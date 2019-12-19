Путин назвал срок решения проблемы закредитованности предприятий ОПК

Правительство, Банк России и оборонные предприятия в течение недели подготовят окончательно решение проблемы закредитованности предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом заявил президент Владимир Путин на большой пресс-конференции, трансляцию которого ведет телеканал «Россия 1».

«Сейчас активно работают над тем, как развязать этот узел», — сказал он. Глава государства отметил, что дал указание решить этот вопрос на встрече, которая прошла несколько дней назад.

Путин заявил, что развитие оборонной промышленности в России идет «очень быстрыми, мощными темпами» и будет продолжаться. «Мы смогли обновить производственную базу, выделив в свое время огромные деньги, по-моему, 3 трлн руб.», — сказал он. По его словам, на этой базе затем разработали новейшие системы вооружения.

В аппарате вице-премьера Юрия Борисова от комментариев воздержались.