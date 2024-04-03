 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 
Эксклюзив

ФНС раскрыла отрасли с наибольшим ростом доначислений налогов

В нефтегазовой отрасли доначисления налогов выросли в разы при их общем снижении
По итогам 2023 года сумма доначислений налогов по итогам выездных проверок компаний снизилась на 31%, раскрыла ФНС. Однако среди отдельных отраслей «средний чек» доначислений вырос в разы. Что это за отрасли — в материале РБК
Фото: Семен Лиходеев / ТАСС
Фото: Семен Лиходеев / ТАСС

Федеральная налоговая служба (ФНС) в 2023 году в ходе выездных проверок доначислила компаниям налогов (без учета штрафов и пеней) на 301,4 млрд руб. Об этом говорится в статистическом отчете ФНС, изученном РБК. По сравнению с 2022 годом, когда объем доначислений установил рекорд, результат снизился на 31%, с 435,7 млрд руб. (с учетом налоговых санкций и пеней тогда было собрано 666,2 млрд руб.).

Количество выездных проверок организаций в прошлом году тоже резко снизилось — в 1,8 раза относительно 2022 года (9,4 тыс. проверок), до 4,96 тыс. (в статистику включаются проверки, завершенные в отчетном году). Глава ФНС Даниил Егоров ранее объяснял такую динамику автоматизацией процедур контроля и применением риск-анализа.

В пресс-службе ФНС эти цифры подтвердили и подчеркнули, что снижение суммы доначислений по результатам выездных проверок в первую очередь связано с сокращением их количества практически вдвое. «Последние годы внимание налоговых органов смещено на аналитическую работу и диалог с налогоплательщиком, направленный на отказ от применяемых схем уклонения и уточнение налоговых обязательств без назначения выездных налоговых проверок», — поясняют в ведомстве.

Число выездных налоговых проверок последовательно снижается все последние годы, но средний размер доначислений в расчете на одну проверку, напротив, растет. В 2023 году «средний чек» по выездной налоговой проверке всех организаций (без учета пени и штрафов) вырос на 31%, до 60,8 млн руб. (с 46,4 млн годом ранее). В 2022 году рост средней суммы доначисления налогов организациям составлял 35%.

По отдельным категориям «крупнейших налогоплательщиков» сумма и средний размер доначислений в 2023 году по итогам выездных проверок выросли в разы.

В каких отраслях «средний чек» доначислений вырос

ФНС публикует данные в разрезе межрегиональных инспекций по крупнейшим налогоплательщикам. В 2023 году средний размер доначислений в рамках одной проверки по инспекции № 2 (осуществляет администрирование организаций в сфере добычи нефти и газа, производства нефтепродуктов, оптовой торговли нефтью, а также общие функции валютного контроля), вырос на 253% — с 529,8 млн до 1,87 млрд руб. Совокупный объем доначислений инспекции № 2 увеличился на 224% — с 6,4 млрд до 20,58 млрд руб. Число контрольных мероприятий по этим компаниям, напротив, сократилось — на 8% за год.

Нефтегазовые компании зарабатывают достаточно большую прибыль, и к их деятельности предъявляются повышенные стандарты, поясняет партнер департамента налогового и юридического консультирования Kept Галина Акчурина. Часто успешное взыскание налогов с одного игрока проецируется на остальных участников отрасли, а кроме того, были случаи, когда определенные «ошибки» государства в регулировании выливались в доначисления для компаний, утверждает она.

Нефтегазовые организации являются одним из основных источников налоговых поступлений, замечает юрист практики «налоговые споры» юридической компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Даниил Садовский. В 2023 году на предприятия в области добычи нефти и газа пришлось 11,36 трлн руб. поступивших в бюджеты федеральных налогов и сборов, или 32% всех таких сборов.

Какие налогоплательщики относятся к крупнейшим

Крупнейшими налогоплательщиками ФНС считает два типа организаций: с годовыми доходами свыше 35 млрд руб. (администрированием их налоговых платежей занимаются восемь межрегиональных инспекций — именно их деятельность рассматривается в данном материале) и годовыми доходами в диапазоне 10–35 млрд руб. (администрированием их налоговых платежей занимаются 13 межрайонных инспекций). В 2023 году насчитывалось 3,16 тыс. таких компаний, они обеспечили 60% совокупных налоговых поступлений в бюджет.

ФНС раскрыла число россиян со счетами за рубежом
Экономика
Фото:David Ramos / Getty Images

В лидерах по росту среднего размера доначислений в рамках одной проверки также оказалась инспекция № 4, которая курирует крупнейшие компании в сфере производства машин, транспортных средств, оборудования, техники (в том числе для нужд оборонно-промышленного комплекса). В 2023 году показатель увеличился на 171% — с 269 млн до 728,9 млн руб. Совокупные доначисления по крупнейшим налогоплательщикам в этих отраслях выросли меньшим темпом — на 22%, с 5,4 млрд до 6,6 млрд руб., а количество проверок сократилось в полтора раза.

