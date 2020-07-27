В ВЭБе оценили влияние антикризисных мер на экономику и доходы россиян

Объем трех пакетов поддержки экономики, объявленных правительством, экономисты ВЭБа оценивают в 4 трлн руб. Из них порядка 1,76 трлн руб. — это увеличение доходов населения (за счет сохраненных зарплат и выплаченных дополнительных пособий), около 2,4 трлн руб. — доход бизнеса, который он направил на инвестиции (845 млрд руб.), пополнение запасов (545 млрд руб.) и ввоз сырья, оборудования и материалов (более 1 трлн руб.). Поддержка импорта, ставшая одним из следствий антикризисных мер, позволила удержать платежный баланс во втором квартале в положительной зоне. По последнему прогнозу ЦБ, по итогам года он составит плюс $2 млрд, тогда как еще в апреле регулятор ожидал, что России впервые с 1997 года придется столкнуться с дефицитом платежного баланса.

Экономисты ВЭБ.РФ считают, что меры поддержки помогли сгладить негативное влияние кризиса на рынок труда: так, спад реальных располагаемых доходов россиян во втором квартале 2020 года оценивается в 8% (рекордное сокращение с 1999 года), а без антикризисных мер во втором и третьем кварталах он бы достиг 15%. В целом по итогам 2020 года в ВЭБе ожидают сокращения реальных располагаемых доходов россиян на 4,1%. Уровень безработицы вырос до 6% во втором квартале 2020 года, но без господдержки он был бы как минимум на уровне 7%, полагают аналитики, прогнозируя, что по итогам года он составит 5,7% от экономически активного населения.

Но доля россиян, живущих за чертой бедности, по итогам 2020 года вырастет до 13,8%, прогнозируют эксперты, что на 1,5 п.п. выше уровня бедности за 2019 год (12,3%).

Падение экономик мира из-за коронавируса Ожидаемый спад мировой экономики в 2020 году из-за пандемии COVID-19 и снижения цен на нефть, по оценке Института ВЭБ.РФ, cоставит 4,1% при восстановительном росте в 2021 году на 4,8%. В случае второй волны пандемии спад мировой экономики может достичь 7–8%, а восстановление затянется на полтора-два года. Эпицентр спада мировой экономики — в Евросоюзе и США. В 2020 году беспрецедентное сокращение переживет американская экономика (минус 7%, по оценке аналитиков ВЭБа), еврозона (минус 8,4%), Великобритания (минус 8,7%), Япония (минус 5,6%) и Индия (минус 1,9%). Серьезное торможение произойдет в Китае (плюс 1,3%). Сжатие экономики тем больше, чем масштабнее заболеваемость и продолжительность карантинных мер. Но уже в 2021 году экономики Китая и Индии превысят предкризисные уровни, а рост экономик США, еврозоны, Великобритании и Японии в следующем году не сможет компенсировать спад 2020 года, указывают экономисты.

Перспективы для экономики России

Нижняя точка падения российской экономики в 2020 году придется на второй квартал, когда ВВП сократится на 11% в годовом выражении, считают в Институте ВЭБ.РФ. Шок от пандемии и мер самоизоляции ударил по сфере услуг сильнее, чем по материальному производству, указывают там. Вклад в отрицательную динамику ВВП сокращения сектора услуг (торговля, транспорт, общепит и др.) оценивается в 8,7 п.п., а базовых отраслей производства (добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность и др.) — в 2,2 п.п.

Минэкономразвития оценивает падение ВВП во втором квартале в 9,6% год к году, ЦБ ожидает сокращения экономики на 9,5–10%. Нижнюю точку спада, вызванного ограничениями в связи с пандемией, экономика России прошла в мае 2020 года, считает Банк России.

В июне по мере частичной отмены карантинных мер и открытия производств российская экономика начала расти: в третьем квартале снижение ВВП, по оценке экономистов ВЭБ.РФ, составит минус 4,8%, в четвертом — минус 3,3%.

Разброс оценок сокращения ВВП России в целом за 2020 год крайне высок: от минус 4,5% (ВЭБ) до минус 8,0% (ОЭСР). Международный валютный фонд ожидает падения экономики России на 6,6%, Всемирный банк — на 6%. ЦБ прогнозирует сокращение российского ВВП в диапазоне 4,5–5,5%. Но ни один из прогнозов не предполагает полное восстановление российской экономики в 2021 году, замечают экономисты Института ВЭБа.

