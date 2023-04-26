Краснов предложил установить правила проверки бизнеса для полиции

Генпрокурор Игорь Краснов отметил, что соблюдение моратория на проверки бизнеса не распространяется на полицию. Ранее он говорил, что вместе с правительством работает над отменой большинства проверок

Генпрокурор Игорь Краснов, выступая с отчетом в Совете Федерации, призвал установить регламент полномочий полиции при проверке предпринимателей. Он направил это предложение президенту Владимиру Путину.

«Достижения зачастую обесцениваются вмешательством в хозяйственную деятельность сотрудников полиции», — сказал Краснов (цитата по ТАСС). По его словам, внепроцессуальные проверки «не входят в число основных задач по охране правопорядка и являются подменой функции контролирующих ведомств».

Краснов отметил, что на полицию не распространяются соблюдение моратория на проверки бизнеса и согласование их с прокурором. Он сообщил, что за последние два года по итогам таких проверок было составлено более 65 тыс. административных протоколов, и добавил, что «данная ситуация нуждается в дополнительной регламентации».

В марте 2022 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о вводе моратория на плановые проверки для ИП, малого и среднего бизнеса за исключением случаев, когда есть риски для жизни и здоровья граждан. Вскоре после этого МВД сообщило, что отменило все плановые проверки малого и среднего бизнеса кроме тех, которые касаются обеспечения вопросов безопасности.

В декабре правительство продлило мораторий на 2023 год. В кабмине сообщили, что для проверки объектов высоких категорий риска будут разработаны специальные индикаторы. Позднее Мишустин подписал еще одно постановление, по которому мораторий будет действовать до 2030 года.

Краснов в сентябре говорил, что его ведомство вместе с правительством работает над отменой большинства проверок для бизнеса навсегда. Позицию прокуратуры он охарактеризовал как «меньше проверок — больше пользы для экономики».