджетных расходов в 2021 году составит 1,428 трлн руб., в 2022-м — 1,892 трлн руб., а в 2023 году — 1,364 трлн руб., следует из расчетов Минфина.

Задача подъема экономики противоречит возвращению к бюджетному правилу в 2021–2023 годах, поскольку это потребует значительного ограничения бюджетных расходов (по оценке Минфина, почти на 3 трлн руб.), считают в ВЭБе.

Дополнительные стимулы для экономики

Институт исследований и экспертизы ВЭБ.РФ предложил ряд стимулирующих социальных и секторальных мер в 2021–2024 годах в размере 1,8–2% ВВП, которые необходимы для выхода российской экономики на траекторию роста на 3,5–3,9%, не уступающего мировым темпам. Среди них:

  • перенос индексации зарплат бюджетникам и довольствия военнослужащим с конца года (1 октября) на начало (1 января), а также повышенная индексация пенсий с 2022 года;
  • переход к общероссийскому стандарту оплаты труда целевых категорий работников (в качестве базы расчета предлагается использовать величину среднероссийской номинальной зарплаты), продление максимального пособия по безработице в размере МРОТ;
  • сохранение доплат медперсоналу, специализирующемуся на инфекционных заболеваниях и скорой медпомощи, а также увеличение численности среднего медперсонала: с соотношения 2,3 на одного врача до 2,5 — с целью нормирования нагрузки для врачей и повышения качества их работы;
  • увеличение расходов государства и бизнеса на научные исследования в области медицины, биотехнологий, разработки лекарственных средств с 0,04 до 0,3–0,4% ВВП, соответствующих уровню развитых стран, а также увеличение расходов на НИОКР с 1,1 до 1,4% ВВП к 2024 году;
  • повышение уровня расходов на здравоохранение с 5,5% ВВП в 2019 году (по бюджетной системе — 3,3% ВВП) до 6,5–7% ВВП в 2024 году (бюджетная система — 4,4–4,7% ВВП) вместо ожидаемой относительной стагнации;
  • строительство высокоскоростных магистралей, в том числе Москва — Нижний Новгород, Санкт-Петербург — Москва, Санкт-Петербург — Минск — Варшава, а также ускоренное развитие сети железных дорог Урала и Западной Сибири, а также Центрального региона. Ускорение строительства скоростных автотранспортных коридоров, в том числе Запад — Восток и Северо-Западная хорда.

Финансирование дополнительных мер оценивается в 2,1 трлн руб. в 2021 году, 1,3 трлн руб. — в 2022-м, 1,8 трлн руб. — в 2023-м и 2,4 трлн руб. — в 2024 году. Дополнительные расходы в 2021–2022 годах, необходимые для ускорения экономического роста, увеличат дефицит федерального бюджета (несмотря на эффект роста доходов бюджета), но могут быть профинансированы умеренным увеличением госдолга, считают в ВЭБе. Реализация дополнительных мер потребует модификации бюджетного правила и докапитализации институтов развития в среднесрочном периоде (минимум на 300–500 млрд руб. в год) в сочетании с увеличением объема госгарантий, констатируют в Институте ВЭБ.РФ.

Авторы: Юлия Старостина, Иван Ткачёв
Теги: макроэкономика, ВЭБ, Андрей Клепач, пандемия, антикризисные меры, коронавирус
Материалы по теме
Эксперты ВЭБ оценили влияние вируса на экономику России
Экономика
Главный экономист ВЭБа призвал вернуть Росстату независимость
Экономика
Минфин предложил программу сокращения расходов бюджета
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter