Bloomberg: 500 богатейших бизнесменов мира за полгода потеряли $1,4 трлн

Bloomberg оценил потери богатейших бизнесменов с начала года в $1,4 трлн

Наибольшие потери понесли Марк Цукерберг, состояние которого за полгода сократилось вдвое, а также Илон Маск и Джефф Безос. В предыдущие два года состояние богатых людей только росло

Марк Цукерберг (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

За первую половину этого года 500 богатейших бизнесменов мира потеряли $1,4 трлн, подсчитал Bloomberg.

Создатель Facebook (ее головная организация Meta признана экстремистской и запрещена в России) Марк Цукерберг потерял $65,5 млрд, что составило более половины его состояния (сейчас оно опустилось до $60 млрд). Состояние основателя Tesla и Space X Илона Маска сократилось на $62 млрд, главы Amazon Джеффа Безоса — на $63 млрд.

Гендиректор Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно потерял $49 млрд, сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин — по $29 и $28 млрд соответственно, создатель Microsoft Билл Гейтс — $23,4 млрд, основатель Inditex Амансио Ортега — $20,5 млрд.

Агентство отмечает, что в предыдущие два года состояние богатейших бизнесменов мира только увеличивалось. Bloomberg связывает это с «беспрецедентными стимулирующими мерами правительств и центральных банков» из-за пандемии COVID-19, в результате чего выросли стоимости всего, начиная от технологических компаний и заканчивая криптовалютами.

При этом, согласно Bloomberg Billionaires Index, Маск по-прежнему обладает самым большим состоянием — $208,5 млрд, Безос занимает второе место с $129,6 млрд. На третьем месте находится Арно с состоянием $128,7 млрд, на четвертом — Гейтс с $114,8 млрд.

В конце мая Bloomberg оценивал состояние Маска в $224 млрд, Безоса — в $139 млрд, а Гейтса — в $123 млрд. За предшествующие пять месяцев они к тому моменту потеряли $115 млрд.