Рост расходов бюджета и их сокращение в будущем

Объем дополнительных расходов бюджета в 2020 году на антикризисные меры, по оценке экономистов ВЭБ.РФ, составит 2,3 трлн руб. Общие расходы бюджета возрастут до 22–23 трлн руб., что на 12% выше, чем уровень предельных расходов по бюджетному правилу, даже с учетом сделки по Сбербанку. Дефицит федерального бюджета в текущем году достигнет 4,1 трлн руб., оценили экономисты.

Возврат в 2021 году к бюджетному правилу будет означать существенное ужесточение бюджетной политики: сокращение расходов составит около 11% в реальном выражении по отношению к 2020 году, указывают аналитики госкорпорации. Возможно, расходы бюджета в 2021 году сократятся в меньшей степени, до 21,5 трлн руб., но это также окажет тормозящий эффект на рост экономики, добавляют они.

Минфин уже предложил провести «оптимизацию» на 10% расходов федерального бюджета в 2021–2023 годах в части «незащищенных» статей, а также на 5% уменьшить ассигнования на программу госвооружений. Суммарное сокращение бюджетных расходов в 2021 году составит 1,428 трлн руб., в 2022-м — 1,892 трлн руб., а в 2023 году — 1,364 трлн руб., следует из расчетов Минфина.

Задача подъема экономики противоречит возвращению к бюджетному правилу в 2021–2023 годах, поскольку это потребует значительного ограничения бюджетных расходов (по оценке Минфина, почти на 3 трлн руб.), считают в ВЭБе.

Дополнительные стимулы для экономики

Институт исследований и экспертизы ВЭБ.РФ предложил ряд стимулирующих социальных и секторальных мер в 2021–2024 годах в размере 1,8–2% ВВП, которые необходимы для выхода российской экономики на траекторию роста на 3,5–3,9%, не уступающего мировым темпам. Среди них:

перенос индексации зарплат бюджетникам и довольствия военнослужащим с конца года (1 октября) на начало (1 января), а также повышенная индексация пенсий с 2022 года;

переход к общероссийскому стандарту оплаты труда целевых категорий работников (в качестве базы расчета предлагается использовать величину среднероссийской номинальной зарплаты), продление максимального пособия по безработице в размере МРОТ;

сохранение доплат медперсоналу, специализирующемуся на инфекционных заболеваниях и скорой медпомощи, а также увеличение численности среднего медперсонала: с соотношения 2,3 на одного врача до 2,5 — с целью нормирования нагрузки для врачей и повышения качества их работы;

увеличение расходов государства и бизнеса на научные исследования в области медицины, биотехнологий, разработки лекарственных средств с 0,04 до 0,3–0,4% ВВП, соответствующих уровню развитых стран, а также увеличение расходов на НИОКР с 1,1 до 1,4% ВВП к 2024 году;

повышение уровня расходов на здравоохранение с 5,5% ВВП в 2019 году (по бюджетной системе — 3,3% ВВП) до 6,5–7% ВВП в 2024 году (бюджетная система — 4,4–4,7% ВВП) вместо ожидаемой относительной стагнации;

строительство высокоскоростных магистралей, в том числе Москва — Нижний Новгород, Санкт-Петербург — Москва, Санкт-Петербург — Минск — Варшава, а также ускоренное развитие сети железных дорог Урала и Западной Сибири, а также Центрального региона. Ускорение строительства скоростных автотранспортных коридоров, в том числе Запад — Восток и Северо-Западная хорда.

Финансирование дополнительных мер оценивается в 2,1 трлн руб. в 2021 году, 1,3 трлн руб. — в 2022-м, 1,8 трлн руб. — в 2023-м и 2,4 трлн руб. — в 2024 году. Дополнительные расходы в 2021–2022 годах, необходимые для ускорения экономического роста, увеличат дефицит федерального бюджета (несмотря на эффект роста доходов бюджета), но могут быть профинансированы умеренным увеличением госдолга, считают в ВЭБе. Реализация дополнительных мер потребует модификации бюджетного правила и докапитализации институтов развития в среднесрочном периоде (минимум на 300–500 млрд руб. в год) в сочетании с увеличением объема госгарантий, констатируют в Институте ВЭБ.РФ.