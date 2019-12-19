Путин назвал срок решения проблемы закредитованности предприятий ОПК

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияРэп как литература
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 62,53 (-0,05) Quote, 13:27
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 69,59 (-0,1) Quote, 13:27
Развали свой бизнес. Тест РБК и УРАЛСИБ, 17:07 Путина спросили о детях и их публичности Общество, 17:04 Колобков поддержал решение набсовета РУСАДА оспорить санкции WADA Спорт, 16:54 Цифровые джинны: зачем компаниям виртуальные ассистенты Pro, 16:53 Горбачев попал в больницу с воспалением легких Общество, 16:42 Летевший в Москву самолет вернулся в аэропорт Екатеринбурга Общество, 16:40 «Десятое королевство»: как создать спрос и моду на товары в кризис РБК и Открытие, 16:39 Адвокат сообщил о закрытом уголовном деле о крушении Ту-154 под Сочи Общество, 16:35 Путин разъяснил понятия суверенного и свободного интернета Технологии и медиа, 16:33 Большая пресс-конференция Путина продлилась более четырех часов Политика, 16:31 Путин ответил на вопрос о возможности женщины стать президентом России Общество, 16:24 ЕС продлил санкции против России на полгода Политика, 16:22 Путин назвал срок решения проблемы закредитованности предприятий ОПК Общество, 16:21 Путин сообщил о «смешанном» отношении к законопроекту о домашнем насилии Общество, 16:17
Общество ,  
0 
Путин назвал срок решения проблемы закредитованности предприятий ОПК

Правительство, Банк России и оборонные предприятия в течение недели подготовят окончательно решение проблемы закредитованности предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом заявил президент Владимир Путин на большой пресс-конференции, трансляцию которого ведет телеканал «Россия 1».

«Сейчас активно работают над тем, как развязать этот узел», — сказал он. Глава государства отметил, что дал указание решить этот вопрос на встрече, которая прошла несколько дней назад.

Пресс-конференция Владимира Путина. Главное
Общество

Путин заявил, что развитие оборонной промышленности в России идет «очень быстрыми, мощными темпами» и будет продолжаться. «Мы смогли обновить производственную базу, выделив в свое время огромные деньги, по-моему, 3 трлн руб.», — сказал он. По его словам, на этой базе затем разработали новейшие системы вооружения.

В аппарате вице-премьера Юрия Борисова от комментариев воздержались.

«Представители банка принимают участие в обсуждении проблемы долговой нагрузки предприятий ОПК. Сейчас рано говорить о финальном решении, проводится анализ и учет всех мнений, работа продолжается», — сообщили РБК в пресс-службе Промсвязьбанка.

«Я видел боль»: плакаты журналистов на большой пресс-конференции Путина
Фотогалерея 

В начале июля Борисов рассказал, что объем кредитов предприятий ОПК превышает 2 трлн руб. По его словам, из-за этого они «живут впроголодь». Вице-премьер предложил списать предприятиям 600–700 млрд руб. займов.

В начале декабря Борисов сообщил, что нужно списывать проблемные долги на 400–450 млрд руб., а остальные — реструктурировать. По его словам, сейчас власти обсуждают этот вопрос.

Теги: Владимир Путин, ОПК, кредиты
Футурология: Сколько вариантов будущего нас ждет и как оно изменит людей Все материалы
Материалы по теме
Почему российскому ОПК потребовалось списание ₽700 млрд кредитов
Экономика
Борисов назвал вариант реструктуризации долгов оборонки на ₽300 млрд
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter