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Экономика ,  
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ФНС в 2022 году доначислила рекордную сумму налогов

ФНС в 2022 году доначислила по итогам проверок рекордные 685,7 млрд руб.
2022 год стал рекордным по доначисленным к уплате налогам и сборам. Формально в отчете ФНС отражен и рост числа проверок на 25%, но в него также были включены проверки, приостановленные из-за пандемии
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Число завершившихся в 2022 году выездных налоговых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физлиц составило 10 191. Такие данные содержатся в отчете ФНС, который изучил РБК. Номинально общий показатель вырос на 25% по сравнению с предыдущим годом, а среди организаций — на 29%, почти до 9,4 тыс.

Указанное в отчете количество налоговых проверок стало максимальным с 2018 года, при этом оно остается в разы меньше по сравнению с 2015–2017 годами. После допандемического 2019 года динамика была смазана действовавшим до середины 2020 года мораторием на вынесение решений о выездных налоговых проверках.

Отчет, показывающий рост числа завершенных проверок в 2022 году, отражает также проверки, приостановленные в связи с мораторием во время пандемии COVID-19, «поэтому нельзя сравнивать показатели 2021 и 2022 годов», объяснили в ФНС. В соответствии с мораторием до 30 июня 2020 года не принималось решений о новых выездных проверках ФНС, однако после этого срока данный мораторий не продлевался, уточняла ФНС в марте 2021 года.

ФНС в 2022 году доначислила рекордную сумму налогов

В 2022 году по России было открыто всего 4,6 тыс. выездных проверок, уточнили в ФНС, а в 2021 году — 7,6 тыс. «Для сравнения: в 2019 году было открыто 8,8 тыс. Таким образом, тенденция к снижению количества назначенных проверок очевидна», — сообщила РБК представитель ведомства (статистические отчеты ФНС отражают только завершившиеся в отчетном периоде проверки). В среднем выездная налоговая проверка организации длится семь с лишним месяцев, сообщала Счетная палата в феврале 2023 года.

По сумме доначисленных к уплате налогов, сборов и страховых взносов 2022 год стал рекордным: по результатам проверок налогоплательщики должны доплатить в бюджет 685,7 млрд руб., из которых 675 млрд приходится на организации. Общие доначисления выросли на 81% по сравнению с 2021 годом (378,6 млрд руб.).

ФНС в 2022 году доначислила рекордную сумму налогов

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Опрошенные РБК эксперты объясняют относительно небольшое количество проверок при рекордной сумме доначислений изменением подхода ФНС на риск-ориентированный. Теперь до выездных проверок дело доходит реже, но если это случилось, то доначисляют в среднем налогов больше.

Благодаря предпроверочному анализу в план проверок включаются только те компании, у которых выявляются схемы, подтверждает представитель ФНС. По ее словам, самые частые схемы связаны с уклонением от уплаты НДС и намеренным вовлечением в документооборот фирм-однодневок и «технических» компаний: «Эта работа по контролю налогоплательщиков проводится налоговыми органами автоматически с использованием АСК НДС-2 в режиме реального времени».

Как проводятся проверки

В отчете ФНС отражены два вида проверок, которые проводят налоговые органы, — камеральные и выездные. Первые представляют собой проверку правильности предоставленных в налоговый орган налоговых деклараций и, как правило, проходят незаметно для налогоплательщика и приводят к относительно небольшим суммам доначислений (94,4 млрд руб. в 2022 году).

Выездные же налоговые проверки проводятся по месту нахождения налогоплательщика, и для этого должны быть основания — решение о проведении проверки принимает руководитель или заместитель руководителя налоговой инспекции. В ходе такой проверки налоговики могут проверить налоговую и бухгалтерскую отчетность, допросить сотрудников, запросить документацию у контрагентов и т.д.

Еще несколько лет назад количество выездных проверок, отражаемое в отчетности ФНС, было в разы больше, чем сейчас. Например, в 2015 году налоговые органы провели более 30 тыс. выездных проверок, из них организации проверили более 26 тыс. раз. Затем число проверок постепенно снижалось.

