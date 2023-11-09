Власти закроют ряд лазеек по уклонению от налогов

Правительство доработало проект налоговых поправок, ранее анонсированных Минфином. Самые чувствительные для бизнеса изменения — ужесточение отношений между взаимосвязанными компаниями. При этом предусмотрены и смягчающие нормы

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Правительство доработало ко второму чтению проект налоговых поправок, которые на прошлой неделе анонсировал Минфин. Документ увеличился почти в четыре раза — до 100 страниц. Во втором чтении его планируется рассмотреть 9 ноября, следует из данных в базе Госдумы.

Значительная часть поправок касается регулирования трансфертного ценообразования. В частности, возрастают штрафы за нарушения, расширяется круг взаимозависимых лиц, меняется порядок доначисления налогов в случае выявления нерыночных цен в сделках.

При этом законопроектом предусмотрен ряд послаблений для налогоплательщиков. Среди них — смягчение последствий отмены соглашений об избежании двойного налогообложения для некоторых видов доходов.

О том, что власти планируют корректировки налогового законодательства, не меняя при этом его базовых параметров, говорил замминистра финансов Алексей Сазанов. В том числе он исключил рост ставки НДФЛ и повторное взимание «чрезвычайного» налога на сверхприбыль.

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Сделки между взаимосвязанными лицами

По выражению Сазанова, поправки должны усовершенствовать механизм контроля за ценами в сделках между взаимозависимыми лицами, чтобы сократить возможность уклонения от уплаты налогов. Речь идет о механизме трансфертного ценообразования, которое предполагает перемещение части прибыли в пользу тех взаимосвязанных компаний, которые находятся в странах с низкими налогами.

По его словам, это позволит сократить число случаев, «когда валютная выручка от внешнеторговых операций не возвращается в Россию в связи с злоупотреблениями со стороны налогоплательщиков путем применения нерыночных цен в сделках».

Предлагаются следующие изменения:

повышение штрафов по трансфертному ценообразованию

Поправки вносятся в ст. 129.3 Налогового кодекса, которая посвящена санкциям за неуплату или неполную уплату налога в сделках между взаимозависимыми компаниями, на которые распространяется налоговый контроль на предмет рыночности. Для сделок между российскими налоговыми резидентами власти решили смягчить норму, предусмотренную предыдущей версией законопроекта. Так, сохраняется штраф в размере 40% от неуплаченной суммы налога (но не менее 30 тыс. руб.), а не от суммы корректировки налоговой базы, как планировалось ранее. Эксперты «Технологий доверия» утверждали, что это привело бы к фактическому увеличению штрафных санкций в пять раз.

Однако ужесточение предусмотрено для внешнеэкономических сделок. Согласно положениям доработанного законопроекта, штраф за нарушение рыночности цены сделки составит сумму, равную недоимке по налогам, но не менее 500 тыс. руб. Действующей нормой полагается взыскание штрафа в размере 40% от неуплаченной суммы налога и не менее 30 тыс. руб.

штрафы за непредставление отчетности по контролируемым сделкам

Кроме того, повышаются штрафы за непредставление в срок уведомлений о контролируемых сделках — с 5 тыс. руб. по действующей норме до 100 тыс. руб. (в предыдущей версии законопроекта подразумевался штраф в 1 млн руб.), недостоверные сведения в уведомлениях — до 100 тыс. руб.

Однако штраф в размере 1 млн руб. будет назначаться за непредоставление или предоставление недостоверных сведений из консолидированной финансовой отчетности международной группы компаний и финансовой отчетности участника международной группы компаний (соответствующие понятия определяются в Налоговом кодексе; международной группой компаний может быть и группа с российской материнской компанией).

использование медианного значения интервала цен при выявлении нерыночных цен в сделках

Сейчас для доначислений ФНС используется верхняя или нижняя граница рыночного интервала. «Использование медианного значения может привести к тому, что сумма доначислений при непопадании в интервал станет больше», — объяснила ведущий юрист практики «Структурный и налоговый консалтинг» юридической компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Альбина Нурушева.

расширяется перечень лиц, которые могут признаваться взаимозависимыми

В ч. 2 ст. 105.1 Налогового кодекса добавляется сразу несколько характеристик взаимосвязанных лиц. В частности, в этот список войдут контролируемые иностранные компании (КИК), контролирующим лицом которых является одно и то же лицо. Таким образом, расширится количество подпадающих под контроль сделок, прогнозирует Нурушева.

Между тем в законопроекте не появилась норма о снижении порога доли участия в капитале для определения взаимозависимости иностранных компаний с российскими с 25 до 10%. Об этом ранее писал Forbes со ссылкой на источники.

введение налога у источника на любые услуги и работы, оказываемые иностранными взаимозависимыми компаниями, в размере 15%

Любые услуги, приобретаемые российской компанией у иностранного взаимозависимого лица, будут облагаться налогом у источника по ставке 15%, что фактически приравнивается к ставке по дивидендам. «Раньше была широкая практика по переквалификации [налоговиками] таких услуг в дивиденды, когда под видом услуг на самом деле распределяется прибыль, а сейчас правила унифицируют», — говорит Нурушева. Поправка направлена на недопущение ситуаций, когда под видом услуг между взаимозависимыми компаниями распределяется прибыль.

Кроме того, законопроект содержит изменения по налогу на добавленную стоимость. В целях предотвращения создания схем по уклонению от уплаты НДС обязанность по исчислению и уплате налога при ввозе товаров на территорию России и с территории государств — членов ЕАЭС будет возложена на организации-посредники. Норма коснется в том числе случаев, когда товары реализуются хозяйствующими субъектами стран ЕАЭС российским физическим лицам, не являющимся плательщиками НДС, на основании договоров поручения, договоров комиссии, агентских договоров или иных аналогичных договоров. Раньше такого правила не было, что являлось «лазейкой» для неуплаты налога, пояснила советник BGP Litigation Валентина Семенова.

Чувствительные нормы для бизнеса

Для компаний станет чувствительным ужесточение регулирования трансфертного ценообразования, прогнозируют юристы.

«С 2024 года перестанет действовать мораторий на проверки трансфертного ценообразования, поэтому налогоплательщикам следует следить за принятием законопроекта и более тщательно подходить к установлению цен в сделках с взаимозависимыми лицами и обоснованию рыночного уровня цен в контролируемых сделках», — предупреждает Нурушева.

Руководитель аналитической службы «Пепеляев Групп» Вадим Зарипов считает наиболее болезненным для налогоплательщиков повышение штрафа за «нерыночные цены» во внешнеэкономических сделках до полной суммы недоимки. На фоне прекращения обмена информацией с налоговыми органами недружественных стран и ограничения доступа к рыночной информации ужесточение налогового контроля цен может быть оправдано, хотя после начала санкционного кризиса и возникновения этих проблем в 2022 и 2023 годах штраф не взимался, отмечает он.

«Поскольку обстановка в целом и условия предпринимательской деятельности в ближайшее время не изменятся, повышение размера штрафа с 0 до 100% от суммы недоимки с одновременным исключением специального основания освобождения от ответственности будет означать нарушение принципа последовательности в действиях государственных органов», — рассуждает он.

По его оценке, с учетом пени, размер которой в отношении компаний почти в 2,5 раза превышает ставку ЦБ, общая сумма взыскания за несколько лет может составить 300–400% от суммы «довольно условно определенной недоимки».