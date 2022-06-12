Байден назвал рост цен на бензин «побочным продуктом» помощи Киеву

Рост цен на бензин в США стал «побочным продуктом» помощи Украине, заявил президент Джо Байден, принявший Национальный комитет Демократической партии, его слова приводятся на сайте Белого дома.

«Это будет стоить [дорого] западным странам. Это будет стоить [дорого] НАТО. Это будет стоить [дорого] европейским странам и стоить [дорого] нам. Вы знаете, что должно было случиться: цены на бензин и дизельный топливо должны были вырасти, цены на продукты должны была вырасти», — сказал Байден.

Власти прилагают усилия, чтобы замедлить рост цен, сообщил он. «Какое-то время мы будем жить с этой инфляцией. Она будет постепенно снижаться, но мы будем жить с этим какое-то время», — отметил американский лидер.

Цены на бензин на американских автозаправках вновь обновили исторический максимум, превысив $5

за один галлон (3,785 л).

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