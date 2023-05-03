Опрос показал переход бизнеса в России от стагнации к «умеренному росту»

Впервые рассчитанный индекс Института Столыпина показал, что бизнес в начале 2023 года находится в состоянии умеренного роста. Но компании жалуются на возросшие издержки, а также на рост налоговой и административной нагрузки

Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

Российский бизнес находится в состоянии умеренного восстановления, показал впервые представленный индекс состояния бизнеса и экономики Института экономики роста им. Столыпина (есть у РБК). Большинство экономических показателей — в позитивной зоне, кроме издержек, которые растут. Среди ограничивающих факторов в первом квартале 2023 года предпринимателей беспокоили растущая налоговая нагрузка и сохранение административной нагрузки, а также дорогое кредитование.

Общее значение индекса за первый квартал 2023 года составило 51,18, что соответствует фазе умеренного роста, которая следует за фазой стагнации, указали в институте. Поскольку индекс подсчитан впервые, проследить динамику изменения невозможно.

Предприниматели пока не дают излишне оптимистичной оценки по состоянию российской экономики в целом, говорится в исследовании. На фоне неплохих экономических показателей предприятий 34,6% опрошенных назвали текущее положение экономики плохим или кризисным. В противовес им 27,1% убеждены, что ситуация в экономике удовлетворительна или стабильна, а 30,3% считают ее «неплохой».

Методика индекса Индекс состояния бизнеса и экономики Института экономики роста «Столыпин 2.0» базируется на ответах предпринимателей — от самого «отрицательного» до самого «положительного» — на 29 вопросов как общего характера, так и отраслевой направленности (для сфер строительства, сельского хозяйства и промышленности). Возможным вариантам ответа присваиваются балльные показатели от 20 до 80, так что средневзвешенная оценка равна 50 (соответствует нулевой динамике), если бы ответы всех респондентов распределились поровну между вариантами. Значение индекса ниже 50 свидетельствует о спаде, и наоборот. Агрегированное значение индекса формируется с учетом весов каждого вопроса. В опросе для подготовки индекса приняли участие 1475 предпринимателей из всех регионов России из разных отраслей экономики, из которых 66,4% микробизнеса, 20,7% малого бизнеса, 8,5% среднего бизнеса, 4,4% крупного бизнеса.

Оценка экономического состояния бизнеса

Показатели индекса за первый квартал 2023 года оказались относительно оптимистичными для состояния интенсивной структурной перестройки и противодействия санкциям, в которых находится российская экономика, отметил руководитель Института экономики роста Антон Свириденко. Из девяти вопросов, характеризующих экономическое состояние компаний, для восьми значения индекса находятся в позитивной зоне.

Большинство «динамических» вопросов формулировались в сравнении с аналогичным кварталом 2022 года. В частности, по сравнению с первым кварталом 2022 года увеличилось число тех, кто заявил о повышении спроса и росте прибыльности предприятий. В зоне роста находятся и прогнозные оценки — по рынку в целом и по выручке своей компании — на ближайший год.

Кроме того, преобладает доля респондентов, отметивших рост инвестиций за прошедший год. О том, что компании наращивают инвестиционные планы с начала этого года, свидетельствуют и результаты ежемесячного опроса Института Гайдара среди промышленных предприятий. В апреле они достигли максимального за 11 лет уровня, писал РБК.

«Вероятно, в целом положительное значение индекса является результатом действия даже ограниченных факторов, которые простимулировали рост инвестиций, — считает председатель координационного совета Института экономики роста, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. — Речь идет об увеличении объема льготных кредитных продуктов, бюджетного финансирования, освобождении рыночных ниш на фоне замещения иностранных вендоров».

Единственным среди девяти показателей в негативной зоне стал рост издержек. Их рост по сравнению с первым кварталом прошлого года отметили 57,6% респондентов, а снижение — только 13,4%. Общий балл по данному показателю остался в негативной зоне даже после корректировки на инфляцию. Авторы индекса предполагают, что значимость роста издержек будет меньше в следующем квартале, когда будет исчерпан фактор резкого роста цен весны — лета 2022 года.

С данными индекса отчасти созвучны результаты мониторинга экономики и деятельности компании Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в первом квартале 2023 года. Главным ограничением работы предприятий по-прежнему остались проблемы с логистикой — сложности с доставкой закупаемого сырья, оборудования, комплектующих и ухудшение условий транспортировки продукции (в том числе удлинение сроков доставки, рост тарифов, отказы в страховании грузов). На это указала треть опрошенных респондентов — столько же, как и в четвертом квартале прошлого года.

