Попавший под санкции «Совкомфлот» анонсировал продажу части флота

Сообщения о планах продать до трети своего флота в «Совкомфлоте» назвали преувеличенными. В компании отметили, что продадут только часть «возрастного» флота и те суда, которые нецелесообразно эксплуатировать в условиях санкций

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«Совкомфлот», один из мировых лидеров в сфере морских танкерных перевозок, планирует продать часть судов, сообщила РБК пресс-секретарь «Совкомфлота» Анна Дубик.

«К продаже на рынке предлагается возрастной тоннаж, а также суда, эксплуатация которых не представляется целесообразной в силу введенных в отношении российского торгового флота ограничений», — сказали в «Совкомфлоте».

Сообщения о том, что компания планирует продать треть своих судов из-за санкций, Дубик назвала преувеличенными. Речь идет о статье британского издания Lloyd's List. Его источники сообщили, что «Совкомфлот» намерен продать по меньшей мере 40 из 121 судов, чтобы погасить кредиты в западных банках в условиях санкций.

В марте «Совкомфлот» попал под санкции Евросоюза и Великобритании. 25 апреля в компании сообщили, что из-за введенных ограничения она не может в срок выплатить купон по евробондам. 26 апреля «Совкомфлот» должен был погасить купон по долларовым евробондам-2028 в размере $8,3 млн.

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