Заметный рост средних доначислений по одной проверке — на 37% (со 196 млн до 269 млн руб.) — также фиксировался по инспекции № 1 (осуществляет администрирование крупнейших компаний с долей иностранного участия выше 50% в сфере оптовой и розничной торговли, металлургии, химии, электроэнергии). Однако совокупный размер начислений по отрасли, напротив, сократился — на 45% (с 4,9 млрд до 2,7 млрд руб.), а количество контрольных мероприятий упало на 60%.

Размер доначислений на одну выездную налоговую проверку зависит от величины конкретных рисков, выявленных в ходе проверки конкретного крупнейшего налогоплательщика за проверяемые налоговые периоды по определенным сделкам, и с учетом различия осуществленных сделок за разные периоды может существенно отличаться, объяснили в ФНС.

Доначисления 2023 года могут быть результатом проверок, открытых в 2022 году или даже в 2021-м. Поскольку глубина выездных проверок составляет три года, доначисления по факту могут быть за периоды четырех- и пятилетней давности.

Уменьшение количества выездных проверок ведет как к высвобождению ресурсов, которые позволяют более качественно осуществлять оставшиеся мероприятия налогового контроля, так и к возможности концентрироваться только на самых серьезных случаях нарушения налогового законодательства, отмечает управляющий партнер ФБК Legal Алексей Нестеренко.

ФНС также проводит камеральные проверки (проверки соблюдения законодательства о налогах и сборах на основе налоговой декларации и документов, которые налогоплательщик самостоятельно сдал в налоговую инспекцию, либо документов, которые имеются у налогового органа) — по их итогам в 2023 году начислено 80,1 млрд руб. Однако выездные проверки считаются наиболее «конфликтными» в том смысле, что именно тогда происходят те доначисления, когда компания не согласилась с претензиями налоговой до начала проверки.

Почему растет средний размер доначислений

В последние годы контроль смещается в сторону предпроверочного этапа, где задача налоговых органов еще задолго до начала выездных проверок — тщательно изучить профиль налогоплательщика и выявить потенциальные нарушения, говорит партнер МЭФ Legal Александр Ерасов. В результате объем собранных налогов по результатам контрольно-побудительной работы сегодня превышает объем доначислений по выездным проверкам, констатирует эксперт. По данным презентации ФНС, в 2023 году по итогам аналитической работы в бюджет фактически поступило 218 млрд руб., а по результатам выездных проверок — 141 млрд (поступления не совпадают с начислениями по разным причинам — например, потому что компании могут оспаривать начисления или могут становиться банкротами, что затрудняет с них взыскание налоговых долгов).

«С целью увеличить доходы бюджета Минфин заявлял об основном упоре <...> на усилении администрирования. У ФНС и конкретных инспекции есть плановые показатели по собираемости. Часто налоги доначисляют тем, кто сможет заплатить», — говорит Акчурина. По ее оценке, в значительной степени фокус налоговой службы сейчас направлен на трансграничные сделки внутри групп компаний, и особенно тщательно проверяются иностранные организации, которые приняли решение уйти из России, что ложится бременем на новых собственников.

Налоговые органы переквалифицируют внутригрупповые займы в инвестиции, оспаривают применение налоговых льгот по соглашениям об избежании двойного налогообложения (СИДН) с «недружественными» странами» за периоды, когда соглашения еще действовали, перечисляет эксперт. А в текущем году больше проверять и доначислять позволит ужесточение законодательства о трансфертном ценообразовании, прогнозирует Акчурина.

В 2024 году тренд на усиление контроля сохранится, говорит Садовский, также вспоминая заявление Минфина о необходимости «улучшения администрирования». «На практике видно, что налоговые органы активно взялись за выполнение этой задачи, контроль за отдельными отраслями ужесточился в разы», — отмечает он.

Глава ФНС заявил о признаках «схем» в пивной и табачной отраслях
Экономика
Фото:Александр Рюмин / ТАСС

Например, с начала 2024 года одна за другой открываются выездные проверки в компаниях пивной отрасли, которые ранее не привлекали особо внимания со стороны налоговых органов, обращает внимание Садовский. Впрочем, структура доначислений не всегда объясняется каким-то «особым вниманием» налоговых органов к определенным отраслям: прежде всего она зависит от экономической ситуации в целом по стране и в отдельных сферах экономики, считает он.

Глава ФНС говорил в интервью РБК, что в плане улучшения собираемости налогов в ФНС идут "определенные внедрения по управлению системой рисков по различным схемным операциям". По его словам, это относится к трем основным налогам: НДС, акцизы и налог на прибыль плюс связанные в расходной части с НДС вычеты. В прошлом году, в частности, ФНС вместе с другими органами выявила схемные операции в ресторанной отрасли, производстве этилового спирта и пива.