Рост налоговой и административной нагрузки

Помимо роста издержек на фоне санкций бизнес беспокоят дорогое кредитование, растущая налоговая нагрузка, сохранение административной нагрузки, следует из результатов исследования. Эти факторы в краткосрочном периоде могут сыграть против более быстрого набора экономикой динамики роста, предупреждают авторы.

Тех, кто отметил рост налоговой нагрузки, многократно больше: 42,2% против 8,8% указавших на ее снижение. Даже корректировка на инфляцию за отчетный квартал не позволила вывести этот показатель в зеленую зону. По оценке Института Столыпина, это может объясняться ужесточением налогового администрирования в условиях консолидации бюджетных доходов. Оно уже выразилось в росте доначислений по итогам выездных налоговых проверок. В 2022 году Федеральная налоговая служба доначислила рекордную сумму налогов компаниям — 686 млрд руб. против 379 млрд в 2021 году, сообщал РБК.

Рост налоговой нагрузки по отдельным сферам фиксируют и деловые объединения. В частности, для ювелирной отрасли с этого года отменена возможность применения специальных налоговых режимов для малого бизнеса, и многие предприятия из этой сферы сообщают о росте налоговой нагрузки, отмечает заместитель исполнительного директора «Опоры России» Иван Ефременков. «С другой стороны, рост фискальной нагрузки в ряде случаев связан с «обелением» отраслей, например общепита. Здесь рост происходит из-за перехода компаний в белую зону, они начинают платить налоги из-за создания устраивающих их регуляторных условий», — привел он пример. Летом прошлого года Центробанк, ФНС и Росфинмониторинг вскрыли «ресторанную» схему ухода от налогов, писал РБК.

Вместе с тем авторы индекса отмечают, что их удивили ответы на вопросы об административной нагрузке: 37,6% респондентов сообщили о ее росте, и лишь 9,2% — о снижении. Это при том, что с 2020 года действует мораторий на плановые проверки бизнеса (на налоговые проверки он не распространяется), который власти продлили до 2030 года. По оценке вице-премьера Дмитрия Григоренко, за три года число проверок снизилось более чем в четыре раза — с 1,5 млн в 2019 году до 350 тыс. в 2022 году.

Вероятно, как административную нагрузку предприниматели воспринимают не только проверки, но и в целом комплекс обязательных требований — рост нагрузки может отмечаться в связи с расширением государственных обязательных информационных систем (таких как система для алкогольной продукции или по маркировке меховых изделий), объясняют авторы. Кроме того, часть проверок сегодня могут подменяться оперативно-разыскными мероприятиями, о чем говорил генпрокурор Игорь Краснов в конце апреля.

«Под административной нагрузкой предприниматели могут иметь в виду не только непосредственное взаимодействие с контролирующими органами, но и, например, сдачу различной отчетности, подготовку ответов на запросы органов власти», — добавил Ефременков.

Сложности с кредитованием

В негативной зоне оказался индекс показателя стоимости кредитования. Высокой кредитную ставку назвали 42,2% опрошенных, а низкой или доступной — 26% респондентов (остальные не используют кредитные ресурсы). Больше всего тех, кто считает ставку кредитования слишком высокой — в промышленности и сельском хозяйстве (52 и 57,2% соответственно).

С доступностью кредитов в части процедур ситуация лучше. Самый популярный ответ здесь — возможность получить заем есть, но требования к заемщикам и условия обслуживания кредитов жесткие и неоправданные (его выбрала треть).

Ухудшил показатели индекса рост дебиторской и кредиторской задолженности предприятий — на него указал каждый третий опрошенный. Этому может способствовать усложнение внешних расчетов, переход на предоплату и рост в потребности оборотного кредитования, поясняется в исследовании.

Между тем замеры «Опоры России» в рамках Индекса RSBI показывают, что сейчас доступность кредитования находится на самом высоком за последнее время уровне. На сегодня доля отказов по заявкам на кредит для малого и среднего бизнеса составляет 37% — это минимум с декабря 2021 года.

По оценке лаборатории конъюнктурных опросов Института Гайдара, нехватку кредитов в качестве ограничивающего фактора для промышленного роста в 2023 году назвали меньше всего предприятий (всего 2%). Еще в январе показатель доступности кредитов был на отрицательном уровне по балансу нормальных и негативных оценок, однако в апреле промышленность сообщила о восстановлении досанкционной доступности кредитов — доля нормальных оценок выросла до 67%.

По данным лаборатории, предлагаемая предприятиям минимальная ставка по кредитам в последние месяцы стабилизировалась в интервале 11–11,3% годовых в рублях. На более низком уровне она была с 2019 года по начало 2022 года.