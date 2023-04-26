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Краснов предложил установить правила проверки бизнеса для полиции

Генпрокурор Краснов предложил Путину регламентировать полномочия МВД по проверке бизнеса
Генпрокурор Игорь Краснов отметил, что соблюдение моратория на проверки бизнеса не распространяется на полицию. Ранее он говорил, что вместе с правительством работает над отменой большинства проверок

Генпрокурор Игорь Краснов, выступая с отчетом в Совете Федерации, призвал установить регламент полномочий полиции при проверке предпринимателей. Он направил это предложение президенту Владимиру Путину.

«Достижения зачастую обесцениваются вмешательством в хозяйственную деятельность сотрудников полиции», — сказал Краснов (цитата по ТАСС). По его словам, внепроцессуальные проверки «не входят в число основных задач по охране правопорядка и являются подменой функции контролирующих ведомств».

Краснов отметил, что на полицию не распространяются соблюдение моратория на проверки бизнеса и согласование их с прокурором. Он сообщил, что за последние два года по итогам таких проверок было составлено более 65 тыс. административных протоколов, и добавил, что «данная ситуация нуждается в дополнительной регламентации».

В марте 2022 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о вводе моратория на плановые проверки для ИП, малого и среднего бизнеса за исключением случаев, когда есть риски для жизни и здоровья граждан. Вскоре после этого МВД сообщило, что отменило все плановые проверки малого и среднего бизнеса кроме тех, которые касаются обеспечения вопросов безопасности.

В декабре правительство продлило мораторий на 2023 год. В кабмине сообщили, что для проверки объектов высоких категорий риска будут разработаны специальные индикаторы. Позднее Мишустин подписал еще одно постановление, по которому мораторий будет действовать до 2030 года.

Краснов в сентябре говорил, что его ведомство вместе с правительством работает над отменой большинства проверок для бизнеса навсегда. Позицию прокуратуры он охарактеризовал как «меньше проверок — больше пользы для экономики».

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Игорь Краснов Генпрокуратура Владимир Путин проверки бизнеса МВД полиция
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