В каких отраслях доначисления снижаются

В некоторых налоговых инспекциях по крупнейшим налогоплательщикам в 2023 году снизился средний размер доначислений, следует из данных ФНС. Так, у инспекции № 7, которая курирует крупнейшие организации в сфере IT и связи, этот показатель упал на 71% (с 256 млн до 74 млн руб.). А совокупный размер доначислений снизился еще сильнее — на 95%.

«В отношении IT-компаний действует мораторий на выездные налоговые проверки до 3 марта 2025 года, поясняет Акчурина. Однако де-факто проверки все равно возможны по специальным решениям руководства вышестоящего налогового органа или центрального аппарата ФНС. По прогнозу эксперта, завершение моратория усилит внимание налоговой к сектору — особенно в контексте существующих льгот (до 2024 года включительно для IT-компаний действует налог на прибыль со ставкой 0%, а также сниженный тариф страховых взносов — 7,6%). «В 2025 году по окончании моратория IT-компании ожидают достаточно плотные проверки", — прогнозирует Акчурина.

Блиновская подала в суд на ФНС
Общество
Елена Блиновская

Сокращение «среднего чека» доначислений отмечается и в инспекции № 5 (добыча полезных ископаемых, за исключением нефти и газа) — на 66%, с 590 млн до 198 млн руб. Как и у крупнейших IT-компаний, совокупные доначисления по отрасли просели еще глубже — на 76%.

Это «взрослая» индустрия, где представлены крупные игроки, которые стремятся к предсказуемости и, соответственно, используют консервативный подход в налоговой политике, поясняет нисходящую динамику Нестеренко. Большинство из них, в частности, рассматривают или уже вступили в налоговый мониторинг. По данным ФНС, число участников налогового мониторинга в 2023 году достигло 445 компаний, они обеспечили 21% налоговых поступлений в бюджет. Он заменяет обычные проверки на онлайн-взаимодействие при помощи удаленного доступа к информационным системам налогоплательщика.

«Назначение выездных налоговых проверок крупнейших налогоплательщиков осуществляется с применением риск-ориентированного подхода только в случае выявления в ходе проведения контрольно-аналитических мероприятий предполагаемых налоговых рисков. При этом приоритетом является раскрытие крупнейшим налогоплательщикам выявленных рисков для обеспечения возможности их самостоятельной оценки и добровольного уточнения налоговых обязательств», — резюмировали в ФНС.

Цена барреля Brent впервые с октября 2023 года превысила $89. Почему нефть дорожает

АвтоВАЗ побил 11-летний рекорд продаж. Что происходит

В Россию из Украины пытались провезти взрывчатку в иконах. Видео

Каждый второй заемщик по ипотеке в России в 2024 году получил отказ

В финской школе 12-летний ребенок открыл стрельбу по людям

В Абхазии упал вертолет Ми-24. Видео

В Подмосковье из-за разлива реки эвакуируют львов. Видео

13 российских компаний объявили дивиденды. Кто и сколько заплатит?

Forbes назвал богатейших людей России. Список

Умерла звезда советского кино

Все больше стран отказываются принимать карту «Мир». Как платить за границей?

Авторы
Теги
Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова, Иван Ткачёв Иван Ткачёв
Экономика проверки ФНС
Материалы по теме
Власти одобрили проект об оптимизации налоговых выплат и полномочиях ФНС
Экономика
В ФНС сочли излишним прописывать в законе критерии дробления бизнеса
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 3 апреля
EUR ЦБ: 99,41 (-0,15) Инвестиции, 02 апр, 16:46 Курс доллара на 3 апреля
USD ЦБ: 92,53 (+0,23) Инвестиции, 02 апр, 16:46
Politico сообщило о риске развала линии фронта для ВСУ Политика, 08:07
АЭС и радиоактивные объекты не пострадали при землетрясении в Тайване Общество, 08:02
Провальная серия «Спартака». Можно ли говорить о кризисе команды Спорт, 08:00
Группа «Аэрофлот» изменила схемы захода на посадку в Москве Бизнес, 08:00
Сильнейшее за 25 лет землетрясение на Тайване. Видео Общество, 07:52
Байден столкнулся с новой волной протестного голосования Политика, 07:50
Сейсмологи Тайваня предупредили о новых землетрясениях в ближайшие дни Общество, 07:43
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Трамп победил на праймериз в Нью-Йорке и еще трех штатах Политика, 07:31
ФНС раскрыла отрасли с наибольшим ростом доначислений налогов Экономика, 07:30
Движение поездов нарушилось в Краснодарском крае из-за схода грунта Общество, 07:22
Число погибших в результате землетрясения на Тайване возросло до четырех Общество, 07:14
Во Вьетнаме хотят казнить автора аферы на $45 млрд. Что о ней известно Pro, 07:01
Прокуратура обосновала позицию по изъятию акций у частных инвесторов Финансы, 07:00
Бразилия предложила иммунитет для глав государств, не признающих МУС Политика, 06:54