Безос упрекнул Байдена за призыв снизить цены на бензин

Безос назвал инфляцию в США «слишком важной проблемой» для продолжения нынешней риторики Белого дома. Он сослался на призыв Байдена к владельцам заправок снизить цены. Стоимость топлива в США достигла в июне исторических значений

Джефф Безос (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Требование американского президента Джо Байдена к владельцам автозаправок снизить цены на бензин говорит о том, что он либо заблуждается, либо у него «глубокое непонимание основной динамики рынка», заявил в Twitter миллиардер, основатель Amazon Джефф Безос.

«Ой. Инфляция слишком важная проблема, чтобы Белый дом продолжал делать подобные заявления», — написал бизнесмен.

Безос в своем твите процитировал сообщение с аккаунта Байдена, в котором от лица президента говорилось, что сейчас «время <...> и глобальной опасности». Американский лидер призвал владельцев заправок путем снижения цены «отразить стоимость», которую они «платят за продукт».

Заявление Байдена было сделано на фоне исторического увеличения цены на бензин: в середине июня средняя цена галлона (3,78 л) бензина в США впервые превысила $5. По данным американской автомобильной ассоциации на 3 июля, она несколько снизилась — до $4,8. Рост цен на топливо президент США называл «путинским налогом», указав, что американцы «никогда не видели ничего подобного». Он также счел такую динамику цен «побочным продуктом» предоставления помощи Украине, предупредив, что эта политика будет стоить дорого для Европы и США.

Российский президент Владимир Путин при этом не согласился с оценкой Байдена. Президент России назвал причиной роста цен в Соединенных Штатах «системные ошибки в экономической политике действующей администрации США и европейской бюрократии», а не боевые действия на Украине. «Вот где причины. И только в этом», — подчеркнул Путин.

В начале 2022 года годовая инфляция в США выросла до 7,5%, поднявшись до рекордного максимума за 40 лет. В марте темпы роста цен в США вновь побили рекорд, увеличившись до 8,5%. Месяцем позднее, в апреле, рост потребительских цен в годовом исчислении снизился до 8,3%, а базовая инфляция (прирост цен на товары и услуги, за исключением продуктов и энергоносителей) составила 6,2%, сообщало Бюро статистики труда США.

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США в начале марта отказались от импорта российской нефти. Евросоюз включил частичное эмбарго на российское сырье в шестой пакет санкций в начале июня. Запрет коснулся морских поставок. Российские власти считают западные санкции незаконными.



Безос прежде уже публично критиковал американские власти за их политику по вопросу инфляции. В частности, в середине мая он написал, что в Белом доме хотят «замылить эту тему». «Они знают, что инфляция больше всего бьет по самым нуждающимся. Не профсоюзы и не богатые люди вызывают инфляцию», — добавил бизнесмен.

Как подсчитал Bloomberg, за первые шесть месяцев 2022 года состояние Безоса сократилось на $63 млрд. Сейчас, согласно Bloomberg Billionaires Index, предприниматель находится на втором месте в списке богатейших людей мира с $129,6 млрд. На первом месте — глава SpaceX и Tesla Илон Маск с $208,5 млрд.