Импорт российской нефти в Индию достиг максимума за девять месяцев

Индия на 19% нарастила импорт нефти из России в апреле, его объем составил 1,96 млн барр. в сутки, что стало рекордным показателем за последние девять месяцев, пишет The Indian Express

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В апреле объем импорта российской нефти в Индию достиг максимума за последние девять месяцев и составил 1,96 млн барр. в сутки, пишет The Indian Express со ссылкой на аналитическое агентство Kpler. Этот показатель также на 19% превышает данные по итогам марта 2024 года.

«Первая серия ударов украинских беспилотников [по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре] в конце января — начале февраля привела к увеличению экспорта нефти морским путем [Россией] до 3,8 млн барр. в сутки, что примерно на 300 тыс. барр. в сутки выше среднего показателя в 3,5 млн барр. в сутки с ноября 2023-го по февраль 2024 года. Не имея возможности перерабатывать столько нефти внутри страны, российские производители нефти экспортировали эти излишки, и следовательно, индийским покупателям было у кого покупать больше», — заявил старший аналитик Kpler по рынкам нефти Виктор Катона.

По данным издания, в апреле общий объем импорта нефти в Индии составил 4,86 млн барр. в сутки, при этом на долю России пришлось 40,3%. В частности, Нью-Дели в сутки импортировал 1,54 млн барр. нефти Urals. Причиной этого выбора названа разница цен по сравнению с западноазиатскими поставщиками из-за действующих ограничений. Однако пиковый уровень был зафиксирован в мае 2023 года, когда Нью-Дели импортировал 46% нефти из России.

Резкий рост импорта российской нефти в Индию произошел на фоне санкций США против этого сектора и установленного странами G7 потолка цен. The Indian Express со ссылкой на источники пишет, что ограничения «в лучшем случае оказали незначительное и кратковременное влияние» на импорт нефти из России в Индию. По словам собеседников издания, индийские нефтеперерабатывающие заводы «по-прежнему избегают танкеров», в отношении которых действуют «явные западные санкции», но не придерживаются полного запрета, например, во взаимодействии с «Совкомфлотом».

23 февраля Минфин США ввел блокирующие санкции против «Совкомфлота» и 14 танкеров — «Анатолий Колодкин» и «Остров Сахалин» (оба под флагом Панамы), «Георгий Маслов», «Крымск», «Литейный проспект», «Невский проспект», NS Antarctic, NS Bravo, NS Burgas, NS Captain, NS Columbus, NS Consul, NS Creation, NS Lion (все под флагом Габона). В феврале 2022 года Вашингтон ограничил возможности компании привлекать долговое и акционерное финансирование. «Совкомфлот» также находится под санкциями Евросоюза и Великобритании.

До начала военной операции на Украине крупнейшими поставщиками нефти в Индию были Ирак и Саудовская Аравия, отмечает The Indian Express. Нью-Дели является третьим по величине мировым потребителем сырой нефти (доля импорта превышает 85%), поэтому вопрос о ценах на энергоресурсы — «крайне чувствителен». Источники издания отмечают, что индийские нефтеперерабатывающие предприятия, очевидно, заинтересованы в покупке российской нефти, несмотря на то что в последние месяцы «скидки на нее значительно сократились».

Российский вице-премьер Александр Новак заявлял, что по итогам 2022 года поставки нефти в Индию выросли в 19 раз, до 41 млн т. По его словам, после введенных ограничений Москва перенаправила 20% поставок нефти из Европы в Азию. Российская сторона считает незаконными западные санкции.