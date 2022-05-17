Безос обвинил власти США в «замыливании» проблемы рекордной инфляции

Власти США хотят «замылить» проблему высокой инфляции в стране, заявил миллиардер, основатель Amazon Джефф Безос на своей странице в Twitter.

«Понятно, что они хотят замылить эту тему. Они знают, что инфляция больше всего бьет по самым нуждающимся. Не профсоюзы и не богатые люди вызывают инфляцию», — написал Безос, комментируя заявление представителя Белого дома Эндрю Бейтса.

Завление Бейтса опубликовал в Twitter журналист The Washington Post Джефф Стейн. В этом сообщении представитель Белого дома говорит, что «нетрудно догадаться, почему один из самых богатых людей на Земле выступает против экономической политики для среднего класса, которая <...> борется с инфляцией в долгосрочной перспективе, <...> чего добивается президент США, обращаясь к самым богатым налогоплательщикам и корпорациям, чтобы они платили «свою справедливую долю».

Бейтс также назвал «неудивительным» то, что твит Безоса с критикой программы Белого дома появился после того, как президент США Джо Байден встретился с профсоюзами, в том числе с сотрудниками Amazon.

«Помните, администрация пыталась всеми силами добавить в федеральный бюджет еще $3,5 триллиона? У них не получилось, но если бы получилось, инфляция была бы еще выше, чем сегодня, когда она уже достигла рекорда за последние 40 лет», — добавил Безос в том же посте.

В начале 2022 года годовая инфляция в США выросла до 7,5%, поднявшись до рекордного максимума за 40 лет. Причем в марте темпы роста цен в США вновь побили рекорд, увеличившись до 8,5%. В апреле потребительские цены в годовом исчислении снизились до 8,3%, при этом базовая инфляция (прирост цен на товары и услуги за исключением продуктов и энергоносителей) составила 6,2%, сообщало Бюро статистики труда США.

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