Несмотря на существенное снижение количества проверок, ежегодно сумма доначислений в бюджет с 2015 по 2019 год колебалась около отметки 300 млрд руб. В ковидный 2020 год объем доплат закономерно снизился — до менее 200 млрд руб., но уже в 2021-м сумма выросла до 378,6 млрд руб.

Средняя сумма доначислений налогов по итогам выездных проверок в последние годы, наоборот, поступательно росла. Если в 2018 году по результатам 12,6 тыс. проверок организаций налоговые органы в среднем насчитывали им доплату налогов в 17,3 млн руб., то уже в ковидном 2020-м сумма выросла до 24 млн. В 2022 году средний размер доначислений юрлицам по налоговым платежам составил рекордные 47 млн руб., а по любым платежам (включая штрафы и пени) — 72 млн. Назначением доплат заканчивается 95% выездных проверок — этот показатель держится примерно на одном уровне в течение четырех последних лет, следует из данных ФНС.

Представитель ведомства называет приоритетом налоговиков контрольно-аналитическую работу, «направленную на добровольное уточнение налоговых обязательств и отказ налогоплательщиков от использования схем, без назначения выездных проверок». По итогам 2022 года в результате добровольной уплаты в бюджет дополнительно поступило 189 млрд руб., говорит она.

Рост доначислений в 2022 году объясняется не только «временным ростом количества завершенных выездных налоговых проверок», но и «ростом их общей эффективности, на которую повлияли крупные доначисления по ряду компаний», указали в ФНС.

Меньше проверок, больше сборов

ФНС ориентирована в первую очередь на эффективность проверок, а не на их количество, говорит советник практики налогового консультирования и налоговых споров BGP Litigation Денис Савин. Под эффективностью он и другие опрошенные РБК юристы понимают доначисленные к уплате налоги, которые пополнят бюджет.

Уменьшение числа выездных налоговых проверок связано с переходом ФНС к риск-ориентированному подходу, более активному проведению предпроверочного анализа и контрольно-побудительной работе, что должно мотивировать налогоплательщиков к добровольной доплате налогов до назначения проверок, отмечает партнер МЭФ LEGAL Александр Ерасов. «В последние годы выездные проверки превращаются из рутинных мероприятий контроля в экстраординарные. За счет изменения подхода ФНС количество проверок резко сократилось, а суммы доначислений и сложность проверок для бизнеса значительно выросли», — отметил он.

Руководитель практики «Налоговые споры» юридической компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Юрий Счастливый говорит, что в 2022 году одной из главных задач государства было обеспечение доходной части бюджета. «Государственные субсидии, льготные займы, продление сроков уплаты налоговых платежей, послабления для бизнеса по некоторым проверкам в пандемию и на фоне санкционного кризиса — все это отрицательно повлияло на баланс бюджета страны», — объясняет юрист.

В 2022 году ФНС, рассмотрев просьбу одного из регионов о новом приостановлении выездных налоговых проверок, указывала, что «решение об отмене мероприятий налогового контроля нецелесообразно, поскольку несет значительные риски для бюджета Российской Федерации».

Лидеры по доначислениям

Долгое время рекордсменом среди налоговых органов по общему размеру доначислений по результатам выездных проверок была межрегиональная инспекция ФНС по крупнейшим налогоплательщикам № 1, администрирующая транснациональные компании, отмечают в юридической компании Nextons. В 2021 году первенство перехватила межрегиональная инспекция по крупнейшим налогоплательщикам № 2 (предприятия нефтегазового сектора), а в прошлом году лидером стала межрегиональная инспекция № 5 (добыча, кроме нефти и газа, металлургия, химическое производство).

Тот факт, что звание самой «продуктивной» инспекции переходит от одной к другой, может говорить о том, что государство последовательно наводит порядок в разных отраслях, полагает Счастливый.

Проведенные в 2022 году проверки охватили период деятельности компаний в 2019–2021 годах, а в эти годы был значительный рост выручки организаций в сфере добычи металлических руд, производства химических веществ и химических продуктов, металлургического производства, обращает внимание Савин.

В ФНС назвали подход налоговиков к проверкам «универсальным и не зависящим от отраслевой специфики».

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